Core i3, i5, i7 ve i9 işlemciler rafa kalkıyor: İşte yeni isimleri

Core i3, i5, i7 ve i9 işlemciler rafa kalkıyor
Intel'den alınan görüntülere bakıldığında, yaklaşmakta olan Meteor Lake işlemcilerin ana akım ve premium olmak üzere iki farklı varyantta vitrine çıkacağını görüyoruz. Bu noktada ana akım işlemciler Core 3, Core 5 ve Core 7 olarak ayrılırken, premium segmentte Core Ultra 5, Core Ultra 7 ve Ultra 9 adları kullanılacak.
Hatırlayacağınız bir süredir Core Ultra olarak adlandırılan 14.nesil mobil işlemcilerin ''10XX'' veya ''11XX'' gibi farklı isimlerde listelendiğini görüyoruz. Bu sızıntılar söz konusu olduğunda, yeni nesil mobil ürün grubu resmi olarak "14. Nesil Çekirdek" ailesinin bir parçası olmayacak. Bunun arkasında ise, Forveros 3D Paketleme teknolojisi ile kullanıma sunulacak yapay zeka VPUtasarımı olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi