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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8 Gen 4, Frame Generation teknolojisine sahip olabilir

    Qualcomm’un merakla beklenen Snapdragon 8 Gen 4 çipinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İddialara göre çip setine kullanılacak olan Andreno 830 GPU’su Frame Gen teknolojisi ile gelecek.
    Qualcomm Snapdragon Tam Boyutta Gör
    NVIDIA’nın RTX 4000 serisi ile tanıttığı Frame Generation, oyunlarda performansı artırmak için yapay zekâ kullanarak yeni kareler oluşturarak daha akıcı bir oyun deneyimi sunan bir teknoloji olarak tanıtılmıştı. Kısa sürede popülerlik kazanan bu teknoloji, daha sonraki aylarda AMD tarafından da desteklenmeye başlamıştı. İddialara göre bu teknoloji, yakın zaman içerisinde mobil cihazlarla buluşabilir.

    Adreno 830 Frame Gen teknolojisi ile gelecek

    Qualcomm’un merakla beklenen yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 4, sızıntılara konu olmaya devam ediyor. Yonga setinin oldukça pahalı olacağını belirten iddiaların ardından yeni bir iddia, ürünün grafik birimi hakkında yeni bilgiler ortaya atıyor. Güvenilir kaynakları ile bilinen Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4’te kullanılacak olan Adreno 830 grafik biriminin GPU enterpolasyonu teknolojisine sahip olacağını belirtiyor. Bu da demek oluyor ki Adreno 830, PC tarafında oldukça sevilen “Frame Generation” teknolojisini mobil cihazlara getirecek.

    Digital Chat Station iddiası Tam Boyutta Gör
    İddiaya göre bu teknoloji, Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8s Gen 3 yonga setleri tarafından da destekleniyor ve Qualcomm, önümüzdeki dönemde bu yonga setlerinin kullanan telefonlarda bu teknolojiyi etkinleştirebilir. Frame Gen teknolojisi her ne kadar yüksek performans değerlerine erişimi kolaylaştırsa da bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Var olan karelerin arasına yapay kareler eklenmesi, oyunlarda ciddi komut gecikmelerine neden olabiliyor. Bakalım Qualcomm ve Google, Android işletim sisteminde komut gecikmesi sorunu ile nasıl savaşacak? 
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 4 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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