Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia yanıtladı: DLSS 3.0 "Frame Gen" RTX 30 serisine mi geliyor?

    Nvidia, yakın tarihte merakla beklenen DLSS 4.0 teknolojisini duyurdu. RTX 40 serisine özel olarak tanıtılan "Frame Gen" ise artık RTX 30 serisine geliyor olabilir. 
    Nvidia yanıtladı: DLSS 3 'Frame Gen' RTX 30 serisine mi geliyor? Tam Boyutta Gör
    Nvidia, RTX 30 serisi ekran kartlarına resmi Frame Generation desteğini getirebilir. Digital Foundry'nin yaptığı röportaja göre Nvidia, RTX 30 serisi GPU'lar için "Kare Üretimi" özelliğine yeşil ışık yaktı. Ancak kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerebilir. 

    DLSS 3 "Frame Gen" RTX 30 serisine mi geliyor?

    Kaçıranlar için DLSS 4 ile tanıtılan Multi Frame Generation teknolojisi, bir AI desteği ile her geleneksel olarak işlenen kare için üç ek kare üretebiliyor. Bu özellik, performansta ciddi artışlar sağlıyor. Ancak teknoloji şu an yalnızca RTX 5000 serisi ile sınırlı. Benzer bir durum daha önce DLSS 3 için yaşanmış ve bu teknoloji sadece RTX 4000 serisinde aktif edilmişti.

    Dolayısıyla RTX 3000 ve 2000 serileri teorik olarak Tensor çekirdekleriyle bu tür işlemleri yapabilecek kapasitede olsa da, bu seriler DLSS Frame Generation desteğinden yoksun kaldı. Ancak, DLSS 4.0 ile birlikte Kare Oluşturma için gereken donanım ihtiyacı ortadan kalkıyor. Çünkü yeni kare oluşturma modeli artık optik akış hızlandırıcı donanımı yerine tamamen daha verimli bir "Transformer" AI modeliyle değiştirildi. 

    Peki bu engel kalkıyor ve neden eski kartlarda özelliği görmüyoruz? Nvidia ise buna yanıt olarak Frame Gen'in çalışmasını engelleyen hiçbir donanımsal neden olmadığını söylüyor. Ancak şirkete göre "Önceki GPU mimarileri için destek daha fazla optimizasyon ve test gerektiriyor." Yani, "tek" gereken, özelliğin RTX 30 serisinde ve hatta belki de RTX 20 serisinde çalışması için biraz optimizasyon yapılması. 

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/102701/nvidia-teases-dlss-frame-generation-for-geforce-rtx-30-series-owners/index.html https://www.pcgamer.com/hardware/graphics-cards/now-nvidias-hardware-blocks-have-been-aid-out-of-existence-all-it-will-take-for-frame-generation-support-on-rtx-20-and-30-series-gpus-is-further-optimization-and-testing/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 1 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    reklamsız youtube hepsijet taşımacı olmak ne kadar kazanıyor olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi ne demek megane 1.3 tce kronik sorunlar world eko kart ile world kart arasındaki fark

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G8
    HP 255 G8
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum