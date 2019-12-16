Intel’in farklı bir işlemci mimarisi gün yüzüne çıktı

Taşınabilir sistemler tarafında zor da olsa 10nm sürecine geçiş yapmaya başlayan Intel masa üstü tarafında bir iki yıl daha 14nm sürecinde yoluna devam edecek. Kısa süre önce ilginç bir işlemci mimarisi internete sızdırıldı.
Yeni bir mimari
SiSoft benchmark testi üzerinde ortaya çıkan yeni işlemci mimarisi 14nm sürecine ait ve 6 çekirdek/12 izlek birimi barındırıyor. En dikkat çekici tarafı ise Seviye 2 ön belleğin 1.25MB olarak belirlenmesi.
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Intel’in mevcut işlemcilerinde böyle bir ön bellek mevcut değil. En yüksek Seviye 2 kapasitesi 1MB olarak i9-10980XE işlemcisinde sunuluyor. İlk kez 1.25MB Seviye 2 ön bellek ile karşılaşıyoruz. Kaynaklar Seviye 2 değişimlerinin genelde yeni mimarilerde olduğunu ifade ediyor. Bu bakımdan mevcut Skylake versiyonlarından farklı bir mimari ihtimali var.
Intel bu yeni mimariyi hangi seri içerisine dahil edecek şimdilik bilinmiyor. Yakın dönemde 14nm Rocket Lake işlemci serisi piyasaya çıkacak. Testlerde ise SuperMicro X12DAi-N SMC X12 çift soket anakart üzerinde 2 adet yeni işlemci kullanıldığı görülüyor.
https://www.techpowerup.com/262148/intel-cpu-based-on-new-architecture-leaks Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hazirandan sonra hemen hemen hiç işlemci satamazlar oldu. Oranlar inanılmaz hem de. Öyle bazılarının hayal ettiği gibi 10 senelik gelecek teknolojileri de ellerinde olmadığından bir anda rekabette çok zaman kaybetmiş oldular.
Üstteki resimde gamersnexus sitesi kullanıcılarının alımlarını sadece gösteriyor. amd %90 gitmişken intel %10 larda.
Bu da almanya'nın en büyük satış sitelerinden midfactory.de nin raporları. Adamlar Kasım ayında %82 amd işlemci satarken sadece %18 intel satmış. Yani göz var nizam var, bazı fanlar ya da bench, heat, çekirdek vs pek kurcalamayanlar dışında intel'e yönelen pek kalmadı. Amd'nin reklam gücü intel kadar yüksekte değil. Ürün kendini satıyor, teknoloji kendini satıyor.
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