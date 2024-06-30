Snapdragon 8 Gen 4, Frame Generation teknolojisine sahip olabilir

Uzun yıllardır özellikle mobil teknoloji ve oyunlar hakkındaki gelişmeleri takip eden Mehmet Ali, DonanımHaber takipçileri için her tür teknolojik gelişmeler hakkında içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör NVIDIA’nın RTX 4000 serisi ile tanıttığı Frame Generation, oyunlarda performansı artırmak için yapay zekâ kullanarak yeni kareler oluşturarak daha akıcı bir oyun deneyimi sunan bir teknoloji olarak tanıtılmıştı. Kısa sürede popülerlik kazanan bu teknoloji, daha sonraki aylarda AMD tarafından da desteklenmeye başlamıştı. İddialara göre bu teknoloji, yakın zaman içerisinde mobil cihazlarla buluşabilir.

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Adreno 830 Frame Gen teknolojisi ile gelecek

Qualcomm’un merakla beklenen yeni yonga seti Snapdragon 8 Gen 4, sızıntılara konu olmaya devam ediyor. Yonga setinin oldukça pahalı olacağını belirten iddiaların ardından yeni bir iddia, ürünün grafik birimi hakkında yeni bilgiler ortaya atıyor. Güvenilir kaynakları ile bilinen Digital Chat Station, Snapdragon 8 Gen 4’te kullanılacak olan Adreno 830 grafik biriminin GPU enterpolasyonu teknolojisine sahip olacağını belirtiyor. Bu da demek oluyor ki Adreno 830, PC tarafında oldukça sevilen “Frame Generation” teknolojisini mobil cihazlara getirecek.

Tam Boyutta Gör İddiaya göre bu teknoloji, Snapdragon 8 Gen 3 ve Snapdragon 8s Gen 3 yonga setleri tarafından da destekleniyor ve Qualcomm, önümüzdeki dönemde bu yonga setlerinin kullanan telefonlarda bu teknolojiyi etkinleştirebilir. Frame Gen teknolojisi her ne kadar yüksek performans değerlerine erişimi kolaylaştırsa da bazı dezavantajları da beraberinde getiriyor. Var olan karelerin arasına yapay kareler eklenmesi, oyunlarda ciddi komut gecikmelerine neden olabiliyor. Bakalım Qualcomm ve Google, Android işletim sisteminde komut gecikmesi sorunu ile nasıl savaşacak?

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Snapdragon 8 Gen 4'te kullanılacak Adreno 830 neler sunacak