Intel'in yeni nesil Battlemage ekran kartları RTX 4080 ile savaşabilir

Intel Battlemage güçlü gelebilir
Küçülen üretim mimarisi ve mevcut bilgiler Battlemage GPU’su için neredeyse iki kat daha fazla transitörün olabileceğine işaret etse de oyun performansı konusunda bir şey söylemek için henüz çok erken. Ancak Intel için Battlemage için potansiyel giderek büyüyor gibi görünüyor. Önceki haberlerimizde AMD’nin yeni nesil RDNA 4 kartlarında üst seviyede bir model sunmayabileceğinden bahsetmiştik. Bu gerçekleşirse ana akım daha rekabetçi bir yer haline gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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