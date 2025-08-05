Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in heyecanla beklenen Panther Lake işlemcileri, üretim sürecindeki zorluklar nedeniyle planlanandan daha geç piyasaya çıkabilir. Özellikle şirketin iddialı 18A üretim teknolojisi, hedeflenen verim oranlarına ulaşamıyor. Kaynaklara göre, şu anda üretilen Panther Lake çiplerinin yalnızca %10'u, Intel’in kalite standartlarını karşılayabiliyor.

18A mimarisi sınıfta kaldı

18A üretim sürecindeki düşük verim, Panther Lake platformunun yüksek hacimli üretimini doğrudan etkiliyor. Intel'in daha önce 2025'in son çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı Panther Lake işlemciler, yaşanan verim sorunları nedeniyle sınırlı sayıda üretilecek. Hacimli üretim ise en erken 2026'nın ilk çeyreğinde başlayabilir.

Kaçıranlar için yeni nesil Cougar Cove ve Darkmont çekirdeklerini bir araya getiren Panther Lake işlemciler, aynı zamanda Xe3 "Celestial" grafik mimarisi ve 5. nesil yapay zeka motorlarıyla gelecek. Ancak iddialara göre Panther Lake yongaları, "yüksek hacimli üretim için üç kat fazla hata" içeriyor.

Intel’in Panther Lake serisi tek modelle çıkacak: Gerisi 2026’da 3 ay önce eklendi

Bu arada, Panther Lake serisi, Intel'in yeniden ivme kazanması için kilit rolünde. Ancak şu aşamada, üretim verimliliğindeki bu aksaklıklar hem işlemci pazarındaki rekabeti hem de Intel'in yol haritasını etkileyebilir. Bu sürecin nasıl şekilleneceği veya 18A teknolojisinin akıbeti içinse bir süre daha beklememiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Panther Lake üretimi tehlikede: 18A mimarisi sınıfta kaldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: