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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel ilk LTE entegreli kablosuz bağlantı yongası ile yeni nesil mobil cihazları hedefliyor

5 yıl
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7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel ilk LTE entegreli kablosuz bağlantı yongası ile yeni nesil mobil cihazları hedefliyor

Mobil işlemci sektöründe Apple, Samsung, Qualcomm, NVIDIA gibi devlerin en iyi olma yarışına şahit olurken, mobil cihazların kablosuz bağlantı yongaları da önemli bir sektör haline gelmiş durumda.

Sadece akıllı telefonlar değil cep telefonları da kablosuz bağlantı yongalarına yer verdiği için mobil işlemcilerden daha fazla kablosuz yonga satılıyor.

Kablosuz yonga sektöründe lider Qualcomm. Geliştirdiği teknolojiler sayesinde firma tek bir yonga üzerinde WiFi, Bluetooth, NFC, 2G, 3G, 4G gibi tüm kablosuz bağlantı modüllerini toplayabiliyor. Qualcomm bir süre öncesine kadar 2G, 3G, 4G modüllerini tek bir yongada toplayan ilk firmaydı. 

Intel, Galaxy Tab 3 10.1 modelinde kullandığı hücresel ağ yongası ile bu alanda Qualcomm'un rakibi oldu. XMM 7160 yongası hücresel ağ modülü X Gold 716 ve EDGE, 3G, 4G desteği sunan SMARTi m4G alıcı-verici modülünü bir araya getiriyor. 

Intel geçtiğimiz yıl satın aldığı Alman Infineon firmasının teknolojilerini yeni yognasına da entegre ediyor. Bu teknoloji ile SMARTi m4G modülü sinyallerin alım ve gönderimini kontrol ederek hücresel ağ modülüne gönderiyor. Ağ modülü de şifreleme yaparak veri aktarımı için cihaz işlemcisi ile iletişime geçiyor. 

Bu sayede işlemciye daha az yük bindiriliyor ve boyutlar da küçülüyor. Intel, XMM 7160 yongasının rakip yongalara göre yüzde 30 daha az enerji tükettiğini ve yüzde 12 daha az yer kapladığını belirtiyor.

Intel 2014 yılında ise Çin hücresel altyapılarına destek ve yeni nesil LTE teknolojileri gibi yenilikleri de yongalarına entegre edeceğini belirtiyor. Ayrıca Intel, Qualcomm'un kablosuz modülleri yongada sisteme entegre etme yöntemini de iki üç yıl içerisinde başarmayı ümit ediyor. 

Intel'in hedeflerinden birisi ise Apple. Apple iPhone 4'e kadar Infineon yongalarını kullanırken, bu modelden sonra Qualcomm yongalarına geçiş yapmıştı. Intel yeni teknolojileri ile Apple'ın ilgisini çekmeyi planlıyor. 

http://appleinsider.com/articles/13/10/31/intel-targets-next-generation-mobile-data-with-first-lte-enabled-multi-mode-wireless-modem Yorum Yaz
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mustafa1300 5 yıl en beğenilen
alakası yok ama birden aklıma tegra 4 geldi ne oldu bu tegra 4 ?
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darkaura 5 yıl
sinoka
RAN7843intell zamaninda bu söktere el atsaydi böyle cirpinmazdiii simdi kendini atmaya calisiyor iclerine ama kolay degilll
Zamanında ne gerek vardı. WINTEL(windows+intel) ile parayı götürüyordu.Mobile zaten girmesin dökümcü olsun, böylece rekabet artar. Şu an isteyen herkes ARM işlemci üretebiliyor, istediği dökümcüye(Samsung, TSMC, Intel) ürettiriyor böylesi çok daha iyi.

bencede intel sadece dokumcu olarak arm uretse cok daha iyi olur. inteldeki dokum kapasitesi kimsede yok. ama bu intelin isine gelirmi ayri. x86 islemcileri kendisi urettiginde cok yuksek kar marjlariyla satabiliyor. aslinda en buyuk istegim arm in masaustu piyasasina saglam girebilmesi. boylece x86 tekelide ciddi sekilde zayiflamis olur.
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sinoka 5 yıl
RAN7843
intell zamaninda bu söktere el atsaydi böyle cirpinmazdiii simdi kendini atmaya calisiyor iclerine ama kolay degilll

Zamanında ne gerek vardı. WINTEL(windows+intel) ile parayı götürüyordu.Mobil'e zaten girmesin dökümcü olsun, böylece rekabet artar. Şu an isteyen herkes ARM işlemci üretebiliyor, istediği dökümcüye(Samsung, TSMC, Intel) ürettiriyor böylesi çok daha iyi.
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Roark 5 yıl
qualcomm aldı başını gitti intel. harika performans sunan bir işlemciyi uygun fiyata verirsen anca alınır. qualcomm mobil sektörde ve mobil kullanıcılarda isim yaptı. herkes bilmediği bir maceraya atlamaktansa qualcomm işlemcili cihazları tercih ediyor. dolayısıyla üreticiler de. işin çok zor.
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Nokia Specialist 5 yıl
Mobil pazarda sana ekmek çıkmaz intel hadi bakayım
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RAN7843 5 yıl
intell zamaninda bu söktere el atsaydi böyle cirpinmazdiii simdi kendini atmaya calisiyor iclerine ama kolay degilll
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gun 5 yıl RAN7843
RAN7843
intell zamaninda bu söktere el atsaydi böyle cirpinmazdiii simdi kendini atmaya calisiyor iclerine ama kolay degilll

İntel zamanında en iyi arm işlemci üreticisi idi. XScale ile Windows işletim sistemli telefonlarda çok başarılı idi.

Sonra Apple geldi, Windows'u bitirince çekildi piyasadan.
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mustafa1300 5 yıl en beğenilen
alakası yok ama birden aklıma tegra 4 geldi ne oldu bu tegra 4 ?
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