Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in 2020 için 10 nm yol haritası sızdı: Heterojen masaüstü işlemci geliyor

    Yarıiletken üreticisinin bu yıl 10 nm sürecinden geçecek yongaları için hazırladığı yol haritası sızdı.
    7 sa.
    1,3b
    9
    28
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel’in 2020 için 10 nm yol haritası sızdı: Heterojen masaüstü işlemci geliyor

    Mavi ekip işlemcilerini yavaş da olsa 10 nm’ye kaydırmaya devam ediyor. Çin’in sosyal platformlarında paylaşılan slaytlar bu yıl için ipuçları taşıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar 10 nm+ Tiger Lake tabanlı 2 yeni NUC sızdı

    Alder Lake

    Sızan görsellere göre firma bu yıl için  10 nm tekniğiyle gelecek 5 platform planlıyor. Bunlardan Alder Lake şu günlerde sızıntıları düşmeye başlayan Lakefield’da olduğu gibi heterojen bir işlemci olacak. Masaüstü segmentine konumlandırılacak yongada 8 Willow Cove çekirdeğine 8 Golden Cove çekirdeği eşlik edecek. Bu kombinasyon Intel’e 80 watt TDP bütçesi içerisinde kalmayı sağlayabilir.

    Tiger Lake ise bir süredir paylaştığımız üzere Ice Lake’in yerini alacak. Willow Cove çekirdeklerinin Xe GPU’suyla eşleştirileceği dizüstü bilgisayar işlemcilerinden beklenti haliyle büyük.

    Intel’in 2020 için 10 nm yol haritası sızdı: Heterojen masaüstü işlemci geliyor

    Ayrıca Bkz. "4. nesil Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı"

    Detayı bilinmese de olgunlaşmış Sunny Cove çekirdeklerinin oldukça yüksek bir sayıda bulunacağı Ice Lake-SP ve 5G istasyonlarıne yönelik geliştirilen Snow Ridge SoC çözümleri yer alıyor. Son olarak COVID-19 salgını dolayısıyla yol haritasında değişikliklerin olabileceğini hatırlatalım.



    https://www.techpowerup.com/265604/intel-10nm-product-lineup-for-2020-revealed-alder-lake-and-ice-lake-xeons Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EagleTibet (Eagle Tibet) 6 sa. Mutlak.Sıfır
    bunları hep görüyorum da anlam veremediğim konu intel daha iyi değil mi top modelleri karşılaştırınca? AMD fiyat/performans kesinlikle o ayrı
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    startedatfx5200 6 sa. yeni yorumcu Mutlak.Sıfır
    7 nm ile 14 nm inteli yakalayan zavallı amd
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    No Way Out (Mert A.) 7 sa.
    Intelın 2015 roadmapine göre şu an 7nm'deydik fakat 10nm'e bile inemedi, intelin marketing slaytlarını ciddiye almayın.

