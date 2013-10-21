Intel, geleceğin teknolojilerini Ayşegül İldeniz önderliğinde geliştirecek

Bir süre önce en büyük bölgesini Serpil Timuray'a emanet eden Vodafone'dan sonra şimdi de yarıiletken devi Intel, en kritik bölümü olan "Yeni Teknolojiler Bölümü"nü Türk kadınına emanet etti.
2004 yılından bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden sorumlu başkan görevini yürüten Ayşegül İldeniz, bundan böyle Intel'in Yeni Teknolojiler Bölümü'nün Dünya Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Silikon Vadisi'ndeki en güçlü Türk yönetici olmaya hazırlanan İldeniz, Intel'in aralarında yeni nesil ve giyilebilir teknolojilerin de bulunduğu yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin ve iş modellerinin oluşturulması, stratejik işbirlikleri ve yatırımların planlanması gibi faaliyetlerden sorumlu olacak ve mühendis takımına yön verecek.
1998 yılında başladığı Intel serüveninde Silikon Vadisi'ne kadar yükselen Ayşegül İldeniz, 2004'den bu yana yürüttüğü bölge başkanlığı görevinde Orta Doğu ve Afrika'daki iş hacmini 4'e katlarken; altına imzasını attığı Intel Öğretmen ve Öğrenci Programları'yla 2 milyon öğretmen ve 350 bin öğrenciye ulaşılmasında önemli rol oynadı.
Intel'deki görevinin yanı sıra OECD’de Teknoloji Komitesi Başkan Yardımcılığı ve TÜSİAD’da Teknoloji ve İnovasyon Grubu Başkanlığı görevlerini de yürüten Ayşegül İldeniz, 2010 yılında “Eisenhower fellow”; Dünya Gazetesi tarafından 2004 yılında Yılın Bilişim Kadını ve 2006 yılında Yılın Kadın Yöneticisi seçilmişti.
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Ama bir kac arkadasin da dedigi gibi ulkemizde bilime yatirim yapilmadigindan veya bilim yapana saygi duyulmadigindan Turkiye'den bir girisimin cikip dunya devlerine kafa tutmasi zor gorunuyor. Olmaz mi? Olabilir tabi ama dedigim gibi zor. Ne de olsa devlet kanadindan biri cikip "biz ara eleman ulkesiyiz" diyor. Boyle kisiler oldukca veya elini tasin altina atanlar azaldikca oyle bir ulke oldugumuzu dusunmesem de o yola dogru gideriz bence.
Ağzina si....sin.
eğitim sistemi doğru adamları seçiyor. sadece ülkede bilime verilen bir değer yok. o kutucukları dolduran dediğin adamlar yerine türev integral'i hayatı boyunca öğrenecek kapasitesi olmayacak adamları mı seçsinler. sen türev integral yapamazsan iyi bir yerde mühendislik okuyamazsın bu kadar basit. tek sıkıntı iyi bir mühendisin çalışacağı bir yer yok bu ülkede. çünkü kimse parasını bilime yatırmıyor.
Dostum siz bu kafayla giderseniz bu ülke böyle olur işte.Adamda atıyorum resim yeteneği var veya çok iyi bir iş üzerine el becerisi var bu adama integral sorarsan ve yapamazsa bu adamın suçu ne ? Ben her insanın bir özelliği ve zekası olduğuna inanırım.Benim matematikcim vardı mükemmel matematik bilirdi ama bir o kadarda gerizekalıydı telefonda rehberi açmasını bilmezdi.Ee şimdi bu adam zeki bizler aptalız öyle mi ? Her insanın farklı şeyler üzerine zekası var.Ekşi sözlüğün kurucusu öss sınavında başarılı olamamış birisi mesela.Bunun gibi binlerce örnek var.Ben eğitim sisteminin çok yanlış olduğunu ve kesinlikle doğru insanları seçmediğini düşünüyorum.Sizler iki test çözüp kazanmış olabilirsiniz ve size eğitim sistemi doğru demek kolay geliyorsa orasını bilemem
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