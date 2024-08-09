Intel’in Arc GPU’ları otomobillere geliyor: Peki neler getiriyor?

Teknoloji Editörü
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Intel, otomotiv endüstrisine yönelik yeni stratejik adımını AI Cockpit Innovation Experience etkinliğinde tanıttı. Firma, ilk ayrık grafik işlem birimi (dGPU) olan Intel Arc Graphics for Automotive ürününü otomobillere getireceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Intel Arc GPU’lar, 2025 yılı itibarıyla araçlarda ticari olarak kullanılmaya başlanacak. Intel GPU'lar araçlarda
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Intel, önümüzdeki yıldan itibaren Arc GPU’larının araçlarda yer alacağını açıklasa da şimdilik herhangi bir otomobil ortağını açıklamadı. Bununla birlikte araçlarda
Arc A760A adlı otomobillere özel bir GPU’nun yer edindiğini göreceğiz. Firmaya göre bu grafik birimi ile üreticiler ve sürücüler için yapay zeka destekli kokpit deneyimleri ve gelişmiş kişiselleştirmeler mümkün olacak.
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Arc A760A, yapay zeka destekli yazılım tanımlı araçlara (SDV) açık, esnek ve ölçeklenebilir bir platform sunarken yüksek kalitede ve gerçekçi deneyimler vadediyor. GPU'lar
ses, kamera ve hareket tanımaya olanak tanıyarak 3D grafikler ve altı araç içi kamera ve interaktif özellikler sunan yedi yüksek çözünürlüklü ekranın kontrolünü kolaylaştıracak. Intel ayrıca AAA oyunları, araç içi eğlenceyi ve yapay zeka destekli üretkenlik uygulamalarının bu GPU ile çalıştırılabileceğini söylüyor.
Intel’in
AI Cockpit çözümü sadece GPU’lardan oluşmuyor. Sistem, ayrıca sürücüye göre son derece kişiselleştirilmiş olacak. Intel'e göre, doğal dil işleme yoluyla karmaşık araç kontrol komutlarını yürütme, araçla ilgili soruları doğru bir şekilde yanıtlama ve sürücüyle sohbet daha etkileşimli hale gelecek. Intel, otomobiller için 500'den fazla özellik ve yapay zeka uygulaması oluşturduğunu ve 100'den fazla bağımsız yazılım satıcısının araç içi deneyimler üzerinde çalıştığını belirtiyor.
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Kaynakça
https://www.engadget.com/transportation/intel-is-bringing-gpus-to-cars-120057738.html
https://www.intel.com/content/www/us/en/newsroom/news/intel-brings-discrete-gpu-automotive-ai-cockpit.html#gs.cts3s6
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.