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    Intel gaza bastı: Orta seviye ve entegre GPU'lara Path Tracing geliyor

    İşlemci devi Intel, Battlemage GPU ailesi ve 14.Nesil Meteor Lake iGPU'lar işlemciler için Path Tracing desteği üzerinde çalışıyor. Işın izleme, daha hızlı ve daha verimli olacak.
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    Intel gaza bastı: Entegre GPU'lara Path Tracing geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel’in en yeni 14. Nesil Meteor Lake işlemci ailesinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Yeni mimarinin en dikkat çeken özelliği ise, yapay zeka hızlandırması için özel bir VPU olacak diyebiliriz. Ancak tüm yenilikler bununla sınırlı olmayabilir. Son raporlar, yeni nesil entegre ve harici GPU'ların daha hızlı ve daha verimli ışın izlemeye olanak tanıyacağını söylüyor. Üstelik bu teknoloji, güçlü bir sisteme ihtiyaç duymayacak. 

    Intel'den entegre GPU'lara Path Tracing desteği

    Intel'den alınan slayt görüntüleri, Nöral İşleme gibi "Verimli" algoritmaların daha düşük güçlü ve bütçe odaklı GPU'larda ''Path Tracing'' teknolojisine olanak tanıyacağını gösteriyor. Bilmeyenler için ışığın gittiği yolu izleyen vedaha gelişmiş bir ışın izleme biçimi olan bu teknoloji, günümüzde yalnızca Cyberpunk 2077'de kullanılıyor. Öyle ki DLSS olmadan aktifleştirmek için minimum RTX 4080 veya 4090 GPU'lar öneriliyor.

    Intel gaza bastı: Entegre GPU'lara Path Tracing geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel ise, Nvidia'nın Tensor çekirdeklerine benzer XMX birimi ile bu teknolojiye olan desteğini genişletecek. Bu noktada şirketin, daha verimli Nöral araçlar ile gerçek zamanlı Path Tracing'e aktif hale getireceği ve performansı artıracağı belirtiliyor.

    Kısaca Intel, hem iGPU hem de harici ekran kartlarını geleceğe hazır hale getirmeyi planlıyor diyebiliriz. Niketim daha önce Intel'in Arc serisinde önemli fiyat indirimlerine imza attığını görmüştük. Böylece Arc A serisi, RX 7600 ve RTX 4060'a karşı rakip olmayı başardı. Yapay zeka işleme ve Path Tracing desteğinin ise, Meteor Lake işlemciler ile çıkış yapacak Battlemage ve Xe-LPG entegre GPU'larda kullanılması bekleniyor. 

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    Microsoft Flight Simulator 2024 tanıtıldı

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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