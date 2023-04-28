Intel’de Raja Khoduri’nin yerine gelecek isim belli oldu

Intel ARC bölümünün yeni patronu belli oldu
Yapılan açıklamaya göre Deepak Patil, Intel Hızlandırılmış Sistemler ve Grafik Bölümü’nden sorumlu başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. Raja Khoduri ise Başkan Yardımcısı ve Şef Mimar olarak görev yapıyordu. Khoduri döneminde görev tanımında değişiklik yapılmıştı ve bölüm küçültülmüştü.
Deepak Patil uzun süre Dell APEX hizmet bölümünü yönetti ve Microsoft Azure altyapısının kurulmasına da öncülük etti. Intel’de ise Veri Merkezi ve AI bölümünün sorumluluğunu üstlenmiş durumdaydı.
Raja Khoduri ise önemli işler başardıktan sonra biraz sağlık sorunlarının da etkisiyle Intel’deki görevinden ayrılmıştı. Ünlü isim şu sıralarda ChatGPT benzeri bir üretken yapay zekâ girişimi kurdu ve oyunlarda da kullanılacak teknolojiler geliştiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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