Intel'in Arc Alchemist masaüstü ekran kartları gecikecek

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Geçtiğimiz haftalarda Arc Alchemist mimarili ilk mobil ekran kartlarını piyasaya süren Intel, A serisi masaüstü kartları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Enthusiastic Citizen tarafından gerçekleştirilen bir sızıntıya göre, şirketin A770, A750, A580 ve A380 masaüstü ekran kartları beklenen daha geç piyasaya sürülebilir.

Serinin tepe modeli RTX 3070'e rakip olabilir

Intel'in serinin en güçlü kartı A770 ile Nvidia RTX 3060 Ti modelinden daha yüksek bir performans hedeflediğini belirten Enthusiastic Citizen, seriye daha güçlü yeni modeller de eklenebileceğini söylüyor. Bununla birlikte önceki sızıntılarda 12 GB belleğe sahip olacağı iddia edilen A770 modelinin RTX 3070’e rakip olabileceğini söyleyebiliriz.

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Paylaşılan sızıntıda ayrıca, yeni ekran kartlarının yılın ikinci çeyreğinin sonuna veya üçüncü çeyreğin başlarına kadar ertelenebileceği bildiriliyor. Görüşüne göre Intel, yeni masaüstü modellerini hem Nvidia hem de AMD’nin yeni nesil modelleri ile aynı zamanda piyasaya sürecek.

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Intel'in yeni masaüstü ekran kartları gecikecek