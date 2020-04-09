Intel’in 2020 için 10 nm yol haritası sızdı: Heterojen masaüstü işlemci geliyor

Mavi ekip işlemcilerini yavaş da olsa 10 nm’ye kaydırmaya devam ediyor. Çin’in sosyal platformlarında paylaşılan slaytlar bu yıl için ipuçları taşıyor.

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Alder Lake

Sızan görsellere göre firma bu yıl için 10 nm tekniğiyle gelecek 5 platform planlıyor. Bunlardan Alder Lake şu günlerde sızıntıları düşmeye başlayan Lakefield’da olduğu gibi heterojen bir işlemci olacak. Masaüstü segmentine konumlandırılacak yongada 8 Willow Cove çekirdeğine 8 Golden Cove çekirdeği eşlik edecek. Bu kombinasyon Intel’e 80 watt TDP bütçesi içerisinde kalmayı sağlayabilir.

Tiger Lake ise bir süredir paylaştığımız üzere Ice Lake’in yerini alacak. Willow Cove çekirdeklerinin Xe GPU’suyla eşleştirileceği dizüstü bilgisayar işlemcilerinden beklenti haliyle büyük.

Ayrıca Bkz. "4. nesil Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı"

Detayı bilinmese de olgunlaşmış Sunny Cove çekirdeklerinin oldukça yüksek bir sayıda bulunacağı Ice Lake-SP ve 5G istasyonlarıne yönelik geliştirilen Snow Ridge SoC çözümleri yer alıyor. Son olarak COVID-19 salgını dolayısıyla yol haritasında değişikliklerin olabileceğini hatırlatalım.

https://www.techpowerup.com/265604/intel-10nm-product-lineup-for-2020-revealed-alder-lake-and-ice-lake-xeons

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