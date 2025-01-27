Nvidia yanıtladı: DLSS 3.0 "Frame Gen" RTX 30 serisine mi geliyor?

Tam Boyutta Gör Nvidia, RTX 30 serisi ekran kartlarına resmi Frame Generation desteğini getirebilir. Digital Foundry'nin yaptığı röportaja göre Nvidia, RTX 30 serisi GPU'lar için "Kare Üretimi" özelliğine yeşil ışık yaktı. Ancak kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerebilir.

DLSS 3 "Frame Gen" RTX 30 serisine mi geliyor?

Kaçıranlar için DLSS 4 ile tanıtılan Multi Frame Generation teknolojisi, bir AI desteği ile her geleneksel olarak işlenen kare için üç ek kare üretebiliyor. Bu özellik, performansta ciddi artışlar sağlıyor. Ancak teknoloji şu an yalnızca RTX 5000 serisi ile sınırlı. Benzer bir durum daha önce DLSS 3 için yaşanmış ve bu teknoloji sadece RTX 4000 serisinde aktif edilmişti.

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Dolayısıyla RTX 3000 ve 2000 serileri teorik olarak Tensor çekirdekleriyle bu tür işlemleri yapabilecek kapasitede olsa da, bu seriler DLSS Frame Generation desteğinden yoksun kaldı. Ancak, DLSS 4.0 ile birlikte Kare Oluşturma için gereken donanım ihtiyacı ortadan kalkıyor. Çünkü yeni kare oluşturma modeli artık optik akış hızlandırıcı donanımı yerine tamamen daha verimli bir "Transformer" AI modeliyle değiştirildi.

Peki bu engel kalkıyor ve neden eski kartlarda özelliği görmüyoruz? Nvidia ise buna yanıt olarak Frame Gen'in çalışmasını engelleyen hiçbir donanımsal neden olmadığını söylüyor. Ancak şirkete göre "Önceki GPU mimarileri için destek daha fazla optimizasyon ve test gerektiriyor." Yani, "tek" gereken, özelliğin RTX 30 serisinde ve hatta belki de RTX 20 serisinde çalışması için biraz optimizasyon yapılması.

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Nvidia yanıtladı: DLSS 3 "Frame Gen" RTX 30 serisine mi geliyor?