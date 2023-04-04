Intel yeni nesil Arc ekran kartları için TSMC’ye sipariş verdi

Intel'in yeni nesil Arc kartları TSMC'ye emanet
Intel Arc Battlemage ekran kartlarından sonra gelecek olan Celestial kartlarının ise 2026 yılının ikinci yarısında çıkması bekleniyor. Ancak o zamana kadar daha uzun bir süre var ve bu planlar değişikliğe uğrayabilir. Intel, her iki nesilde de mimarisinde değişikliğe gidecek. Battlemage serisinde Xe2 mimarisi, Celestial’de ise Xe3 mimarisi kullanılacak. Bu arada Intel Arc Baş Mimarı Raja Koduri yakın bir zaman önce koltuğundan ayrılmıştı ve Intel Arc serisinin geleceği için soru işaretleri çıkmıştı. Bu yeni rapor ise Intel’in hedeflerinden şaşmadığını gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı