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    Anlık Bildirim

    Nvidia yapay zeka sektörünü paramparça etti, rakiplerin yetişmesi yıllar sürecek

    Analistlere göre Nvidia, küresel yapay zeka çip pazarında yüzde 90 gibi sektörü parçalayan bir paya sahip. Öte yandan rakiplerin yetişmesinin yıllar alacağı belirtiliyor.
    Nvidia yapay zeka sektörünü paramparça etti, rakip yok! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zekanın tartışmasız lideri olarak ilan ediliyor; şirketin küresel yapay zeka çip pazar payının yüzde 90'a ulaşarak yeni bir rekora imza attığı tahmin ediliyor. Nvidia’nın yapay zeka segmentinde gösterdiği olağanüstü performans söz konusu olduğunda, özellikle de firmanın yapay zeka ürünleri ve köklü CUDA platformu göz önüne alındığında tüm rakiplerini alt etmesi aslında hiç de şaşırtıcı değil.

    Nvidia’nın başarısı kimilerine göre şans olsa da firma doğru zamanda doğru ürüne sahip olarak aslında en zor işi başardı. Bu başarı da Nvidia’nın özellikle veri merkezi segmentinde finansal rakamlar söz konusu olduğunda yeni rekorlar kırmasına ve trilyon dolarlık şirketler kulübüne girmesine olanak sağladı.

    Nvidia, rakiplerinin çok önünde

    Araştırma firmaları Gartner ve Moor Insights & Strategy'nin tanınmış analistleri firmanın 2024 yılı boyunca güçlü kalacağını öngörüyor. Firmanın yapay zeka pazarlarının çoğunu eline geçirmeyi başardığı (yüzde 70) bildiriliyor. Şirketin H100 AI GPU'ları ve diğer bazı teklifleri piyasalarda büyük ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor.

    Nvidia yapay zeka sektörünü paramparça etti, rakip yok! Tam Boyutta Gör
    Ancak sanılanın aksine Nvidia’nın bu alandaki hakimiyeti sadece donanımdan kaynaklanmıyor. AMD’nin de benzer güçte çözümleri bulunuyor. Dolayısıyla hakimiyet yazılım tarafından kaynaklanıyor. Firmanın bu yıl yaklaşık 1,5 milyon ila 2 milyon yapay zeka GPU'su satmayı planladığı bildiriliyor ki bu da 2023'te gördüğümüzün üç katı bir artış anlamına geliyor ve Nvidia’nın sektördeki hakimiyetinin bu noktada tartışılmaz olduğunu kanıtlıyor.

    Nvidia’nın apay zeka segmentine hakim olmasının nedeni, yüksek bilgi işlem gücüne sahip olması değil, CUDA platformunun şirketin yapay zeka hızlandırıcılarının performansından yararlanacak şekilde yapılandırılmış olması. Şirketin yeni nesil Hopper H200 ve Blackwell B100 AI GPU'larının piyasaya sürülmesiyle 2024 yılı ve ötesi de yeşil takım için güvenli görünüyor.

    Rekabet tarafında ise açıkçası sadece AMD var desek yalan olmaz. AMD, donanım olarak geride değil ancak yazılım ekosistemi açısından geride. Firma bunu düzeltmek için geçtiğimiz yıl Nod.ai adlı yapay zeka şirketini satın almıştı. Buna rağmen analistler Nvidia’da sürecin oturduğunu söylerken rakiplerin yetişmesine daha yıllar olduğunun altını çiziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 3 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 5 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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