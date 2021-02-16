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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor

    Jon Rettinger’in Intel Evo programı kapsamındaki dizüstü bilgisayarları öven YouTube videosuna sık sık vurgu yapan Intel; avantajları anlatmaya devam ediyor.
    16 Şubat 2021, 15:30 (1 gün)
    2,9b
    1
    23
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel’in Apple M1 dokundurmaları devam ediyor
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    Apple’ın ARM tabanlı geliştirdiği M1 yonga setini masa üstü cihazlarında kullanacağını açıklamasının ardından yeni bir devrimin sesleri gelmeye başladı. En iyi olduğu segmentte müşteri kaybına uğrayacağı açık olan Intel ise x86 sistemlerin avantajlarını anlatmaya çalışıyor.

    Intel’den şaşmayın mesajı

    Apple M1 yongasının ses getirmesinin ardından Microsoft ve Qualcomm’un da masa üstünde çok verimli olacak ARM işlemcileri gündemine aldığı ifade edilmişti. Haliyle Intel ve AMD için önemli bir payın erimesi anlamına geliyor. Bu bakımdan pazarın hakimleri boş durmak istemiyor.

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    Ayrıca Bkz. "Apple’dan Malatya’ya mağaza sürprizi mi geliyor?"

    Geçtiğimiz ay Apple videoları ile tanınan Jon Rettinger’in Intel Evo programı kapsamındaki dizüstü bilgisayarları övmesi ve M1 yonga setli MacBook karşısındaki avantajlarını dile getirmesi takipçileri arasında şok etkisi yaratmıştı. Intel yeni paylaşımında Rettinger’e vurgu yapmış.

    Rettinger’in YouTube videosunu paylaşan Intel eğer bir Rocket League oyunu oynuyorsanız mutlaka bir PC üzerinde olduğunuz mesajını vermiş. Yani en iyi oyunların PC üzerinde oynanacağını belirtmiş.

    Intel haksız sayılmaz zira x86 sınıfında bile Mac sistemlerinde PC kadar oyun bulmak mümkün değil. Hele ARM mimarisi işin içine girince PC sistemlerin farkı çok daha net ortaya çıkacak zira henüz popüler Mac uygulamalarının yarısı bile Apple M1 ile uyumlu değil. Bir de masa üstü oyunların optimizasyonu gerektiği için Apple M1 bu konuda neler yapacak merak konusu. Yine de Apple verimlilik ve üretkenlik üzerine yoğunlaştığı için vurucu noktası burası olacaktır.



    https://www.gizmochina.com/2021/02/15/intel-highlight-apple-m1-chip-shortcoming-anti-mac-ad/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    P3rF3cT55 (Furkan Şahin) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 yıl öncede laptoplarda 45w işlemciler vardı hala 45w işlemciler kullanılıyor.
    Artık devrimsel birşeyler şarttı apple onu yaptı. Intelin mobilite ve üretim teknolojisi konusunda birşeyler yapması lazım. Soba gibi 100 derece 100w işlemcilerin eskide kalması lazım
    10 yıl öncede laptoplarda 45w işlemciler vardı hala 45w işlemciler kullanılıyor. Artık devrimsel birşeyler şarttı apple onu yaptı. Intelin mobilite ve üretim...
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    Yanıtla +17
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    H hopeyoung 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllarca sefa süren intelin çırpınışları devam ediyor. Mac kullanıcısını pc'ye geçiremezsin; onlar sadece donanım için almıyorlar çünkü. Pc kullanıcılarını kaybetme bari. İntel donanımını kullanan ultrabookların fiyatları macbook pro fiyatlarını geçmiş durumda. MacOS'u sevmiyorum ama piyasaya çok güzel ayar çekti. Premium ultrabookları çok daha ucuza görebileceğiz sanıyorum. Belki bir kaç şirket birleşip bir şeyler çıkarabilir belki (Asus Acer Dell Hp gibi).
    Yıllarca sefa süren intelin çırpınışları devam ediyor. Mac kullanıcısını pc'ye geçiremezsin; onlar sadece donanım için almıyorlar çünkü. Pc kullanıcılarını kayb...
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    Yanıtla +9
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    onkuba 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Macbookun müşteri kitlesini tavlamaz ki bu mesaj.
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    M1 çok hızlı güvenilir ama şimdilik çok eksik var. Sebit v cloud gibi basit ama gerekli programlar bile çalışmıyor. M1 air aldım ama 10 yıllık pcden eğitime devam
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    E efefps 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    geforcenowdan oynaroyunu mac musterisi genlde o isten para kazanıyor zaten
    geforce now uyeligi alır artı oyunu alır aynı sistemden 2 de yapar
    dunyada herkesin neti bizimki gibi degil nede olsa
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    C celeroni (Cengiz Aytekin) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    aslında işimizin görüldüğüne bakmalıyız. Amd Intel yarışında Amd öne geçti görünüyor ama son işlemcilerinde arıızalı çıkma oranı çok yüksek. Zaten işlemci duyuruyorlar ama piyasada yok. Apple M1 işlemcileri kendisi tasarlayarak oldukça fazla kar edecek bu kesin.
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    einhander (Erdem ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    hıc bır apple urunu kullanmadım
    yakın hıssettıgım bır fırmada degıl
    ancak bu m1 ıslemcısı sebebıyle fırmaya ayrı bır saygınlık duymaya basladım
    apple gercekten dunyaya ara ara yon vermeye devam edıyor
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    AL3ATROS (Mehmet Tuna) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zamanında intel Microsoft'a 64 bit Xp çıkarttı diye tavır almışdı,diğer firmalarada baskı yapıp driver çıkattırmayıp güdük kalmasını sağlamışdı ,taki kendi 64 bit işlemci çıkarana kadar,ama şimdi karşısında AMD yok Apple var işlemciside var işletim sistemide M1 hali ile yeni bir işemci M2 ve M3 lerle rüzgarı arkasına alır Apple ,intel dövüne dursun.
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    from softwave 1 gün ( Mesaj Silindi )
    bence slogan şu olmalı



