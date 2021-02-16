Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor

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Apple’ın ARM tabanlı geliştirdiği M1 yonga setini masa üstü cihazlarında kullanacağını açıklamasının ardından yeni bir devrimin sesleri gelmeye başladı. En iyi olduğu segmentte müşteri kaybına uğrayacağı açık olan Intel ise x86 sistemlerin avantajlarını anlatmaya çalışıyor.

Intel’den şaşmayın mesajı

Apple M1 yongasının ses getirmesinin ardından Microsoft ve Qualcomm’un da masa üstünde çok verimli olacak ARM işlemcileri gündemine aldığı ifade edilmişti. Haliyle Intel ve AMD için önemli bir payın erimesi anlamına geliyor. Bu bakımdan pazarın hakimleri boş durmak istemiyor.

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Geçtiğimiz ay Apple videoları ile tanınan Jon Rettinger’in Intel Evo programı kapsamındaki dizüstü bilgisayarları övmesi ve M1 yonga setli MacBook karşısındaki avantajlarını dile getirmesi takipçileri arasında şok etkisi yaratmıştı. Intel yeni paylaşımında Rettinger’e vurgu yapmış.

Rettinger’in YouTube videosunu paylaşan Intel eğer bir Rocket League oyunu oynuyorsanız mutlaka bir PC üzerinde olduğunuz mesajını vermiş. Yani en iyi oyunların PC üzerinde oynanacağını belirtmiş.

Intel haksız sayılmaz zira x86 sınıfında bile Mac sistemlerinde PC kadar oyun bulmak mümkün değil. Hele ARM mimarisi işin içine girince PC sistemlerin farkı çok daha net ortaya çıkacak zira henüz popüler Mac uygulamalarının yarısı bile Apple M1 ile uyumlu değil. Bir de masa üstü oyunların optimizasyonu gerektiği için Apple M1 bu konuda neler yapacak merak konusu. Yine de Apple verimlilik ve üretkenlik üzerine yoğunlaştığı için vurucu noktası burası olacaktır.

https://www.gizmochina.com/2021/02/15/intel-highlight-apple-m1-chip-shortcoming-anti-mac-ad/

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