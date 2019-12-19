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    Intel’in ekran kartı projesinden kötü haberler var

    Intel son dönemde harici ekran kartı pazarına giriş yapmak için hummalı bir çalışma içerisinde. Görünüşe göre işler yolunda gitmiyor. i
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in ekran kartı projesinden kötü haberler var
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    Yarıiletken üreticisi Intel işlemci pazarında son dönemde zor günler geçiriyor. Gelen haberlere göre firmanın zorluk yaşadığı tek çalışma alanı işlemci değil. Raja Koduri ile başarılı bir başlangıç yapan firma ekran kartı çalışmasında planladığı gibi yol kat edemiyor olabilir.

    Performans beklenenden düşük olabilir

    Bir Reddit kullanıcısının açtığı başlığa göre ilk aşamada piyasaya sürülecek DG1 GPU’su Tiger Lake işlemcilerinde yer alacak entegre grafik biriminden yalnızca %23 daha hızlı olacak. Bir diğer sorun olaraksa firmanın 25 watt’lık TDP sınırını koruyamaması olması olarak gösteriliyor. Burada 25 watt gibi oldukça düşük bir TDP değeri aslında gelecek kartın performansına dair ipucu da veriyor aslında.

    Öte yandan bildiğiniz üzere Intel ilk nesil kartlarında özelleştirilmiş tasarım bir model sunmayacak. Bu her ne kadar firmanın piyasada yeni olmasına bağlanabilse de iş ortaklarının DG1’in piyasadaki başarısına dair şüphelerinden de kaynaklanıyor olabilir.

    Ayrıca Bkz. "SilverStone ET700 PSU’sunu duyurdu"

    Ayrıca Intel’e transfer edilen Raja Koduri eğer DG1 başarısız olursa 2020’nin 3. çeyreğinden sonra firmada çalışmaya devam edecek mi soruları sorulmaya başlanmış durumda. Eğer işlemci devi DG1’de başarısız olursa DG2 modeli hiç bir zaman gelmeyebilir.



    https://wccftech.com/intel-dg1-gpu-will-be-23-more-powerful-than-tiger-lake-struggling-to-meet-25w-tdp/ Yorum Yaz
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    mamad 14 dk.
    Yalnız Raja Intel'de de başarısız olursa, baya damgalanır. Amd hadi neyse de kaynağın sınırsız olduğu firmada da belli bir başarı yakalanamazsa, sıkıntı büyük olur.

    Tabi intel'in pervasız bir şekilde bu alana girişmek istemesi de ayrıca üstünde durulması gereken bir konu. Amd ve Nvidia, bir de Qualcomm, gpu üretimi konusunda o kadar iyi durumdalar ki; ne kadar güçlü, büyük firma olursan ol, ellerindeki ekiplerle, deneyimlerle, mevcut ürünlerle ve patentlerle bu firmalara yetişmek zor.
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    RAIZEN 30 dk.
    Ülkemizde gözlemlediğim kadarıyla Intel'e karşı fanatik bir duruş var.



    Yapmayın arkadaşlar, Intel geri planda kalırsa rakipleri de Intel gibi istediği fiyattan satışa başlar.
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    Winston_2010 2 dk. RAIZEN
    ülkede değil tüm dunyada pc camiyasında durum böle bende anlatmaya çalışıyorum yapmayın etmeyin bilmeyenler intel almaya devam etsin diye:D amd yeni intel olucak başımıza
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    aceleciburak 47 dk.
    Raja RTG nin başına geri döner kesin
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    dede17 1 sa.
    Cafer bez getir
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