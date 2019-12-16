Intel’in farklı bir işlemci mimarisi gün yüzüne çıktı

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Taşınabilir sistemler tarafında zor da olsa 10nm sürecine geçiş yapmaya başlayan Intel masa üstü tarafında bir iki yıl daha 14nm sürecinde yoluna devam edecek. Kısa süre önce ilginç bir işlemci mimarisi internete sızdırıldı.

Yeni bir mimari

SiSoft benchmark testi üzerinde ortaya çıkan yeni işlemci mimarisi 14nm sürecine ait ve 6 çekirdek/12 izlek birimi barındırıyor. En dikkat çekici tarafı ise Seviye 2 ön belleğin 1.25MB olarak belirlenmesi.

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Intel’in mevcut işlemcilerinde böyle bir ön bellek mevcut değil. En yüksek Seviye 2 kapasitesi 1MB olarak i9-10980XE işlemcisinde sunuluyor. İlk kez 1.25MB Seviye 2 ön bellek ile karşılaşıyoruz. Kaynaklar Seviye 2 değişimlerinin genelde yeni mimarilerde olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan mevcut Skylake versiyonlarından farklı bir mimari ihtimali var.

Intel bu yeni mimariyi hangi seri içerisine dahil edecek şimdilik bilinmiyor. Yakın dönemde 14nm Rocket Lake işlemci serisi piyasaya çıkacak. Testlerde ise SuperMicro X12DAi-N SMC X12 çift soket anakart üzerinde 2 adet yeni işlemci kullanıldığı görülüyor.

https://www.techpowerup.com/262148/intel-cpu-based-on-new-architecture-leaks