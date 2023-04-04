Intel yeni nesil Arc ekran kartları için TSMC’ye sipariş verdi

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan masaüstü Intel Arc ekran kartı serisi genel olarak zorlu bir başlangıç yapmış olsa da sonrasında yapılan yazılım güncellemeleri ile Intel, ürünlerini güçlendirmeyi başardı. Nvidia ve AMD rekabetine üçüncü bir üretici olarak katılan Intel’in gelecek planları ise görünüşe göre TSMC’nin bantlarında şekillenecek.

Intel'in yeni nesil Arc kartları TSMC'ye emanet

Tam Boyutta Gör Commercial Times’ın yayınladığı özel bir rapora göre Intel, yeni nesil Art ekran kartlarında kullanacağı GPU’ları TSMC’nin bantlarından tedarik edecek. Mevcut Alchemist serisinin devamı olarak adlandırılan Battlemage GPU’ların 2024 yılının ikinci yarısında gelmesi bekleniyor. Bu yeni neslin TSMC 4nm sürecinde üretilmesi planlanıyor. Benzer şekilde bir sonraki Celestial mimarili Arc GPU’ların ise TSMC'nin 3nm sürecini kullanacağı iddia ediliyor. Halihazırda TSMC, her iki üretim teknolojisinde de en yüksek verimliliğe sahip üretici konumunda.

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Intel Arc Battlemage ekran kartlarından sonra gelecek olan Celestial kartlarının ise 2026 yılının ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Ancak o zamana kadar daha uzun bir süre var ve bu planlar değişikliğe uğrayabilir. Intel, her iki nesilde de mimarisinde değişikliğe gidecek. Battlemage serisinde Xe2 mimarisi, Celestial’de ise Xe3 mimarisi kullanılacak. Bu arada Intel Arc Baş Mimarı Raja Koduri yakın bir zaman önce koltuğundan ayrılmıştı ve Intel Arc serisinin geleceği için soru işaretleri çıkmıştı. Bu yeni rapor ise Intel’in hedeflerinden şaşmadığını gösteriyor.

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Intel’in yeni nesil Arc ekran kartları TSMC’ye emanet