    10.(comet lake) ve 11. neslin(rocket lake) 14nm olacağı kesin olarak biliniyor yani 2022'den önce 10nm intel masaüstü cpu bile keklemeyin.
    Intelın 2015 roadmapine göre şu an 7nm'deydik fakat 10nm'e bile inemedi, intelin marketing slaytlarını ciddiye almayın. 10.(comet lake) ve 11. neslin(...
    Devamını Gör
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    startedatfx5200 6 sa. yeni yorumcu Mutlak.Sıfır
    7 nm ile 14 nm inteli yakalayan zavallı amd
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 5 sa. startedatfx5200
    yakaladı ve silkeliyor :) intel çok ısınıyo diyolar dogvu muu.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Dr. Donanım 4 sa.
    intel 3-4 sene önce açık ara öndeyken nasıl bir anda bu kadar geriye düştü anlamadım. amd ryzen mimarisini geliştiriyorken intel mühendisleri okey mi oynuyordu ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 4 sa. Dr. Donanım
    bu sorunu cevaplamak için 2004 yılına gidelim.intel pentium3'ten sonra aç gözlü bir plan olarak netburst mimarisini yaptı yani pentium4.neden açgözlü çünkü oc'yi basıp basıp satacaktı yani 6700k'dan beri yaptığı şey yeni değil fakat amd'nin athlonlarına yenik düşen pentium4 hani sıcaklık sorunlarını falan söylemiyorum amd bir de üzerine çift çekirdek işlemci yapınca iki tane p4 çekirdeğini yan yana koyan intel pentium dual manasında pentiumd işlemcileri 600 küsür liraya sattı asgari ücretin 500 lira olduğu dönemlerde.sonra baktı bu da para etmedi ne yaptı biliyor musun pentium3 mimarisine geri döndü ve core2duo çıkardı.bu işlemciler güzel oc oluyordu sonra 4 çekirdek olanları da çıktı ama başarısız phenom denemesinden sonra düzgün phenomII işlemci çıkaran amd yine tehdit oldu ve kazanamıyorsan ona katıl mantığı mıdır amd ile teknoloji transferi anlaşması imzaladı.phenomII'de güzel ne varsa aldı ve core mimarisini yaptı.ilk nesili kimse doğru dürüst hatırlamaz bi deneme yaptı önce i7 870 aynı anda ilk nesil core çıktı kötüydü oc olmuyordu.sonra düzeltti ikinci nesille ve o zamandan beri okey oynamaktan fazla tembellik yapıyorlar bi pentium5 mimarisi yapamadılar hala çünkü başarısızlık diye bir şey kitabında olmayan bir firma pentium4 ile madara olmuştur.yenisini yapamamış eskisine dönmüş ve hala insanlara yarı amd yarı pentium3 işlemciler kullandırmaktadır ne kadar süslü isimler de koysa.amd mühendisleri ise parasal imkansızlıklara rağmen hiçbir zaman boş oturmamış sürekli bir şeyler denemişlerdir bazen şansları yaver gitmiş bazen gitmemiştir ama amd via gibi uyuz bir firma olsaydı şu anda kimse 9900k falan kullanamazdı.neden ryzen gibi çekirdek konusunda esnek bir mimari ile ce eeee yapmıyor çünkü o anlaşma 10 sene miydi neydi bitti.şimdi nato mermer kafa ile kendileri mimari yapacak daaa ryzen'i yapan adam bile kurumsal zihniyet patronları ikna edecek deee ohooo zor o iş.gerekirse görüntü olarak masaüstünde kalır gene bildiği işi yapar intel sırf masaüstünden döndürmüyor değirmenini umursamayabilirler bu bir hayat memat kavgası değil masaüstü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    yusufkolcutr (yusuf kolcu) 5 sa.
    Böyle giderse arm tabanlı işlemci üreticileri pc pazarına el atacak gibi görünüyor, intelde iş yok bari biz yapalım diyecekler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BekirTemel (Bekir ) 6 sa.
    2021 oldu ne ara gelecek acep
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Musty3535123 6 sa.
    intel için el fatihaaa :)
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Murat.Ak (Murat Ak) 6 sa.
    Sürekli Intel haberleri ama içi hep boş
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Eeltorm 6 sa.
    Intel saçmalıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    EagleTibet (Eagle Tibet) 6 sa. Mutlak.Sıfır
    bunları hep görüyorum da anlam veremediğim konu intel daha iyi değil mi top modelleri karşılaştırınca? AMD fiyat/performans kesinlikle o ayrı
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    startedatfx5200 6 sa. yeni yorumcu Mutlak.Sıfır
    7 nm ile 14 nm inteli yakalayan zavallı amd
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    eAkman (hic yok) 7 sa.
    Sızan görsellere göre firma bu yıl için 10 nm tekniğiyle gelecek 5 platform planlıyor.


    2019 yilinda miyiz? Yok yol haritasiymis falan filan. Ortada urun yokken soyle olacak boyle olacak ucacak kacacak diye bos laf yapmayin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    No Way Out (Mert A.) 7 sa.
    Intelın 2015 roadmapine göre şu an 7nm'deydik fakat 10nm'e bile inemedi, intelin marketing slaytlarını ciddiye almayın.

