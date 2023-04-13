Intel ve ARM üretim ortaklığına gidiyor

Tam Boyutta Gör Pat Gelsinger ile birlikte ağırlığını döküm teknolojilerine veren ve önemli yatırımlar açıklayan Intel, kritik bir hamle daha yapıyor. Mobil mimari devi ARM ile yeni nesil üretim teknolojileri konusunda ortaklık başlıyor.

Intel ve ARM ortaklığı

Yapılan açıklamaya göre Intel ve ARM yeni dönemde 20A olarak bilinen 2nm ve 18A olarak bilinen 1.8nm sürecinde tasarımlar ortaya koymak için bir araya geliyor. İlk etapta mobil dünyaya yönelik tasarımlar geliştirilecek.

Avrupa’dan kritik yonga hamlesi 6 gün önce eklendi

ARM ortaklık kapsamında Intel 20A ve 18A süreçlerine yönelik optimize edilmiş mimariler hazırlayacak. Bu mimarileri temel alan farklı mobil tasarımlar da sektörün oyuncularına sunulacak. Haliyle bu tasarımları kullanmak isteyen üreticiler de Intel’in kapısını çalacak. Sonraki dönemde Nesnelerin İnterneti, veri merkezleri, otomotiv sektörü ve uzay araştırmaları sektörleri de ortaklığa dahil edilecek.

Henüz hangi firmaların bu tasarımlara ilgi gösterdiği konusunda bir bilgi yok. Apple uzun süredir TSMC ile çalıştığı için bu gelişmeden ayrı tutmak gerek. Qualcomm, MediaTek, UNISOC gibi firmaların bir veya birden fazla tasarımı ürün yelpazesinde bulundurmak isteyeceğini düşünebiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.