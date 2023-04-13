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    Intel ve ARM üretim ortaklığına gidiyor

    Intel ve ARM son yılların en önemli yonga ortaklığına imza atıyor. Bundan sonra Intel yeni nesil üretim teknolojilerine göre optimize edilmiş ARM tasarımları da üreticilere sunulacak.
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    Intel Tam Boyutta Gör
    Pat Gelsinger ile birlikte ağırlığını döküm teknolojilerine veren ve önemli yatırımlar açıklayan Intel, kritik bir hamle daha yapıyor. Mobil mimari devi ARM ile yeni nesil üretim teknolojileri konusunda ortaklık başlıyor.

    Intel ve ARM ortaklığı

    Yapılan açıklamaya göre Intel ve ARM yeni dönemde 20A olarak bilinen 2nm ve 18A olarak bilinen 1.8nm sürecinde tasarımlar ortaya koymak için bir araya geliyor. İlk etapta mobil dünyaya yönelik tasarımlar geliştirilecek.

    ARM ortaklık kapsamında Intel 20A ve 18A süreçlerine yönelik optimize edilmiş mimariler hazırlayacak. Bu mimarileri temel alan farklı mobil tasarımlar da sektörün oyuncularına sunulacak. Haliyle bu tasarımları kullanmak isteyen üreticiler de Intel’in kapısını çalacak. Sonraki dönemde Nesnelerin İnterneti, veri merkezleri, otomotiv sektörü ve uzay araştırmaları sektörleri de ortaklığa dahil edilecek.

    Henüz hangi firmaların bu tasarımlara ilgi gösterdiği konusunda bir bilgi yok. Apple uzun süredir TSMC ile çalıştığı için bu gelişmeden ayrı tutmak gerek. Qualcomm, MediaTek, UNISOC gibi firmaların bir veya birden fazla tasarımı ürün yelpazesinde bulundurmak isteyeceğini düşünebiliriz.

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