Intel ve ARM üretim ortaklığına gidiyor

Intel ve ARM ortaklığı
Yapılan açıklamaya göre Intel ve ARM yeni dönemde 20A olarak bilinen 2nm ve 18A olarak bilinen 1.8nm sürecinde tasarımlar ortaya koymak için bir araya geliyor. İlk etapta mobil dünyaya yönelik tasarımlar geliştirilecek.
ARM ortaklık kapsamında Intel 20A ve 18A süreçlerine yönelik optimize edilmiş mimariler hazırlayacak. Bu mimarileri temel alan farklı mobil tasarımlar da sektörün oyuncularına sunulacak. Haliyle bu tasarımları kullanmak isteyen üreticiler de Intel’in kapısını çalacak. Sonraki dönemde Nesnelerin İnterneti, veri merkezleri, otomotiv sektörü ve uzay araştırmaları sektörleri de ortaklığa dahil edilecek.
Henüz hangi firmaların bu tasarımlara ilgi gösterdiği konusunda bir bilgi yok. Apple uzun süredir TSMC ile çalıştığı için bu gelişmeden ayrı tutmak gerek. Qualcomm, MediaTek, UNISOC gibi firmaların bir veya birden fazla tasarımı ürün yelpazesinde bulundurmak isteyeceğini düşünebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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