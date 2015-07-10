Intel işlemcili Asus Zenfone 2 üzerinde Windows 7 çalıştırıldı

Asus'un dünyanın ilk 4GB RAM'e sahip akıllı telefonu olarak lanse ettiği ZenFone 2 modeli, Intel işlemcili versiyonuyla ilginç bir deneye imza attı. XDA geliştiricileri cihaz üzerinde Windows 7 çalıştırmayı başardı.





Bilindiği üzere Intel işlemcilerin yıllarca masaüstü işletim sistemleri ile geldiğini görmüştük. Ancak son dönemde mobil pazarda varlık göstermek isteyen Intel, uzun bir Ar-Ge döneminden sonra Android işletim sistemini Atom yongasetleri için optimize etmeyi başarmıştı. Sonrasında da ilk ürünler piyasaya çıkmıştı.





ZenFone 2 modelinde kullanılan 4 çekirdekli Atom Z3560/3580 yongasetleri hali hazırda Windows işletim sistemli tabletlere de güç veriyor. Bu bakımdan Atom yongasetleri her iki işletim sistemi ile de rahatça kullanılabiliyor.





XDA geliştiricileri biraz zor sayılabilecek bir yöntem kullanarak ZenFone 2 modelini hacklemiş ve sonrasında sanal makinede Windows 7 kurmayı başarmış. Hatasız ve akıcı bir şekilde çalışan Windows 7 işletim sisteminin yanında Windows 8.1 ve Windows 10 dahi kurulabileceği belirtiliyor. Geliştirici bu işlemi bir videoda da paylaşmış.





5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM gibi özellikleri düşünüldüğünde ZenFone 2 modeli Windows 7 için oldukça güçlü bir cihaz konumunda. Harici ekranlara bağlayarak ZenFone 2 modelini bir bilgisayara dönüştürmek de mümkün olacaktır.

http://www.phonearena.com/news/The-Intel-powered-Asus-Zenfone-2-was-hacked-to-run-Windows-7_id71374