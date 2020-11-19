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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel; güç yönetim birimini MediaTek’e sattı

    Farklı yongalar için güç yönetim birimleri üreten Intel’in Enpirion bölümü MediaTek’e satıldı. Intel daha odaklı kaynak ayırabilmek adına birer birer bölümlerini elden çıkarıyor.
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel; güç yönetim birimini MediaTek’e sattı
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    Son dönemde işlemci üretiminde yaşadığı verimlilik sıkıntıları ve üzerine bağımsız grafik birimine ayrılması gereken muazzam kaynağın binmesi Intel’i zor durumda bıraktı. Firma kaynaklarını daha verimli kullanmak adına birer birer bölümlerini satmaya başladı.

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    Güç yönetim birimi elden çıkarıldı

    Geçtiğimiz yıl Apple ile olan ortaklığı bir anda suya düşen Intel sonunda modem bölümünü satmak zorunda kalmıştı. Bu yıl önce NAND bellek bölümü SK Hynix’e satıldı, şimdi ise güç yönetim bölümü elden çıkarılıyor.

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    Gelen bilgilere göre Intel ve MediaTek; güç yönetim bölümünün satışı konusunda anlaştı. Enpirion adını taşıyan güç yönetim bölümü MediaTek’in Richtek adındaki iştirakine katılacak. Satış bedelinin 85 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

    Enpirion bölümü sonradan programlanabilir yongalar, işlemciler, özelleştirilmiş yongalar gibi ürünler için güç yönetim yongaları tasarlıyordu. Intel bu satış ile kaynaklarını daha odaklı hale getirirken MediaTek de hitap alanını genişletmiş olacak.



    https://www.techpowerup.com/274833/intel-sells-its-power-management-chip-business-enpirion-to-mediatek-for-usd-85-million Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    2 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Intel yavaş yavaş küçülüyor desenize. Hem Apple ile anlaşması bitti, hem de AMD işlemcilerinin gerisinde kaldı. Devler yer değiştiriyor.
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    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İntel sadece patent gelirlerini yese bir şeyi eksilmez. Belli işlere odaklanıp (cpu, gpu, network) onları uçursa bize daha yararlı olur. Rekabet artar.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Intel yavaş yavaş küçülüyor desenize. Hem Apple ile anlaşması bitti, hem de AMD işlemcilerinin gerisinde kaldı. Devler yer değiştiriyor.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 53 dk. ( Mesaj Silindi ) Furkooo85
    Intel'in tek para kaynağı retail işlemciler değil, gözünüzün görmediği çok para kaynağı var Intel'in ve bu tip satımlar, değişimler sırasında arka tarafta çok danışıklı dövüş oluyor, bundan emin olabilirsiniz AMD ve Intel'in bile aynı masaya oturup toplantılar yaptıklarından, bazı teknolojileri birlikte hayata geçirdiklerinden emin olabilirsiniz
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