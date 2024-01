Sınırlar kalktı: Intel'in oyun optimizasyon özelliği eski işlemcilere geliyor

Tam Boyutta Gör Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler ile duyurduğu Intel Application Optimization (APO) özelliğini daha fazla modele getiriyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha öncesinde bu özellik yeni nesil işlemciler ile sınırlandırılmıştı. Şimdi ise Intel, kararından geri adım atıyor.

Intel Application Optimization 12. ve 13.nesile geliyor

CES 2024'te yaptığı söyleşide CPU devi, "seçili" 12. ve 13. nesil işlemcilerin APO desteğine sahip olacağını doğruladı. Ancak bu modellerin neler olacağı şu an için belirsiz. PC Gamer'dan gelen bilgiler ise, yalnızca Kilitsiz K veya KF SKU işlemcileri kapsayacağı yönünde.

Kaçıranlar için Intel, Alder Lake ve daha sonraki mimarilerde performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit tasarıma geçiş yaptı. 14. Nesil işlemcilere özel olarak tanıtılan Intel APO veya Uygulama Optimizasyonu ise, oyunlarda çekirdek yüklerini analiz ederek performansın dinamik bir biçimde artırılmasını sağlıyor. Sunduğu bir diğer gelişme ise, işlemci üzerindeki yükün verimlilik yerine performans çekirdeklerine taşınması.

APO tarafından desteklenen oyunlara gelirsek, liste şu an için F1 22, Metro Exodus, World War Z, Marvel's Guardians of the Galaxy, Rainbow Six Siege ve Metro Exodus gibi yapımlar ile sınırlı. Ancak önümüzdeki süreçte daha fazla oyunun desteklenmesi bekleniyor.

Peki Intel APO nasıl kurulur ve aktif hale getirilir?

1. Adım : BIOS ayarlarınızdan ''Intel Dynamic Tuning Technology'' isimli ayarı etkinleştirin

2. Adım : Kullandığınız anakart modelinin sürücü sayfasından Intel Dynamic Tuning Technology (DTT) sürücüsünü yükleyin

3. Adım : Microsoft Store'dan Intel Application Optimization'ı yükleyin.

