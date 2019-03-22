Intel’in yeni grafik ara yüzü indirmeye sunuldu

Oyuncuların daha fazla etkileşim içerisinde olmasını sağlamak ve gelecek bağımsız grafik birimine hazırlık yapmak için yeniden tasarlanan Intel grafik kontrol ara yüzü indirmeye sunuldu.

Intel Grafik Kontrol Merkezi neler sunuyor?

Intel Grafik Kontrol Merkezi bilgisayarınızda varsayılan kontrol birimi olmayı hedefliyor. Yeniden tasarlanan ara yüz daha sade ve kolay bir deneyim sunarken pek çok konuda oyunculara yol göstermeyi amaçlıyor.

Ayrıca Bkz.

"Intel de hile yapanların peşine düşüyor"

Açılış ekranına mevcut oyunlarınızı ekledikten sonra buradan çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca Intel tarafından grafik birimlerinde en iyi sonuçları veren oyunlar da üst kısımda sunum şeklinde geçiş yapıyor.

Sol taraftaki panelden ana sayfa dahil tüm seçeneklere ulaşılabiliyor. Ekran, video, sistem, destek ve tercihler bunlar arasında. Ayrıca içeriklerin otomatik olarak dengelenmesi de buradan mümkün oluyor.

Tema seçenekleri de olan kontrol birimi önümüzdeki dönemde güncellenmeye devam edecek. Intel yeni ve ilgi çekici özellikleri kontrol birimine ekleyeceğini ifade ediyor.