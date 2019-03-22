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Intel’in yeni grafik ara yüzü indirmeye sunuldu

Oyunlara daha rahat ulaşabileceğiniz ve kolay bir şekilde grafik ayarlamalarınızı yapabileceğiniz yeni Intel Grafik Kontrol Merkezi indirmeye sunuldu. Intel Grafik Kontrol Merkezi neler sunuyor?
2 ay
6,6b
1
12
Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncuların daha fazla etkileşim içerisinde olmasını sağlamak ve gelecek bağımsız grafik birimine hazırlık yapmak için yeniden tasarlanan Intel grafik kontrol ara yüzü indirmeye sunuldu.

Intel Grafik Kontrol Merkezi neler sunuyor?

Intel Grafik Kontrol Merkezi bilgisayarınızda varsayılan kontrol birimi olmayı hedefliyor. Yeniden tasarlanan ara yüz daha sade ve kolay bir deneyim sunarken pek çok konuda oyunculara yol göstermeyi amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel de hile yapanların peşine düşüyor"

Açılış ekranına mevcut oyunlarınızı ekledikten sonra buradan çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca Intel tarafından grafik birimlerinde en iyi sonuçları veren oyunlar da üst kısımda sunum şeklinde geçiş yapıyor.

Sol taraftaki panelden ana sayfa dahil tüm seçeneklere ulaşılabiliyor. Ekran, video, sistem, destek ve tercihler bunlar arasında. Ayrıca içeriklerin otomatik olarak dengelenmesi de buradan mümkün oluyor.

Tema seçenekleri de olan kontrol birimi önümüzdeki dönemde güncellenmeye devam edecek. Intel yeni ve ilgi çekici özellikleri kontrol birimine ekleyeceğini ifade ediyor.


https://www.techpowerup.com/253942/intel-introduces-its-new-graphics-command-center-app-paving-the-way-for-intel-xe Yorum Yaz
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wolferto 2 ay en beğenilen
yine baslangicta acilan brogramlar listesinden biri kaldirilacak bi yazilim :)
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taharetmusluğu_ 2 hf.
hd 530 i5 6500 cs go 1366x768 75-80-95-100 fps ler
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Suppordle 1 ay
İndirip kurdum arayüz hoş görünüyor ama geliştirilmedi lazım.
HD 505 ile 1366*768 çözünürlükte 50-60 arası fps aldım Lol de enteresan değerler gerçekten, oynanabilir seviyede 1600 liralık laptopla oyun.
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metallurgy 1 ay Suppordle
Öncesinde kaç fps alıyordunuz?
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DH Misafiri 1 ay
intel grafik merkezinin sunduğu en iyi şey arka planda topladığı kişisel verileriniz.
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mecay_54 1 ay
Peki oyun ayarlarını intel grafik işlemcisine göre mi yoksa ekran kartına göre mi yapıyor?
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soneday 2 ay
windows 10 i7 2600k'da intel grapichs 3000 i görmüyor :(
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wolferto 2 ay en beğenilen
yine baslangicta acilan brogramlar listesinden biri kaldirilacak bi yazilim :)
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byJuck 2 ay
Celeron olmuyor yani? :)
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Eeltorm 2 ay
Sonunda akıl edebildi intel.
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sreylare 2 ay
Bu da windows 10 istiyor ve 5. nesil üzeri işlemci.
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