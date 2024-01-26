Nvidia yapay zeka sektörünü paramparça etti, rakiplerin yetişmesi yıllar sürecek

Tam Boyutta Gör Nvidia, yapay zekanın tartışmasız lideri olarak ilan ediliyor; şirketin küresel yapay zeka çip pazar payının yüzde 90'a ulaşarak yeni bir rekora imza attığı tahmin ediliyor. Nvidia’nın yapay zeka segmentinde gösterdiği olağanüstü performans söz konusu olduğunda, özellikle de firmanın yapay zeka ürünleri ve köklü CUDA platformu göz önüne alındığında tüm rakiplerini alt etmesi aslında hiç de şaşırtıcı değil.

Nvidia’nın başarısı kimilerine göre şans olsa da firma doğru zamanda doğru ürüne sahip olarak aslında en zor işi başardı. Bu başarı da Nvidia’nın özellikle veri merkezi segmentinde finansal rakamlar söz konusu olduğunda yeni rekorlar kırmasına ve trilyon dolarlık şirketler kulübüne girmesine olanak sağladı.

Nvidia, rakiplerinin çok önünde

Araştırma firmaları Gartner ve Moor Insights & Strategy'nin tanınmış analistleri firmanın 2024 yılı boyunca güçlü kalacağını öngörüyor. Firmanın yapay zeka pazarlarının çoğunu eline geçirmeyi başardığı (yüzde 70) bildiriliyor. Şirketin H100 AI GPU'ları ve diğer bazı teklifleri piyasalarda büyük ilgi gördü ve görmeye de devam ediyor.

Tam Boyutta Gör Ancak sanılanın aksine Nvidia’nın bu alandaki hakimiyeti sadece donanımdan kaynaklanmıyor. AMD’nin de benzer güçte çözümleri bulunuyor. Dolayısıyla hakimiyet yazılım tarafından kaynaklanıyor. Firmanın bu yıl yaklaşık 1,5 milyon ila 2 milyon yapay zeka GPU'su satmayı planladığı bildiriliyor ki bu da 2023'te gördüğümüzün üç katı bir artış anlamına geliyor ve Nvidia’nın sektördeki hakimiyetinin bu noktada tartışılmaz olduğunu kanıtlıyor.

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Nvidia’nın apay zeka segmentine hakim olmasının nedeni, yüksek bilgi işlem gücüne sahip olması değil, CUDA platformunun şirketin yapay zeka hızlandırıcılarının performansından yararlanacak şekilde yapılandırılmış olması. Şirketin yeni nesil Hopper H200 ve Blackwell B100 AI GPU'larının piyasaya sürülmesiyle 2024 yılı ve ötesi de yeşil takım için güvenli görünüyor.

Rekabet tarafında ise açıkçası sadece AMD var desek yalan olmaz. AMD, donanım olarak geride değil ancak yazılım ekosistemi açısından geride. Firma bunu düzeltmek için geçtiğimiz yıl Nod.ai adlı yapay zeka şirketini satın almıştı. Buna rağmen analistler Nvidia’da sürecin oturduğunu söylerken rakiplerin yetişmesine daha yıllar olduğunun altını çiziyor.

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Nvidia yapay zeka sektörünü paramparça etti, rakip yok!