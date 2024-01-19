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    Anlık Bildirim

    Sınırlar kalktı: Intel'in oyun optimizasyon özelliği eski işlemcilere geliyor

    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler ile tanıtılan Intel Application Optimization teknolojisi (APO), eski nesil işlemcilere de geliyor. Ancak yalnızca Kilitsiz K veya KF SKU işlemcileri kapsayabilir.
    Intel'in oyun optimizasyon özelliği eski işlemcilere geliyor! Tam Boyutta Gör
    Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler ile duyurduğu Intel Application Optimization (APO) özelliğini daha fazla modele getiriyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha öncesinde bu özellik yeni nesil işlemciler ile sınırlandırılmıştı. Şimdi ise Intel, kararından geri adım atıyor. 

    Intel Application Optimization 12. ve 13.nesile geliyor

    CES 2024'te yaptığı söyleşide CPU devi, "seçili" 12. ve 13. nesil işlemcilerin APO desteğine sahip olacağını doğruladı. Ancak bu modellerin neler olacağı şu an için belirsiz. PC Gamer'dan gelen bilgiler ise, yalnızca Kilitsiz K veya KF SKU işlemcileri kapsayacağı yönünde.

    Kaçıranlar için Intel, Alder Lake ve daha sonraki mimarilerde performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit tasarıma geçiş yaptı. 14. Nesil işlemcilere özel olarak tanıtılan Intel APO veya Uygulama Optimizasyonu ise, oyunlarda çekirdek yüklerini analiz ederek performansın dinamik bir biçimde artırılmasını sağlıyor. Sunduğu bir diğer gelişme ise, işlemci üzerindeki yükün verimlilik yerine performans çekirdeklerine taşınması.

    APO tarafından desteklenen oyunlara gelirsek, liste şu an için F1 22, Metro Exodus, World War Z, Marvel's Guardians of the Galaxy, Rainbow Six Siege ve Metro Exodus gibi yapımlar ile sınırlı. Ancak önümüzdeki süreçte daha fazla oyunun desteklenmesi bekleniyor.

    Peki Intel APO nasıl kurulur ve aktif hale getirilir?

    • 1. Adım : BIOS ayarlarınızdan ''Intel Dynamic Tuning Technology'' isimli ayarı etkinleştirin
    • 2. Adım : Kullandığınız anakart modelinin sürücü sayfasından Intel Dynamic Tuning Technology (DTT) sürücüsünü yükleyin
    • 3. Adım : Microsoft Store'dan Intel Application Optimization'ı yükleyin.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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