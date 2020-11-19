Intel; güç yönetim birimini MediaTek’e sattı

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Son dönemde işlemci üretiminde yaşadığı verimlilik sıkıntıları ve üzerine bağımsız grafik birimine ayrılması gereken muazzam kaynağın binmesi Intel’i zor durumda bıraktı. Firma kaynaklarını daha verimli kullanmak adına birer birer bölümlerini satmaya başladı.

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Güç yönetim birimi elden çıkarıldı

Geçtiğimiz yıl Apple ile olan ortaklığı bir anda suya düşen Intel sonunda modem bölümünü satmak zorunda kalmıştı. Bu yıl önce NAND bellek bölümü SK Hynix’e satıldı, şimdi ise güç yönetim bölümü elden çıkarılıyor.

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Gelen bilgilere göre Intel ve MediaTek; güç yönetim bölümünün satışı konusunda anlaştı. Enpirion adını taşıyan güç yönetim bölümü MediaTek’in Richtek adındaki iştirakine katılacak. Satış bedelinin 85 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

Enpirion bölümü sonradan programlanabilir yongalar, işlemciler, özelleştirilmiş yongalar gibi ürünler için güç yönetim yongaları tasarlıyordu. Intel bu satış ile kaynaklarını daha odaklı hale getirirken MediaTek de hitap alanını genişletmiş olacak.

https://www.techpowerup.com/274833/intel-sells-its-power-management-chip-business-enpirion-to-mediatek-for-usd-85-million

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