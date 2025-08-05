Intel Panther Lake üretimi tehlikede: 18A mimarisi sınıfta kaldı

18A mimarisi sınıfta kaldı
18A üretim sürecindeki düşük verim, Panther Lake platformunun yüksek hacimli üretimini doğrudan etkiliyor. Intel'in daha önce 2025'in son çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı Panther Lake işlemciler, yaşanan verim sorunları nedeniyle sınırlı sayıda üretilecek. Hacimli üretim ise en erken 2026'nın ilk çeyreğinde başlayabilir.
Kaçıranlar için yeni nesil Cougar Cove ve Darkmont çekirdeklerini bir araya getiren Panther Lake işlemciler, aynı zamanda Xe3 "Celestial" grafik mimarisi ve 5. nesil yapay zeka motorlarıyla gelecek. Ancak iddialara göre Panther Lake yongaları, "yüksek hacimli üretim için üç kat fazla hata" içeriyor.
Bu arada, Panther Lake serisi, Intel'in yeniden ivme kazanması için kilit rolünde. Ancak şu aşamada, üretim verimliliğindeki bu aksaklıklar hem işlemci pazarındaki rekabeti hem de Intel'in yol haritasını etkileyebilir. Bu sürecin nasıl şekilleneceği veya 18A teknolojisinin akıbeti içinse bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: