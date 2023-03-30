GeForce RTX 4050 çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör Nvidia, Ada Lovelace mimarisinin orta seviye kartları üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu bağlamda bir süredir RTX 4070, RTX 4060 ve 4060 Ti hakkında sızıntılar ile karşılaşıyoruz. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, ailenin giriş seviyesi modeli RTX 4050'nin çıkış tarihi ortaya çıktı.

RTX 4050 için çıkış tarihi paylaşıldı

Bilindiği üzere Nvidia'nın yakında dört RTX 40 serisi modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu noktada Ti olmayan RTX 4070 13 Nisan, RTX 4060 Ti ve RTX 4060 ise Mayıs ayı sonuna kadar vitrine çıkacak. Bugün paylaşılan sızıntılar ise ailenin giriş seviyesi RTX 4050 modeli için Haziran ayına işaret ediyor.

Hatırlayacak olursak RTX 3050 masaüstü, dizüstü bilgisayar varyantından yedi ay sonra piyasaya sürüldü. RTX 4050 mobil sürümün Şubat ayında kullanıcılar ile buluştuğunu düşünürsek, paylaşılan tarihin beklenenden erken olduğunu söyleyebiliriz.

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RTX 4050'nin detayları özellikleri henüz açıklanmadı. Ancak RTX 4060'ın 3070 CUDA çekirdekli AD107 yongasından güç alacağını biliyoruz. Bu nedenle RTX 4050, kuvvetle muhtemel bu yonganın kırpılmış bir sürümü ile karşımıza çıkacak. Ayrıca sızıntı kaynağı, yaklaşan giriş seviyesi GPU'nun 6GB belleğe sahip olacağını bildirdi. Ancak masaüstü RTX 3050'nin 8GB VRAM kapasitesine sahip olduğunu düşünürsek bunun biraz şaşırtıcı olduğunu belirtelim.

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