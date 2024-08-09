Intel’in Arc GPU’ları otomobillere geliyor: Peki neler getiriyor?

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Tam Boyutta Gör Intel, otomotiv endüstrisine yönelik yeni stratejik adımını AI Cockpit Innovation Experience etkinliğinde tanıttı. Firma, ilk ayrık grafik işlem birimi (dGPU) olan Intel Arc Graphics for Automotive ürününü otomobillere getireceğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Intel Arc GPU’lar, 2025 yılı itibarıyla araçlarda ticari olarak kullanılmaya başlanacak.

Intel GPU'lar araçlarda

Tam Boyutta Gör Intel, önümüzdeki yıldan itibaren Arc GPU’larının araçlarda yer alacağını açıklasa da şimdilik herhangi bir otomobil ortağını açıklamadı. Bununla birlikte araçlarda Arc A760A adlı otomobillere özel bir GPU’nun yer edindiğini göreceğiz. Firmaya göre bu grafik birimi ile üreticiler ve sürücüler için yapay zeka destekli kokpit deneyimleri ve gelişmiş kişiselleştirmeler mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Arc A760A, yapay zeka destekli yazılım tanımlı araçlara (SDV) açık, esnek ve ölçeklenebilir bir platform sunarken yüksek kalitede ve gerçekçi deneyimler vadediyor. GPU'lar ses, kamera ve hareket tanımaya olanak tanıyarak 3D grafikler ve altı araç içi kamera ve interaktif özellikler sunan yedi yüksek çözünürlüklü ekranın kontrolünü kolaylaştıracak. Intel ayrıca AAA oyunları, araç içi eğlenceyi ve yapay zeka destekli üretkenlik uygulamalarının bu GPU ile çalıştırılabileceğini söylüyor.

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Intel’in AI Cockpit çözümü sadece GPU’lardan oluşmuyor. Sistem, ayrıca sürücüye göre son derece kişiselleştirilmiş olacak. Intel'e göre, doğal dil işleme yoluyla karmaşık araç kontrol komutlarını yürütme, araçla ilgili soruları doğru bir şekilde yanıtlama ve sürücüyle sohbet daha etkileşimli hale gelecek. Intel, otomobiller için 500'den fazla özellik ve yapay zeka uygulaması oluşturduğunu ve 100'den fazla bağımsız yazılım satıcısının araç içi deneyimler üzerinde çalıştığını belirtiyor.

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