Intel ilk LTE entegreli kablosuz bağlantı yongası ile yeni nesil mobil cihazları hedefliyor





Mobil işlemci sektöründe Apple, Samsung, Qualcomm, NVIDIA gibi devlerin en iyi olma yarışına şahit olurken, mobil cihazların kablosuz bağlantı yongaları da önemli bir sektör haline gelmiş durumda.





Sadece akıllı telefonlar değil cep telefonları da kablosuz bağlantı yongalarına yer verdiği için mobil işlemcilerden daha fazla kablosuz yonga satılıyor.





Kablosuz yonga sektöründe lider Qualcomm. Geliştirdiği teknolojiler sayesinde firma tek bir yonga üzerinde WiFi, Bluetooth, NFC, 2G, 3G, 4G gibi tüm kablosuz bağlantı modüllerini toplayabiliyor. Qualcomm bir süre öncesine kadar 2G, 3G, 4G modüllerini tek bir yongada toplayan ilk firmaydı.





Intel, Galaxy Tab 3 10.1 modelinde kullandığı hücresel ağ yongası ile bu alanda Qualcomm'un rakibi oldu. XMM 7160 yongası hücresel ağ modülü X Gold 716 ve EDGE, 3G, 4G desteği sunan SMARTi m4G alıcı-verici modülünü bir araya getiriyor.





Intel geçtiğimiz yıl satın aldığı Alman Infineon firmasının teknolojilerini yeni yognasına da entegre ediyor. Bu teknoloji ile SMARTi m4G modülü sinyallerin alım ve gönderimini kontrol ederek hücresel ağ modülüne gönderiyor. Ağ modülü de şifreleme yaparak veri aktarımı için cihaz işlemcisi ile iletişime geçiyor.





Bu sayede işlemciye daha az yük bindiriliyor ve boyutlar da küçülüyor. Intel, XMM 7160 yongasının rakip yongalara göre yüzde 30 daha az enerji tükettiğini ve yüzde 12 daha az yer kapladığını belirtiyor.





Intel 2014 yılında ise Çin hücresel altyapılarına destek ve yeni nesil LTE teknolojileri gibi yenilikleri de yongalarına entegre edeceğini belirtiyor. Ayrıca Intel, Qualcomm'un kablosuz modülleri yongada sisteme entegre etme yöntemini de iki üç yıl içerisinde başarmayı ümit ediyor.





Intel'in hedeflerinden birisi ise Apple. Apple iPhone 4'e kadar Infineon yongalarını kullanırken, bu modelden sonra Qualcomm yongalarına geçiş yapmıştı. Intel yeni teknolojileri ile Apple'ın ilgisini çekmeyi planlıyor.

http://appleinsider.com/articles/13/10/31/intel-targets-next-generation-mobile-data-with-first-lte-enabled-multi-mode-wireless-modem