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    Intel gaza bastı! Ekran kartlarında fiyat indirimleri yolda

    Arc serisi ekran kartları ile AMD ve Nvidia rekabetine dahil olan Intel, giriş ve orta ekran kartlarında dikkat çeken indirimlere imza atmaya başladı. İşte detaylar
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    Intel gaza bastı! Ekran kartlarında fiyat indirimleri yolda Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Arc Alchemist mimarisi ile masaüstü ekran kartı pazarına adım atan Intel, Nvidia ve AMD'nin mevcut mimarilerine yanıt vermeyi başardı. Şimdi yonga devi, bu rekabet içerisinde önemli bir fiyat avantajına sahip olabilir.

    Intel Arc ekran kartlarında fiyat indirimleri yolda

    Bildirilenlere göre Intel Arc ayrık GPU ailesinin giriş seviyesi modeli Arc A380 6GB, piyasaya çıkışının üzerinden daha bir yıl bile geçmeden tüm dünyada bazı büyük fiyat indirimleri almaya başladı. Bu noktada 165 dolar MSRP'ye sahip olan kartın özellikle Çin ve ABD pazarında 115 dolara kadar düştüğü bildiriliyor.

    Böylece yeni kartın şu anda en uygun AV1 kod çözme çözümlerinden biri haline geldiğini belirtelim. Nitekim AMD veya NVIDIA portföyünde benzer bir model yer almıyor.

    Ayrıca yeni fiyat indirimleri orta seviye GPU'lar için de geçerli olmaya başladı. Arc A750'nin fiyatı 240 dolara gelirken, RTX 3060 Ti rakibi Arc A770 8GB 270 dolara kadar düşmüş durumda. Küresel pazarda yaşanan bu indirimlerin Türkiye'de geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak halihazırda Arc A750 8GB ve A770 16GB modellerinin ülkemizde satışa sunulduğunu hatırlatalım.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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