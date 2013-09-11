Intel, giyilebilir cihazlara yönelik bir işlemci geliştiriyor





Son dönemde trendi gittikçe yükselen giyilebilir cihaz sektöründe, mobil sektörde olduğu gibi yine ARM tabanlı işlemciler hakimiyet sürüyor. Ancak Intel'in de yarışa katılması uzun sürmedi.





Firma dün itibariyle giyilebilir cihazlarda kullanılmasını planladığı Quark adlı işlemcilerini tanıttı. Hedef kitlesi gereği çok küçük ve enerji tasarrufu yüksek seviyede olan işlemci, en küçük Atom işlemcinin beşte biri boyutlarında ve onda biri kadar enerji harcıyor.





Quark işlemciler sadece giyilebilir cihazlar değil, sensörler, robot endüstrisi gibi ARM'ın varlığını sürdürdüğü pek çok alanda kendisine pazar payı arayacak. İlk parti Quark işlemciler de zaten entegre cihazlar sektörüne yönelik olacak.





Intel yıl sonuna kadar işlemci örneklerini ortaklarına dağıtmayı planlıyor. Ancak yaygın kullanıma geçmesi için gelecek yıl ortalarına kadar beklememiz gerekecek.

http://www.phonearena.com/news/Intel-announces-Quark-processors-to-power-wearable-devices_id47337