    if you buy a motherboard every year

    you are on a intel
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    LGR9 (Levent Görgülü) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    sevgilisinden ayrılıp ona trip atan ergen kafasından kurtulması lazım Intel'in.
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    T tolgatelli (Tolga Telli) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben Macbook M1 Air'e geçtim tüm sorunlarım bitti,

    (MSI 15.6" IPS i5 8300H+16gb Ram+ 256gb ssd+1Tb Hdd ve ASUS 17" IPS R7 3750H+16gb Ram+256gb nvme+512ssd Oyun Notebookları var evde)

    1. Bluetooth Logitech mouse kopma sorunu,
    2. Bluetooth mouse aç kapa yapmadan bağlanamama sorunu,
    3. Wi-Fi sürekli kopma sorunu,
    4. Wi-Fi salonda çekmeme sorunu,
    5. Yazılım geliştirme araçlarının(VS, VS Code, Android Studio vs) yavaş çalışması,
    6. Isınma sorunları (Asus Ryzen 7 olduğu için ısınmıyor) ki M1 Air fansız olduğu halde ve çok ağır uygulamalar çalıştırdığım halde kesinlikle ısınmıyor.
    7. Uygulamaların ölçeklendirme sorunları,
    8. Gözlerimin yanması sorunu,
    9. M1 Air'in yavaş çalıştığı hiç bir uygulama olmadı.

    Ama tabi ben oyun oynamayan biri olarak bunları yazıyorum. Bence Nvidia GeForce NOW ile artık MacBook'larda oyun sorunu da kalmadı
    2 Yanıt Yanıtla +2
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 1 gün ( Mesaj Silindi ) tolgatelli
    Tüm bilgisayar kullananlara oyuncu muamelesi yapılması miğde bulandırıcı. Yav arkadaş bilgisayar ile o veya bu şekilde herkes world excel bile olsa iş yapıyor. Adam takılmadan, ısınmadan soeunsuz çalışan ve ekranı kaliteli olan bilgisayar herkesin hakkı.
    1 Yanıt Yanıtla
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    viper17 (A ...) 1 gün ( Mesaj Silindi ) tolgatelli
    VS Code, Android Studio m1 de hızlı mı çalışıyor?
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne kadar acınası halde oldukları belli oluyor bu paylaşımlar ile
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    H hopeyoung 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllarca sefa süren intelin çırpınışları devam ediyor. Mac kullanıcısını pc'ye geçiremezsin; onlar sadece donanım için almıyorlar çünkü. Pc kullanıcılarını kaybetme bari. İntel donanımını kullanan ultrabookların fiyatları macbook pro fiyatlarını geçmiş durumda. MacOS'u sevmiyorum ama piyasaya çok güzel ayar çekti. Premium ultrabookları çok daha ucuza görebileceğiz sanıyorum. Belki bir kaç şirket birleşip bir şeyler çıkarabilir belki (Asus Acer Dell Hp gibi).
    Yanıtla +9
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    HABERİN ETİKETLERİ
    intel, intel evo ve
    3 etiket daha Jon Rettinger Apple M1 Donanım
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