    10.(comet lake) ve 11. neslin(rocket lake) 14nm olacağı kesin olarak biliniyor yani 2022'den önce 10nm intel masaüstü cpu bile keklemeyin.
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 CleanCoders 3. kez +201 2 GAMBIT ilk kez +171 3 Mutlak.Sıfır 3. kez +164
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    nick bırakmamışsınız lan +207 shaggyolmedi +136 Stanislas Xavier +103 deoks +101 NitroNos +96 Musty3535123 +95 EddyCue +90 MacGyver. +89 amadeus99 +82 MaximillianFoe +80
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    9 Kişi Okuyor (1 Üye, 8 Misafir) 5 Masaüstü 4 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1325 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel alder lake, intel ice lake-sp ve
    7 etiket daha intel tiger lake intel xe gpu intel 5g 5g intel snow ridge intel golden cove Donanım
    Facebook Sayfası255,3b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı278b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamız
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 sa. Xiaomi Mi 10 ülkemizde satışa çıktı: İşte fiyatı! 2 sa. Ryzen 7 4700U işlemcili Acer Swift 3 satışa çıkıyor 3 sa. Samsung, Google'a özel 5nm Exynos yonga seti geliştiriyor 3 sa. TP-Link Wi-Fi 6 destekli Archer TX3000E’yi satışa sundu 4 sa. Koronavirüs salgını Galaxy Note 20 ve Fold 2'nin çıkışını etkilemeyecek 4 sa. Bu yıl Windows 10X cihazı gelmeyebilir 4 sa. 150 TL değerinde iki oyun, Epic Store'da ücretsiz oldu 4 sa. Micron QLC tabanlı sunucu sınıfı 5210 ION SSD’lerinin hacimli üretimine geçti 5 sa. Katlanabilir ekranlı mı olsun yoksa her şeyin en iyisi mi? Galaxy Z Flip vs. Galaxy S20 Ultra 5 sa. Disney+ 50 milyon aboneyi geçti, hisseler fırladı 6 sa. Bill Gates'ten koronavirüs öngörüsü: Normale dönmemiz 2021 sonbaharını bulacak 6 sa. Galaxy A51 5G ve Galaxy A71 5G modelleri duyuruldu 6 sa. PS Plus zammı karantina nedeniyle iptal edildi 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel’in 2020 için 10 nm yol haritası sızdı: Heterojen masaüstü işlemci geliyor Sonraki Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı 42282'ye çıktı 7 sa. OnePlus 8 serisinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı 8 sa. Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, yeni mobil uygulamasıyla artık telefonunuzda 8 sa. Samsung Galaxy Beans özellikleri ve fiyatı detaylandı 9 sa. Hastalara uzaktan ilaç ve yemek servisi yapan araç göreve başladı 9 sa. Huawei OLED ekranlı ilk televizyonunu duyurdu! İşte pop-up kameralı Vision X65 özellikleri ve fiyatı 10 sa. İnceleme: Comet Lake işlemcisi sıvı soğutmayla 80 dereceyi görüyor 10 sa. PC için Xbox Game Pass Nisan ayı oyunları kütüphanede yerini aldı 11 sa. 4. nesil Ryzen işlemcilerin çıkış tarihi gün yüzüne çıktı 11 sa. LG, akıllı telefonlarında kullanacağı yeni tasarımı paylaştı 12 sa. Koronavirüs salgını, hava durumu tahmin faaliyetlerini de zorlaştırıyor 13 sa. Samsung Galaxy S20 serisinin en çok satan modeli "Ultra" 13 sa. Huawei, alt seviyede 5G modem tedariğini MediaTek ve Samsung’dan yapacak 14 sa. Çin, patent başvurularında 40 yıldır lider olan ABD'yi geçti 15 sa. Dünyada Yılın Otomobili 2020 Ödülleri'nin kazananları belli oldu 15 sa. Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar geliyor 16 sa. Boeing 737 MAX'te yeni yazılım hataları bulundu 16 sa. Honor 30 Pro'nun resmi görselleri yayınlandı 17 sa. Galaxy A21 tanıtıldı 1 gün Guardians of the Galaxy 3'ten ilk resmi bilgiler geldi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Torba yasa ile sosyal medya platformlarına yeni yaptırımlar ge...
    DonanımHaber
    Galaxy Note 9'ların ekranında sararma sorunu ortaya çıktı
    DonanımHaber
    iOS 14 ile birlikte gelecek ana ekran widget'ları nasıl görüne...
    DonanımHaber
    Modern Warfare ve Warzone Üçüncü Sezonu 8 Nisan'da Başlıyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Store Bahar İndirimleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    GeForce Now'a Yeni Oyunlar Eklendi
    Bölüm Sonu Canavarı
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Aracımı satmalı mıyım ?
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim