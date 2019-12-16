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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in farklı bir işlemci mimarisi gün yüzüne çıktı

    Intel’in Sisoft benchmark testlerinde ortaya çıkan yeni işlemci mimarisi 1.25MB Seviye 2 ön belleği ile dikkat çekiyor. Kaynaklar Skylake mimarisinden farklı olduğunu belirtiyor.
    7 sa.
    1,6b
    3
    13
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel’in farklı bir işlemci mimarisi gün yüzüne çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Taşınabilir sistemler tarafında zor da olsa 10nm sürecine geçiş yapmaya başlayan Intel masa üstü tarafında bir iki yıl daha 14nm sürecinde yoluna devam edecek. Kısa süre önce ilginç bir işlemci mimarisi internete sızdırıldı.

    Yeni bir mimari

    SiSoft benchmark testi üzerinde ortaya çıkan yeni işlemci mimarisi 14nm sürecine ait ve 6 çekirdek/12 izlek birimi barındırıyor. En dikkat çekici tarafı ise Seviye 2 ön belleğin 1.25MB olarak belirlenmesi.

    Ayrıca Bkz. "New Orleans şehir yönetimi siber saldırıya uğradı, acil durum ilan edildi"

    Intel’in mevcut işlemcilerinde böyle bir ön bellek mevcut değil. En yüksek Seviye 2 kapasitesi 1MB olarak i9-10980XE işlemcisinde sunuluyor. İlk kez 1.25MB Seviye 2 ön bellek ile karşılaşıyoruz. Kaynaklar Seviye 2 değişimlerinin genelde yeni mimarilerde olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan mevcut Skylake versiyonlarından farklı bir mimari ihtimali var.

    Intel bu yeni mimariyi hangi seri içerisine dahil edecek şimdilik bilinmiyor. Yakın dönemde 14nm Rocket Lake işlemci serisi piyasaya çıkacak. Testlerde ise SuperMicro X12DAi-N SMC X12 çift soket anakart üzerinde 2 adet yeni işlemci kullanıldığı görülüyor.



    https://www.techpowerup.com/262148/intel-cpu-based-on-new-architecture-leaks Yorum Yaz
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    aschil 7 sa. en beğenilen
    benim için intel tamamen bitti.
    Yanıtla +19
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    Spider_hip 6 sa.
    Şu sıralar intel'in durumu ciddi kötü. Çaktırmamaya çalışıyorlar hala ama amd den böyle bir başarı beklemiyorlardı.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hazirandan sonra hemen hemen hiç işlemci satamazlar oldu. Oranlar inanılmaz hem de. Öyle bazılarının hayal ettiği gibi 10 senelik gelecek teknolojileri de ellerinde olmadığından bir anda rekabette çok zaman kaybetmiş oldular.

    Üstteki resimde gamersnexus sitesi kullanıcılarının alımlarını sadece gösteriyor. amd %90 gitmişken intel %10 larda.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bu da almanya'nın en büyük satış sitelerinden midfactory.de nin raporları. Adamlar Kasım ayında %82 amd işlemci satarken sadece %18 intel satmış. Yani göz var nizam var, bazı fanlar ya da bench, heat, çekirdek vs pek kurcalamayanlar dışında intel'e yönelen pek kalmadı. Amd'nin reklam gücü intel kadar yüksekte değil. Ürün kendini satıyor, teknoloji kendini satıyor.
    Şu sıralar intel'in durumu ciddi kötü. Çaktırmamaya çalışıyorlar hala ama amd den böyle bir başarı beklemiyorlardı. [resim]
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    TheJudgé 4 sa.
    intelin stratejisi anlaşıldı , aynen apple gibi herşeyi yavaş yavaş vermek ve uzun vadede kar etmek , adamlar teknolojiyi yavaştan geliştiriyolar bilerek ve insanlara her sene işlemci satmaya çalışarak ama amd geldi bu oyunu bozdu
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    ahmet1905_47 5 sa.
    fanboyluk filan demeyin ama ikiside aynı nm de olmadıkça hangisi daha iyi bilemeyiz. intelin 14+++ mimarisini amd 7 nm ile anca geçebildi. 2 senedir toz yutturuyor intele eyw ancak birde görelim intel ne cevap verecek.

    ayrıca yeni mimari için intel cephesinde 5 sene içerisinde beklenmiyordu sanırım. 3 senesi kaldı sanırım o zaman kartlar yeniden dağıtılabilir.

    o zamana kadar amd üstünlüğü bırakmaz sanırım
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    Deswaaa 6 sa.
    Bu intel tekeline paran veren kaldımı vah vah
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    Spider_hip 6 sa.
    Şu sıralar intel'in durumu ciddi kötü. Çaktırmamaya çalışıyorlar hala ama amd den böyle bir başarı beklemiyorlardı.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Hazirandan sonra hemen hemen hiç işlemci satamazlar oldu. Oranlar inanılmaz hem de. Öyle bazılarının hayal ettiği gibi 10 senelik gelecek teknolojileri de ellerinde olmadığından bir anda rekabette çok zaman kaybetmiş oldular.

    Üstteki resimde gamersnexus sitesi kullanıcılarının alımlarını sadece gösteriyor. amd %90 gitmişken intel %10 larda.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Bu da almanya'nın en büyük satış sitelerinden midfactory.de nin raporları. Adamlar Kasım ayında %82 amd işlemci satarken sadece %18 intel satmış. Yani göz var nizam var, bazı fanlar ya da bench, heat, çekirdek vs pek kurcalamayanlar dışında intel'e yönelen pek kalmadı. Amd'nin reklam gücü intel kadar yüksekte değil. Ürün kendini satıyor, teknoloji kendini satıyor.
    Yanıtla +17
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    scutaro 7 sa.
    3700X ile siz de aynı testi yapın, görelim aradaki farkı biz varsayımlarla konuşmuyoruz, CPU %'sine bakarken fps'ye de bakılır genelde, 1080p'de fark yediği oyunlar yüzünden min kullanım için 3700X'i mi önereceksiniz, iyi ki GTX1080 Ti ile Far Cry 5 testi yapmamışım, size göre 3600 9900K'ya denk değilmiydi, 3600 ile de olur kabulümüzdür.
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    aschil 7 sa. en beğenilen
    benim için intel tamamen bitti.
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    Edward Teach 7 sa.
    1mb L2 cache daha kaliteli bir kere..
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    V4LKyR 7 sa.
    1 -> 1,25
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    clarq26 7 sa. BoşnakAğa
    aga şu port atıp durmayın walla iş yerinde kendi kendime gülüyom aklıam geldikce mıllet delı sanıyo kdfksfdsf
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    Timeguard 7 sa. BoşnakAğa
    Al intel 10. nesil? yada 8. nesil aman pardon 9. nesil ya hepsi işte aynı nesil 6/12k serisi oc li işlemci.. iyi çalışıyor ama 8/16 üst düzeyde minimum olmuş bunuda bağırıyor.

    8700k@4.8ghz + 5700xt %67-70 e düşen gpu load.. İşlemci paso %100 e deydirmiş..

    Metro haritada da dahada düşer gpu load .

    Üst düzey de 3700x minimum olmuş artık..


    8700k@4.8ghz + 5700xt
    [DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=yXF131wyRWU&feature=youtu.be]
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