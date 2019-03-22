Nokia telefonları, yanlışlıkla! Çin'e veri göndermiş.

Çinli üreticilerin akıllı telefonlarında veya Çin’de telefon ürettiren firmaların akıllı telefonlarında kullanıcıdan izinsiz olarak Çin’deki sunuculara veri gönderildiğine dair zaman zaman iddialar gündeme geliyor. Son iddia ise Nokia markası ile ilgili.

Yanlış yazılım

Nokia 7 Plus sahibi Finli bir kullanıcı telefonun arka planda Çin’deki sunuculara veri gönderdiğini tespit etmiş. Devlet destekli China Telecom tarafından yönetilen vnet.cn sitesine gönderilen bilgiler arasında SIM kart numarası, telefonun IMEI numarası ve konumu yer alıyor.

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Kullanıcı konuyu veri koruma ombudsmanına iletmiş ve sonrasında yetkili kurumlar bir soruşturma başlatmış. İlk etapta Nokia 7 Plus modelinin Çin için üretilen sürüm olduğu ve kanun gereği Çin’deki sunuculara veri gönderdiği düşünülmüş ancak bunun doğru olmadığı anlaşılmış.

Sonrasında yapılan araştırmalar ve HMD Global firmasının açıklamasına göre bahse konu şikâyet doğru görünüyor. Ülkede satılan bir kısım Nokia 7 Plus modelinde yanlışlıkla Çin’deki sürümler için hazırlanmış bir kod paketi kullanılmış. Bunun sonucunda da veri gönderimi yapılmış. HMD Global bir süre önce yayınladığı güncelleme ile hatayı giderdiğini ifade ediyor.

Bununla birlikte daha başka Nokia telefonlarında da aynı kod hatası yapıldı mı merak konusu. Eğer yapıldıysa pek çok ülkeden Nokia telefonların Çin’de veri gönderdiği ön görüsünü yapabiliriz. Şimdilik bununla ilgili bir açıklama yok.