Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Panther Lake üretimi tehlikede: 18A mimarisi sınıfta kaldı

    Intel'in merakla beklenen Panther Lake işlemcileri için sürpriz bir gelişme paylaşıldı. 18A üretim sürecindeki düşük verim, serinin çıkış planlarını sekteye uğratabilir.

    Intel Panther Lake üretimi tehlikede: 18A mimarisi sınıfta kaldı Tam Boyutta Gör
    Intel'in heyecanla beklenen Panther Lake işlemcileri, üretim sürecindeki zorluklar nedeniyle planlanandan daha geç piyasaya çıkabilir. Özellikle şirketin iddialı 18A üretim teknolojisi, hedeflenen verim oranlarına ulaşamıyor. Kaynaklara göre, şu anda üretilen Panther Lake çiplerinin yalnızca %10'u, Intel’in kalite standartlarını karşılayabiliyor.

    18A mimarisi sınıfta kaldı

    18A üretim sürecindeki düşük verim, Panther Lake platformunun yüksek hacimli üretimini doğrudan etkiliyor. Intel'in daha önce 2025'in son çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı Panther Lake işlemciler, yaşanan verim sorunları nedeniyle sınırlı sayıda üretilecek. Hacimli üretim ise en erken 2026'nın ilk çeyreğinde başlayabilir.

    Kaçıranlar için yeni nesil Cougar Cove ve Darkmont çekirdeklerini bir araya getiren Panther Lake işlemciler, aynı zamanda Xe3 "Celestial" grafik mimarisi ve 5. nesil yapay zeka motorlarıyla gelecek. Ancak iddialara göre Panther Lake yongaları, "yüksek hacimli üretim için üç kat fazla hata" içeriyor. 

    Bu arada, Panther Lake serisi, Intel'in yeniden ivme kazanması için kilit rolünde. Ancak şu aşamada, üretim verimliliğindeki bu aksaklıklar hem işlemci pazarındaki rekabeti hem de Intel'in yol haritasını etkileyebilir. Bu sürecin nasıl şekilleneceği veya 18A teknolojisinin akıbeti içinse bir süre daha beklememiz gerekecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli markadan tartışmalı çarpışma testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gelen aramaya cevap vermediğim arayana otomatik mesaj gönderme erkeklerin özel bölgeye tekme atılırsa ne olur antitusif 2024 yüksek lisans için ortalama kaç olmalı tampon boyama fiyat

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI NB MODERN 15
    MSI NB MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum