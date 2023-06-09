Intel'in yeni bir Core Ultra işlemcisi daha sızdırıldı: Core Ultra 7 1002H

Core Ultra 7 1002H ufukta göründü
Hatırlayacak olursak daha önce Intel'in Core Ultra 5 1003H ve Intel Core Ultra 7 1003H olmak üzere iki işlemci modeli üzerinde çalıştığını görmüştük. Şimdi bu modeller arasında Intel Core Ultra 7 1002H olarak adlandırılan yeni bir CPU daha eklendi. IntalLatX64 tarafından tespit edilen önyükleme sayfasına göre bu işlemci, 6 performans, 8 verimlilik, 22 iş parçacığı ve yonga kalıbında bulunan 2 çekirdeğe (Meteor Lake'e özel)ev sahipliğiyapıyor.
Geçmiş sızıntılara göre Intel Core Mobile H-serisi marka değişikliği ise şu şekilde olacak:
- Core i9 1XX00H → Core (Ultra) 9 1X0XH
- Core i7 1XX00H → Core (Ultra) 7 1X0XH
- Core i5 1XX00H → Core (Ultra) 5 1X0XH
- Core i3 1XX00H → Core (Ultra) 3 1X0XH
Bildirilenlere göre Meteor Lake CPU serisi, 2023'ün ikinci yarısında piyasaya sürülecek. Niketim önümüzdeki Eylül ayında düzenlenecek Intel İnovasyon etkinliğinde 14.nesil işlemciler hakkında daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi