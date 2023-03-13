Intel gaza bastı! Ekran kartlarında fiyat indirimleri yolda

Intel Arc ekran kartlarında fiyat indirimleri yolda
Bildirilenlere göre Intel Arc ayrık GPU ailesinin giriş seviyesi modeli Arc A380 6GB, piyasaya çıkışının üzerinden daha bir yıl bile geçmeden tüm dünyada bazı büyük fiyat indirimleri almaya başladı. Bu noktada 165 dolar MSRP'ye sahip olan kartın özellikle Çin ve ABD pazarında 115 dolara kadar düştüğü bildiriliyor.
Böylece yeni kartın şu anda en uygun AV1 kod çözme çözümlerinden biri haline geldiğini belirtelim. Nitekim AMD veya NVIDIA portföyünde benzer bir model yer almıyor.
Ayrıca yeni fiyat indirimleri orta seviye GPU'lar için de geçerli olmaya başladı. Arc A750'nin fiyatı 240 dolara gelirken, RTX 3060 Ti rakibi Arc A770 8GB 270 dolara kadar düşmüş durumda. Küresel pazarda yaşanan bu indirimlerin Türkiye'de geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak halihazırda Arc A750 8GB ve A770 16GB modellerinin ülkemizde satışa sunulduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez