Sınırlar kalktı: Intel'in oyun optimizasyon özelliği eski işlemcilere geliyor

- Intel Application Optimization 12. ve 13.nesile geliyor
- Peki Intel APO nasıl kurulur ve aktif hale getirilir?
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Intel Application Optimization 12. ve 13.nesile geliyor
CES 2024'te yaptığı söyleşide CPU devi, "seçili" 12. ve 13. nesil işlemcilerin APO desteğine sahip olacağını doğruladı. Ancak bu modellerin neler olacağı şu an için belirsiz. PC Gamer'dan gelen bilgiler ise, yalnızca Kilitsiz K veya KF SKU işlemcileri kapsayacağı yönünde.
Kaçıranlar için Intel, Alder Lake ve daha sonraki mimarilerde performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit tasarıma geçiş yaptı. 14. Nesil işlemcilere özel olarak tanıtılan Intel APO veya Uygulama Optimizasyonu ise, oyunlarda çekirdek yüklerini analiz ederek performansın dinamik bir biçimde artırılmasını sağlıyor. Sunduğu bir diğer gelişme ise, işlemci üzerindeki yükün verimlilik yerine performans çekirdeklerine taşınması.
APO tarafından desteklenen oyunlara gelirsek, liste şu an için F1 22, Metro Exodus, World War Z, Marvel's Guardians of the Galaxy, Rainbow Six Siege ve Metro Exodus gibi yapımlar ile sınırlı. Ancak önümüzdeki süreçte daha fazla oyunun desteklenmesi bekleniyor.
Peki Intel APO nasıl kurulur ve aktif hale getirilir?
- 1. Adım : BIOS ayarlarınızdan ''Intel Dynamic Tuning Technology'' isimli ayarı etkinleştirin
- 2. Adım : Kullandığınız anakart modelinin sürücü sayfasından Intel Dynamic Tuning Technology (DTT) sürücüsünü yükleyin
- 3. Adım : Microsoft Store'dan Intel Application Optimization'ı yükleyin.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.