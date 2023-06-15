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    Anlık Bildirim

    Core i3, i5, i7 ve i9 işlemciler rafa kalkıyor: İşte yeni isimleri

    Intel'in Meteor Lake işlemci serisi için yeni ürün adını içeren görüntüler sızdırıldı. Core 3, Core 5, Core 7 ve Core 9 isimleri doğrulandı. İşte ilk görüntüler.
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    Intel'in Meteor Lake işlemciler için yeni markası ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Intel, uzun bir süredir karşımıza çıkan Core i3, i5, i7 ve i9 şemasını rafa kaldırmaya hazırlanıyor. Öyle ki kısa süre önce şirket, ürün adı değişikliğini resmi olarak doğrulamıştı. Bugün ise 14.nesil Meteor Lake işlemciler için yeni ürün adlarını içeren görüntüler sızdırıldı. Peki ürün adı değişikliği hangi işlemcileri kapsıyor? İşte detaylar.

    Core i3, i5, i7 ve i9 işlemciler rafa kalkıyor

    Intel'den alınan görüntülere bakıldığında, yaklaşmakta olan Meteor Lake işlemcilerin ana akım ve premium olmak üzere iki farklı varyantta vitrine çıkacağını görüyoruz. Bu noktada ana akım işlemciler Core 3, Core 5 ve Core 7 olarak ayrılırken, premium segmentte Core Ultra 5, Core Ultra 7 ve Ultra 9 adları kullanılacak. 

    Intel'in Meteor Lake işlemciler için yeni markası ortaya çıktı! Tam Boyutta Gör
    Ayrıca ilginç bir şekilde Core i3 ve i9 markalarının artık aynı seride bulunayacak. İşlemcilerin nihai adları ise henüz belirlenmedi. Ancak yeni adlandırma şemasının “Meteor Lake” serisi ile başlayacağı ve Ultra'nın bu yılın ikinci yarısında karşımıza çıkacağı net bir şekilde ifade ediliyor.

    Hatırlayacağınız bir süredir Core Ultra olarak adlandırılan 14.nesil mobil işlemcilerin ''10XX'' veya ''11XX'' gibi farklı isimlerde listelendiğini görüyoruz. Bu sızıntılar söz konusu olduğunda, yeni nesil mobil ürün grubu resmi olarak "14. Nesil Çekirdek" ailesinin bir parçası olmayacak. Bunun arkasında ise, Forveros 3D Paketleme teknolojisi ile kullanıma sunulacak yapay zeka VPUtasarımı olabilir. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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