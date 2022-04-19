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    Intel'in Arc Alchemist masaüstü ekran kartları gecikecek

    Teknoloji devi Intel'in masaüstü Arc Alchemist ekran kartları hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Sektörde rekabeti arttırması beklenen yeni ekran kartları beklenenden daha geç gelebilir. 
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    Intel'in yeni masaüstü ekran kartları gecikecek
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    Geçtiğimiz haftalarda Arc Alchemist mimarili ilk mobil ekran kartlarını piyasaya süren Intel, A serisi masaüstü kartları üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Enthusiastic Citizen tarafından gerçekleştirilen bir sızıntıya göre, şirketin A770, A750, A580 ve A380 masaüstü ekran kartları beklenen daha geç piyasaya sürülebilir.

    Serinin tepe modeli RTX 3070'e rakip olabilir

    Intel'in serinin en güçlü kartı A770 ile Nvidia RTX 3060 Ti modelinden daha yüksek bir performans hedeflediğini belirten Enthusiastic Citizen, seriye daha güçlü yeni modeller de eklenebileceğini söylüyor. Bununla birlikte önceki sızıntılarda 12 GB belleğe sahip olacağı iddia edilen A770 modelinin RTX 3070’e rakip olabileceğini söyleyebiliriz.

    Paylaşılan sızıntıda ayrıca, yeni ekran kartlarının yılın ikinci çeyreğinin sonuna veya üçüncü çeyreğin başlarına kadar ertelenebileceği bildiriliyor. Görüşüne göre Intel, yeni masaüstü modellerini hem Nvidia hem de AMD’nin yeni nesil modelleri ile aynı zamanda piyasaya sürecek.

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    D
    Doç. Dr. Sinan Sağıroğlu 3 gün önce

    1.3 Multijet ya da 1.5 DCI takarlar.

    A
    ahmet1905_47 5 gün önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

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    orcnd 5 gün önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

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    alfa-x 5 gün önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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