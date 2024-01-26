Nvidia yapay zeka sektörünü paramparça etti, rakiplerin yetişmesi yıllar sürecek

Nvidia’nın başarısı kimilerine göre şans olsa da firma doğru zamanda doğru ürüne sahip olarak aslında en zor işi başardı. Bu başarı da Nvidia’nın özellikle veri merkezi segmentinde finansal rakamlar söz konusu olduğunda yeni rekorlar kırmasına ve trilyon dolarlık şirketler kulübüne girmesine olanak sağladı.
Nvidia, rakiplerinin çok önünde
Araştırma firmaları Gartner ve Moor Insights & Strategy'nin tanınmış analistleri firmanın 2024 yılı boyunca güçlü kalacağını öngörüyor. Firmanın yapay zeka pazarlarının çoğunu eline geçirmeyi başardığı (yüzde 70) bildiriliyor. Şirketin H100 AI GPU'ları ve diğer bazı teklifleri piyasalarda büyük ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor.
Nvidia’nın apay zeka segmentine hakim olmasının nedeni, yüksek bilgi işlem gücüne sahip olması değil, CUDA platformunun şirketin yapay zeka hızlandırıcılarının performansından yararlanacak şekilde yapılandırılmış olması. Şirketin yeni nesil Hopper H200 ve Blackwell B100 AI GPU'larının piyasaya sürülmesiyle 2024 yılı ve ötesi de yeşil takım için güvenli görünüyor.
Rekabet tarafında ise açıkçası sadece AMD var desek yalan olmaz. AMD, donanım olarak geride değil ancak yazılım ekosistemi açısından geride. Firma bunu düzeltmek için geçtiğimiz yıl Nod.ai adlı yapay zeka şirketini satın almıştı. Buna rağmen analistler Nvidia’da sürecin oturduğunu söylerken rakiplerin yetişmesine daha yıllar olduğunun altını çiziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.