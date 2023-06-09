Intel'in yeni bir Core Ultra işlemcisi daha sızdırıldı: Core Ultra 7 1002H

Tam Boyutta Gör 14.Nesil Meteor Lake ve Raptor Lake Refresh işlemciler üzerinde hazırlıklarını sürdüren Intel, gelecek nesil işlemcilerinde önemli bir değişikliğe imza atmayı planlıyor. Öyle ki CPU devi, Meteor Lake işlemciler ile birlikte marka değişikliği planlarını doğruladı. Şimdi bu değişikliği doğrulayan yeni bir işlemci modeli daha gün yüzüne çıktı.

Core Ultra 7 1002H ufukta göründü

Hatırlayacak olursak daha önce Intel'in Core Ultra 5 1003H ve Intel Core Ultra 7 1003H olmak üzere iki işlemci modeli üzerinde çalıştığını görmüştük. Şimdi bu modeller arasında Intel Core Ultra 7 1002H olarak adlandırılan yeni bir CPU daha eklendi. IntalLatX64 tarafından tespit edilen önyükleme sayfasına göre bu işlemci, 6 performans, 8 verimlilik, 22 iş parçacığı ve yonga kalıbında bulunan 2 çekirdeğe (Meteor Lake'e özel)ev sahipliğiyapıyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca detaylara indiğimizde işlemcinin 3GHz saat hızına sahip olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Ultra 7 1002H bir P varyantı olabilir. Ek olarak bu sızıntı, Intel'in büyük bir isim değişikliğine hazırlandığını tekrar doğruladı. Ancak ürün adı değişikliğinin henüz hangi platformlar için geçerli olacağı netleşmedi.

Geçmiş sızıntılara göre Intel Core Mobile H-serisi marka değişikliği ise şu şekilde olacak:

Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH

Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH

Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH

Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH

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Bildirilenlere göre Meteor Lake CPU serisi, 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Niketim önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek Intel İnovasyon etkinliğinde 14.nesil işlemciler hakkında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

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Intel'in yeni bir Core Ultra 7 işlemcisi daha ortaya çıktı!