Intel’in ekran kartı projesinden kötü haberler var

Tam Boyutta Gör Yarıiletken üreticisi Intel işlemci pazarında son dönemde zor günler geçiriyor. Gelen haberlere göre firmanın zorluk yaşadığı tek çalışma alanı işlemci değil. Raja Koduri ile başarılı bir başlangıç yapan firma ekran kartı çalışmasında planladığı gibi yol kat edemiyor olabilir.

Performans beklenenden düşük olabilir

Bir Reddit kullanıcısının açtığı başlığa göre ilk aşamada piyasaya sürülecek DG1 GPU’su Tiger Lake işlemcilerinde yer alacak entegre grafik biriminden yalnızca %23 daha hızlı olacak. Bir diğer sorun olaraksa firmanın 25 watt’lık TDP sınırını koruyamaması olması olarak gösteriliyor. Burada 25 watt gibi oldukça düşük bir TDP değeri aslında gelecek kartın performansına dair ipucu da veriyor aslında.

Öte yandan bildiğiniz üzere Intel ilk nesil kartlarında özelleştirilmiş tasarım bir model sunmayacak. Bu her ne kadar firmanın piyasada yeni olmasına bağlanabilse de iş ortaklarının DG1’in piyasadaki başarısına dair şüphelerinden de kaynaklanıyor olabilir.

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Ayrıca Intel’e transfer edilen Raja Koduri eğer DG1 başarısız olursa 2020’nin 3. çeyreğinden sonra firmada çalışmaya devam edecek mi soruları sorulmaya başlanmış durumda. Eğer işlemci devi DG1’de başarısız olursa DG2 modeli hiç bir zaman gelmeyebilir.

https://wccftech.com/intel-dg1-gpu-will-be-23-more-powerful-than-tiger-lake-struggling-to-meet-25w-tdp/