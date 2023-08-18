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    Anlık Bildirim

    Intel'in yeni nesil Battlemage ekran kartları RTX 4080 ile savaşabilir

    Intel, ekran kartı pazarına Alchemist mimarisiyle aslında kötü olmayan bir adım attı. Giriş ve orta seviyeye hedeflenen mevcut seriye nazaran Battlemage kartları daha yükseği hedefleyecek.
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    Intel'in yeni nesil ekran kartları RTX 4080 ile savaşabilir Tam Boyutta Gör
    Intel’in yeni nesil Battlemage grafik mimarisi hakkında son zamanlarda çelişkili bilgiler ortaya çıktı. Firmanın Battlemage için hedeflerini küçülttüğü imal edilirken ortaya çıkan yeni bilgiler bunun böyle olmayacağını gösteriyor. Belirtilenlere göre Battlemage mimarili Intel Arc ekran kartları Nvidia RTX 4080 seviyesinde performans hedefleyecek.

    Intel Battlemage güçlü gelebilir

    Intel'in yeni nesil ekran kartları RTX 4080 ile savaşabilir Tam Boyutta Gör
    Battlemage mimarisi halihazırda bulunan Intel'in A770 ve A750 dahil mevcut Arc ekran kartlarındaki Alchemist GPU mimarisinin devamı niteliğinde. Bu mimarinin genel olarak önümüzdeki yıl ortaya çıkması bekleniyor ancak net bir tarih mevcut değil. Bununla birlikte ortaya çıkan yeni görseller Battlemage tabanlı bir GPU’nun interposer arabirimini gösteriyor. Interposer, soket ile GPU arasındaki bağlantıyı sağlayan bir arabirimdir.

    Intel'in yeni nesil ekran kartları RTX 4080 ile savaşabilir Tam Boyutta Gör
    Olay şu ki Battlemage GPU'sunun interposer'ı Alchemist'in eşdeğerinden daha büyük. Şimdi, bu en yüksek performanslı Battlemage GPU'sunun kalıp boyutu hakkında tek başına doğrudan bir şey söylemiyor ancak fiziksel olarak boyut artışına işaret ediyor. Yaklaşık yüzde 2,5 daha büyük olan Battlemage, Nvidia'nın RTX 40 serisi kartlarında kullandığı ile aynı olan TSMC'nin N4 süreci üzerine inşa edilecek. Tüm bu bilgileri bir araya getirdiğimizde hem üretim süreci, hem mimari hem de kalp boyutu artışıyla gelecek nesil Intel Arc serisi güçlü emareler gösteriyor.

    Küçülen üretim mimarisi ve mevcut bilgiler Battlemage GPU’su için neredeyse iki kat daha fazla transitörün olabileceğine işaret etse de oyun performansı konusunda bir şey söylemek için henüz çok erken. Ancak Intel için Battlemage için potansiyel giderek büyüyor gibi görünüyor. Önceki haberlerimizde AMD’nin yeni nesil RDNA 4 kartlarında üst seviyede bir model sunmayabileceğinden bahsetmiştik. Bu gerçekleşirse ana akım daha rekabetçi bir yer haline gelebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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