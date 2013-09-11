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Intel, giyilebilir cihazlara yönelik bir işlemci geliştiriyor

5 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel, giyilebilir cihazlara yönelik bir işlemci geliştiriyor

Son dönemde trendi gittikçe yükselen giyilebilir cihaz sektöründe, mobil sektörde olduğu gibi yine ARM tabanlı işlemciler hakimiyet sürüyor. Ancak Intel'in de yarışa katılması uzun sürmedi.

Firma dün itibariyle giyilebilir cihazlarda kullanılmasını planladığı Quark adlı işlemcilerini tanıttı. Hedef kitlesi gereği çok küçük ve enerji tasarrufu yüksek seviyede olan işlemci, en küçük Atom işlemcinin beşte biri boyutlarında ve onda biri kadar enerji harcıyor.

Quark işlemciler sadece giyilebilir cihazlar değil, sensörler, robot endüstrisi gibi ARM'ın varlığını sürdürdüğü pek çok alanda kendisine pazar payı arayacak. İlk parti Quark işlemciler de zaten entegre cihazlar sektörüne yönelik olacak.

Intel yıl sonuna kadar işlemci örneklerini ortaklarına dağıtmayı planlıyor. Ancak yaygın kullanıma geçmesi için gelecek yıl ortalarına kadar beklememiz gerekecek. 

http://www.phonearena.com/news/Intel-announces-Quark-processors-to-power-wearable-devices_id47337 Yorum Yaz
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darkaura 5 yıl en beğenilen GokhanMaths
Gökhan Mmc
intel nasıl geç kaldı bu işte hayret zaten samsung bile bir sürü işlemci üretiyor

Samsung arm lisansiyla uretiyor. Uretimi samsung yapiyor ama tasarim arm a ait. Arm on yillardir ufak cihazlar makinalar icin dusuk guc tuketimli islemci tasarimlari yapiyor. Yillardir x86 saf performansa odaklanirken arm dusuk enerji tuketimine odaklandi. Iki islemcinin en temel komut setleri bile bu sekilde optimize olmus durumda. Mobil piyasa birden parlayinca arm yukselise gecti dogal olarak. Intelin cevap vermede zorlanmasi tum mimarisinin uzun yillardir aksi yonde optimize olmasindan. Acikcasi isi kokay degil.
Gökhan Mmcintel nasıl geç kaldı bu işte hayret zaten samsung bile bir sürü işlemci üretiyorSamsung arm lisansiyla uretiyor. U...
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GokhanMaths 5 yıl
intel nasıl geç kaldı bu işte hayret zaten samsung bile bir sürü işlemci üretiyor
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Teknode 5 yıl
Güzel bir şey yapsınlar da telefonlarda kullanılsın.
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darkaura 5 yıl GokhanMaths
Gökhan Mmc
intel nasıl geç kaldı bu işte hayret zaten samsung bile bir sürü işlemci üretiyor

Samsung arm lisansiyla uretiyor. Uretimi samsung yapiyor ama tasarim arm a ait. Arm on yillardir ufak cihazlar makinalar icin dusuk guc tuketimli islemci tasarimlari yapiyor. Yillardir x86 saf performansa odaklanirken arm dusuk enerji tuketimine odaklandi. Iki islemcinin en temel komut setleri bile bu sekilde optimize olmus durumda. Mobil piyasa birden parlayinca arm yukselise gecti dogal olarak. Intelin cevap vermede zorlanmasi tum mimarisinin uzun yillardir aksi yonde optimize olmasindan. Acikcasi isi kokay degil.
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