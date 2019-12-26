Intel’in 96 kümeli bir ekran kartı ortaya çıktı

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Intel’in büyük yatırım yaparak tarihindeki en ciddi adımı attığı bağımsız grafik mimarisi geliştirme çalışmalarında haberler pek iyi değil ancak firma şimdiden farklı segmentlere yönelik modeller geliştirmiş durumda.

Her ihtimal hesaplanıyor

Raja Khoduri liderliğindeki grafik ekibinin gelecek yıl ortalarına doğru ilk duyurusunu yapması bekleniyor. Intel Xe olarak isimlendirilen grafik mimarisi ilk olarak kurumsal pazarda kendisine yer arayacak. Henüz watt-performans dengesinin tam oturtulamaması, enerji tüketimi açısından daha toleranslı olan sunucuları gerekli kılıyor. Bu bakımdan Intel bir süre oyuncu pazarından uzak durmayı istiyor.

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Yine de firma farklı segment ürünlerini tasarlamaya başladı. Ortaya çıkan yeni belgeler 96 kümeli DG1 ekran kartına işaret ediyor. Intel küme tasarımında 8 işlem birimi kullanıyor. Bu bakımdan 768 işlem birimi söz konusu. Diğer taraftan yeni bir strateji ile 1536 işlem birimi de karşımıza çıkabilir.

Belgede yonganın kendisi ve geliştirici kiti de yer alıyor. Bu bakımdan Intel’in yakın bir zamanda oyuncu ekran kartlarını da test etmeye başlayacağı anlaşılıyor. Şimdilik net bir tarih vermek zor.

https://www.techpowerup.com/262404/intel-dg1-discrete-gpu-shows-up-with-96-execution-units