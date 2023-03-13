Intel gaza bastı! Ekran kartlarında fiyat indirimleri yolda

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Arc Alchemist mimarisi ile masaüstü ekran kartı pazarına adım atan Intel, Nvidia ve AMD'nin mevcut mimarilerine yanıt vermeyi başardı. Şimdi yonga devi, bu rekabet içerisinde önemli bir fiyat avantajına sahip olabilir.

Intel Arc ekran kartlarında fiyat indirimleri yolda

Bildirilenlere göre Intel Arc ayrık GPU ailesinin giriş seviyesi modeli Arc A380 6GB, piyasaya çıkışının üzerinden daha bir yıl bile geçmeden tüm dünyada bazı büyük fiyat indirimleri almaya başladı. Bu noktada 165 dolar MSRP'ye sahip olan kartın özellikle Çin ve ABD pazarında 115 dolara kadar düştüğü bildiriliyor.

Böylece yeni kartın şu anda en uygun AV1 kod çözme çözümlerinden biri haline geldiğini belirtelim. Nitekim AMD veya NVIDIA portföyünde benzer bir model yer almıyor.

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Ayrıca yeni fiyat indirimleri orta seviye GPU'lar için de geçerli olmaya başladı. Arc A750'nin fiyatı 240 dolara gelirken, RTX 3060 Ti rakibi Arc A770 8GB 270 dolara kadar düşmüş durumda. Küresel pazarda yaşanan bu indirimlerin Türkiye'de geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor. Ancak halihazırda Arc A750 8GB ve A770 16GB modellerinin ülkemizde satışa sunulduğunu hatırlatalım.

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