Intel gaza bastı: Orta seviye ve entegre GPU'lara Path Tracing geliyor

Intel'den entegre GPU'lara Path Tracing desteği
Intel'den alınan slayt görüntüleri, Nöral İşleme gibi "Verimli" algoritmaların daha düşük güçlü ve bütçe odaklı GPU'larda ''Path Tracing'' teknolojisine olanak tanıyacağını gösteriyor. Bilmeyenler için ışığın gittiği yolu izleyen vedaha gelişmiş bir ışın izleme biçimi olan bu teknoloji, günümüzde yalnızca Cyberpunk 2077'de kullanılıyor. Öyle ki DLSS olmadan aktifleştirmek için minimum RTX 4080 veya 4090 GPU'lar öneriliyor.
Kısaca Intel, hem iGPU hem de harici ekran kartlarını geleceğe hazır hale getirmeyi planlıyor diyebiliriz. Niketim daha önce Intel'in Arc serisinde önemli fiyat indirimlerine imza attığını görmüştük. Böylece Arc A serisi, RX 7600 ve RTX 4060'a karşı rakip olmayı başardı. Yapay zeka işleme ve Path Tracing desteğinin ise, Meteor Lake işlemciler ile çıkış yapacak Battlemage ve Xe-LPG entegre GPU'larda kullanılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D