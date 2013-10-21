Intel, geleceğin teknolojilerini Ayşegül İldeniz önderliğinde geliştirecek

Bir süre önce en büyük bölgesini Serpil Timuray'a emanet eden Vodafone'dan sonra şimdi de yarıiletken devi Intel, en kritik bölümü olan "Yeni Teknolojiler Bölümü"nü Türk kadınına emanet etti.

2004 yılından bu yana Intel Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nden sorumlu başkan görevini yürüten Ayşegül İldeniz, bundan böyle Intel'in Yeni Teknolojiler Bölümü'nün Dünya Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Silikon Vadisi'ndeki en güçlü Türk yönetici olmaya hazırlanan İldeniz, Intel'in aralarında yeni nesil ve giyilebilir teknolojilerin de bulunduğu yeni teknolojilerin, yeni ürünlerin ve iş modellerinin oluşturulması, stratejik işbirlikleri ve yatırımların planlanması gibi faaliyetlerden sorumlu olacak ve mühendis takımına yön verecek.

1998 yılında başladığı Intel serüveninde Silikon Vadisi'ne kadar yükselen Ayşegül İldeniz, 2004'den bu yana yürüttüğü bölge başkanlığı görevinde Orta Doğu ve Afrika'daki iş hacmini 4'e katlarken; altına imzasını attığı Intel Öğretmen ve Öğrenci Programları'yla 2 milyon öğretmen ve 350 bin öğrenciye ulaşılmasında önemli rol oynadı.

Intel'deki görevinin yanı sıra OECD’de Teknoloji Komitesi Başkan Yardımcılığı ve TÜSİAD’da Teknoloji ve İnovasyon Grubu Başkanlığı görevlerini de yürüten Ayşegül İldeniz, 2010 yılında “Eisenhower fellow”; Dünya Gazetesi tarafından 2004 yılında Yılın Bilişim Kadını ve 2006 yılında Yılın Kadın Yöneticisi seçilmişti.