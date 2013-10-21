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Intel, geleceğin teknolojilerini Ayşegül İldeniz önderliğinde geliştirecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Intel, geleceğin teknolojilerini Ayşegül İldeniz önderliğinde geliştirecek
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Bir süre önce en büyük bölgesini Serpil Timuray'a emanet eden Vodafone'dan sonra şimdi de yarıiletken devi Intel, en kritik bölümü olan "Yeni Teknolojiler Bölümü"nü Türk kadınına emanet etti.

2004 yılından bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden sorumlu başkan görevini yürüten Ayşegül İldeniz, bundan böyle Intel'in Yeni Teknolojiler Bölümü'nün Dünya Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Silikon Vadisi'ndeki en güçlü Türk yönetici olmaya hazırlanan İldeniz, Intel'in aralarında yeni nesil ve giyilebilir teknolojilerin de bulunduğu yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin ve iş modellerinin oluşturulması, stratejik işbirlikleri ve yatırımların planlanması gibi faaliyetlerden sorumlu olacak ve mühendis takımına yön verecek.

1998 yılında başladığı Intel serüveninde Silikon Vadisi'ne kadar yükselen Ayşegül İldeniz, 2004'den bu yana yürüttüğü bölge başkanlığı görevinde Orta Doğu ve Afrika'daki iş hacmini 4'e katlarken; altına imzasını attığı Intel Öğretmen ve Öğrenci Programları'yla 2 milyon öğretmen ve 350 bin öğrenciye ulaşılmasında önemli rol oynadı.

Intel'deki görevinin yanı sıra OECD’de Teknoloji Komitesi Başkan Yardımcılığı ve TÜSİAD’da Teknoloji ve İnovasyon Grubu Başkanlığı görevlerini de yürüten Ayşegül İldeniz, 2010 yılında “Eisenhower fellow”; Dünya Gazetesi tarafından 2004 yılında Yılın Bilişim Kadını ve 2006 yılında Yılın Kadın Yöneticisi seçilmişti.


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Dr_Unknown 5 yıl en beğenilen
Beyin gocunun zirve yaptigi zaman dilimindeyiz.
1 Yanıt Yanıtla +23
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Sub-Zer0 5 yıl
Gidipte uyduruk casper,exper de yapacak değil ya helal olsun
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1 Avatar
hksdejavu 5 yıl
Bu ulkede yetismis insanlarin iyi konumlara gelebileceginin guzel bir gostergesi.

Ama bir kac arkadasin da dedigi gibi ulkemizde bilime yatirim yapilmadigindan veya bilim yapana saygi duyulmadigindan Turkiye'den bir girisimin cikip dunya devlerine kafa tutmasi zor gorunuyor. Olmaz mi? Olabilir tabi ama dedigim gibi zor. Ne de olsa devlet kanadindan biri cikip "biz ara eleman ulkesiyiz" diyor. Boyle kisiler oldukca veya elini tasin altina atanlar azaldikca oyle bir ulke oldugumuzu dusunmesem de o yola dogru gideriz bence.
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drms2 5 yıl
türev integralmiş haha bunlar insan buluşu değil mi yoksa vahiymi gelmişti.kusura bakmayın amma ezberci eğitim sistemimiz birbirinin aynısı robotlar yetiştiriyor yeni birşeyler bulmalarına imkan yok.binde bir hayal gücü olan insan çıkar onuda çöpe atarlar işe yaramaz diye..
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Teknode 5 yıl
Aşkim kumandayi bozmuş muyum ?
Ağzina si....sin.
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lido 5 yıl
Saygı duydum
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napolyon94 5 yıl
Bogaziliyiz yeah
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asterisk* 5 yıl
Nightmare70
Çok zeki insan var şu foruma bakıyorum şaka yapmıyorum gerçekten dahice fikri olanlar var ama bizim eğitim sistemimiz bu zeki insanları kullanmak yerine sabah akşam test çözen kutucuk dolduranları seçiyor..

eğitim sistemi doğru adamları seçiyor. sadece ülkede bilime verilen bir değer yok. o kutucukları dolduran dediğin adamlar yerine türev integral'i hayatı boyunca öğrenecek kapasitesi olmayacak adamları mı seçsinler. sen türev integral yapamazsan iyi bir yerde mühendislik okuyamazsın bu kadar basit. tek sıkıntı iyi bir mühendisin çalışacağı bir yer yok bu ülkede. çünkü kimse parasını bilime yatırmıyor.
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Nightmare70 5 yıl asterisk*
asterisk*

Nightmare70

Çok zeki insan var şu foruma bakıyorum şaka yapmıyorum gerçekten dahice fikri olanlar var ama bizim eğitim sistemimiz bu zeki insanları kullanmak yerine sabah akşam test çözen kutucuk dolduranları seçiyor..


eğitim sistemi doğru adamları seçiyor. sadece ülkede bilime verilen bir değer yok. o kutucukları dolduran dediğin adamlar yerine türev integral'i hayatı boyunca öğrenecek kapasitesi olmayacak adamları mı seçsinler. sen türev integral yapamazsan iyi bir yerde mühendislik okuyamazsın bu kadar basit. tek sıkıntı iyi bir mühendisin çalışacağı bir yer yok bu ülkede. çünkü kimse parasını bilime yatırmıyor.

Dostum siz bu kafayla giderseniz bu ülke böyle olur işte.Adamda atıyorum resim yeteneği var veya çok iyi bir iş üzerine el becerisi var bu adama integral sorarsan ve yapamazsa bu adamın suçu ne ? Ben her insanın bir özelliği ve zekası olduğuna inanırım.Benim matematikcim vardı mükemmel matematik bilirdi ama bir o kadarda gerizekalıydı telefonda rehberi açmasını bilmezdi.Ee şimdi bu adam zeki bizler aptalız öyle mi ? Her insanın farklı şeyler üzerine zekası var.Ekşi sözlüğün kurucusu öss sınavında başarılı olamamış birisi mesela.Bunun gibi binlerce örnek var.Ben eğitim sisteminin çok yanlış olduğunu ve kesinlikle doğru insanları seçmediğini düşünüyorum.Sizler iki test çözüp kazanmış olabilirsiniz ve size eğitim sistemi doğru demek kolay geliyorsa orasını bilemem
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Batuist 5 yıl
yeni teknolojiler bölümüne geçecek bir ismin bir vizyonu olması gerekirt bence.. ne gibi yenilikler düşünüyor acaba yada şimdiye kadar ne gibi yenilikleri hayatımıza kazandırmış teknolojik açıdan merak ettim. bir ürünü satmak iş hacmini katmala farklı bir olaydır , yenilik yapmak yeni fikirler geliştirmek, olmayanı ortaya çıkarmak farklı bir şeydir. bilmiyorum herhalde çok yaratıcı bir beyni vardı harcanıyordu o yüzden yeni teknolojiler bölümüne atanmıştır. yada yardımcı olarak müdürünü asiste edecektir.. yaratıcı beyne sahip olmayan birinin yapabileceği bir iş değil..
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HeavyClocker 5 yıl
Bir Türk olmasına gururlandım ama eğer Türkiye'de yanlış düşünceleri oraya taşırsa benim için bitmiştir
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SystemApps 5 yıl
işte şimdi bir türk için gurur duydum diyebilirim.
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Rock_Rage 5 yıl
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