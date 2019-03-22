Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia telefonları yanlışlıkla Çin’e veri göndermiş!

Nokia 7 Plus modelinde hatalı kod nedeniyle SIM kart numarası ve IMEI gibi bilgilerin Çin’deki sunuculara aktarıldığı ortaya çıktı. HMD Global hatayı giderdiğini belirtiyor.
1 ay
3,1b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çinli üreticilerin akıllı telefonlarında veya Çin’de telefon ürettiren firmaların akıllı telefonlarında kullanıcıdan izinsiz olarak Çin’deki sunuculara veri gönderildiğine dair zaman zaman iddialar gündeme geliyor. Son iddia ise Nokia markası ile ilgili.

Yanlış yazılım

Nokia 7 Plus sahibi Finli bir kullanıcı telefonun arka planda Çin’deki sunuculara veri gönderdiğini tespit etmiş. Devlet destekli China Telecom tarafından yönetilen vnet.cn sitesine gönderilen bilgiler arasında SIM kart numarası, telefonun IMEI numarası ve konumu yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "HBM2E bellek üretimi başlıyor"

Kullanıcı konuyu veri koruma ombudsmanına iletmiş ve sonrasında yetkili kurumlar bir soruşturma başlatmış. İlk etapta Nokia 7 Plus modelinin Çin için üretilen sürüm olduğu ve kanun gereği Çin’deki sunuculara veri gönderdiği düşünülmüş ancak bunun doğru olmadığı anlaşılmış.

Sonrasında yapılan araştırmalar ve HMD Global firmasının açıklamasına göre bahse konu şikâyet doğru görünüyor. Ülkede satılan bir kısım Nokia 7 Plus modelinde yanlışlıkla Çin’deki sürümler için hazırlanmış bir kod paketi kullanılmış. Bunun sonucunda da veri gönderimi yapılmış. HMD Global bir süre önce yayınladığı güncelleme ile hatayı giderdiğini ifade ediyor.

Bununla birlikte daha başka Nokia telefonlarında da aynı kod hatası yapıldı mı merak konusu. Eğer yapıldıysa pek çok ülkeden Nokia telefonların Çin’de veri gönderdiği ön görüsünü yapabiliriz. Şimdilik bununla ilgili bir açıklama yok.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/03/nokia-phones-being-investigated-for-sending-data-to-china/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Darknesia 1 ay en beğenilen
Veriler Amerika'nın elinde olunca sıkıntı yok ama Çin'e gidince sıkıntı oluyor veya büyük haber değeri oluyor bende bunu anlamıyorum. Elimizde ki telefonların Amerika'ya veya başka bir ülkeye bilgi sağlamadığının düşünülmesi kadar da saçma bir şey yok. Saçma olan ne hikmetse Amerika'ya hiç veri sağlanmadığının düşünülmesi :)
Veriler Amerika'nın elinde olunca sıkıntı yok ama Çin'e gidince sıkıntı oluyor veya büyük haber değeri oluyor bende bunu anlamıyorum. Elimizde ki telefonların A...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 ay
Kaynak neden belirtmiyorsunuz?!
Bu nasıl bir haber çalmadır. Tamam, paylaşın türkçeleştirin elinize sağlık. Ama kaynak belirtin yahu!
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
Pardon, bilişim ürünleri fabrikanız mı vardı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kymelria 1 ay
Haber başlığındaki ünlem işaretini yanlış yerde kullanmışsınız.
Doğrusu ;
Nokia telefonları, yanlışlıkla! Çin'e veri göndermiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 ay
Nokiayı eski nokia zannedenler buyursun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 1 ay
80 Terebyte... Yanlışlıkla... ( boyut mecazi )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamza5806 1 ay
Bu çin dunyanin basina çok büyük bela olacak surekli söylüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T Square 1 ay
Hata kodu hmmm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hopeyoung 1 ay
Bu verileri zaten bizler ellerimizle teslim ettik. Hatta üstüne para verdik. Önemli olan verilerin kimde olduğu değil; onların nasıl kullanıldığıdır. Bence, gelecekte bizleri nelerin beklediğini düşünmek daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Distopya ya da ütopyalar, başlangıçlarındaki çok ufak farklara bağlıdır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jeopol 1 ay
Verin parasını ben bilgileri paylaşayım. Niye dalavereli işler yapıyorsunuz?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Güzel güvenlik açığı ama yanlışlıkla olmuştur kesin 😀
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
astegon 1 ay
Kaynak neden belirtmiyorsunuz?!
Bu nasıl bir haber çalmadır. Tamam, paylaşın türkçeleştirin elinize sağlık. Ama kaynak belirtin yahu!
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3074 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nokia, nokia 7.1 plus ve
3 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Roccat aydınlatmalı Kova AIMO oyuncu faresini duyurdu 1 ay Intel’in yeni grafik ara yüzü indirmeye sunuldu 1 ay Land Rover, Evoque'u kopyalayan Çinli üreticiye açtığı davayı sonunda kazandı 1 ay Türk girişimcilerden NexDock 2 harici ekran aksesuarı 1 ay Ford, elektrikli araçlar üretimine 850 milyon dolarlık yatırım yapacak 1 ay WhatsApp, gelen mesajın kaç kere iletildiğini gösterecek 1 ay LG'nin yeni kablosuz kulaklıkları şarj olurken dezenfekte olacak 1 ay Android Go'lu telefon alınır mı? 1 ay Xiaomi Mi Band 4'ün, NFC ve Bluetooth 5 ile geleceği onaylandı 1 ay Porsche Cayenne Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Xiaomi, ekran üzerinden parmak izi sensörlü Android One telefon hazırlığında 1 ay Intel, 9. nesil mobil işlemcilerini Temmuz ayından önce piyasaya sürecek 1 ay Düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, opsiyon olarak satılan güvenlik paketinin olmadığı ortaya çıktı 1 ay BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar 1 ay Rus ordusu, silahlı robotlardan oluşan bir “kara birliği” oluşturmayı planlıyor 1 ay “Tacoma”, Humble Bundle’da ücretsiz 1 ay NATO'nun eski genel sekreteri, bir Blockchain şirketine danışman oldu 1 ay Steam kütüphanesinin tasarımı nihayet değişiyor 1 ay Apple’ın TV servisi tahmin edildiği gibi olmayabilir 1 ay Intel de hile yapanların peşine düşüyor 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Nokia telefonları yanlışlıkla Çin’e veri göndermiş! Sonraki Galaxy A90 modelinin çentiksiz ekranı doğrulandı 1 ay Windows 7 için teknik desteğin kesilmesine geri sayım rahatsız edici uyarılarla başladı 1 ay Shadow of the Tomb Raider, Ray tracing ve DLSS güncellemesi aldı 1 ay Disksiz Xbox One S’in çıkış tarihi belli oldu 1 ay WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS'a geliyor 1 ay 5G özellikli Samsung Galaxy S10, 5 Nisan'da satışa sunulacak 2 ay Facebook yüz milyonlarca kullanıcı şifresini düz metin olarak sakladı 2 ay Oyun akış hizmeti sunan şirketler arasına Walmart da katılıyor 2 ay Volkswagen CEO'su açıkladı: Beetle'ın elektrikli versiyonunu üretme planımız yok 2 ay En ucuz Amazon Kindle, dahili bir ışıkla güncellendi 2 ay Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek 2 ay Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor 2 ay John Wick 3: Parabellum'un yeni fragmanı yayınlandı 2 ay Çin bu sefer de bir polis köpeğini klonladı 2 ay Hyundai Tucson N Line, hibrit motor seçenekleriyle tanıtıldı 2 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan beyin ameliyatı başarılı oldu 2 ay Türkiye’de hidrolik çatlatma yöntemi ile ilk kuyu açıldı, günde 200 varil petrol 2 ay Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu 2 ay TUSAŞ'ın çift motorlu İHA'sı AKSUNGUR ilk kez gökyüzüyle buluştu 2 ay Nvidia halen elindeki madencilik kartlarını eritemedi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Marksizm-komünizm hakkında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim