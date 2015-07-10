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Intel işlemcili Asus Zenfone 2 üzerinde Windows 7 çalıştırıldı

3 yıl
1,1b
1
12
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel işlemcili Asus Zenfone 2 üzerinde Windows 7 çalıştırıldı

Asus'un dünyanın ilk 4GB RAM'e sahip akıllı telefonu olarak lanse ettiği ZenFone 2 modeli, Intel işlemcili versiyonuyla ilginç bir deneye imza attı. XDA geliştiricileri cihaz üzerinde Windows 7 çalıştırmayı başardı.

Bilindiği üzere Intel işlemcilerin yıllarca masaüstü işletim sistemleri ile geldiğini görmüştük. Ancak son dönemde mobil pazarda varlık göstermek isteyen Intel, uzun bir Ar-Ge döneminden sonra Android işletim sistemini Atom yongasetleri için optimize etmeyi başarmıştı. Sonrasında da ilk ürünler piyasaya çıkmıştı. 

ZenFone 2 modelinde kullanılan 4 çekirdekli Atom Z3560/3580 yongasetleri hali hazırda Windows işletim sistemli tabletlere de güç veriyor. Bu bakımdan Atom yongasetleri her iki işletim sistemi ile de rahatça kullanılabiliyor. 

XDA geliştiricileri biraz zor sayılabilecek bir yöntem kullanarak ZenFone 2 modelini hacklemiş ve sonrasında sanal makinede Windows 7 kurmayı başarmış. Hatasız ve akıcı bir şekilde çalışan Windows 7 işletim sisteminin yanında Windows 8.1 ve Windows 10 dahi kurulabileceği belirtiliyor. Geliştirici bu işlemi bir videoda da paylaşmış.

5.5 inçlik Full HD ekran, 4GB RAM gibi özellikleri düşünüldüğünde ZenFone 2 modeli Windows 7 için oldukça güçlü bir cihaz konumunda. Harici ekranlara bağlayarak ZenFone 2 modelini bir bilgisayara dönüştürmek de mümkün olacaktır.  

http://www.phonearena.com/news/The-Intel-powered-Asus-Zenfone-2-was-hacked-to-run-Windows-7_id71374 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
burakk, 3 yıl
Dual boot olsun, bugün gider alırım
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BekirTemel 3 yıl
Gerek var mı böyle bir şeye?
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Memleket Sandıkları 3 yıl
Tab S'e windows 95 ya da 98 kurmuştum :)
Paintte takılıyordum
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redoracle 3 yıl
Unuttuğunuz şey batarya ömrünü sömürür winows 7 vs,mobil işletim sistemi değilki bu pil ömrüne odaklı olsun.
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Mağdur Adam 3 yıl
gta 5 acar mi?
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Her isi ters giden adam 3 yıl
hemen zf2 almaliyim vuhuuu
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nickjonas 3 yıl
Herkes kurabilr ki bunu yeni bişeymis gibi lanse ediyorlar daha 2 hafta önce tablete xp kurmustum aynı yolla her sürüm kurulabilir
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AhmetYOL 3 yıl nickjonas
IGGY AZALEA

Herkes kurabilr ki bunu yeni bişeymis gibi lanse ediyorlar daha 2 hafta önce tablete xp kurmustum aynı yolla her sürüm kurulabilir

nasıl kurdun anlat bizde deneyelim.
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interwap 3 yıl
Tüm donanımı sorunsuz çalıştırtırsa ve sanal makine değilde gerçekte kurabilse bir arayüz yazıp telefon olarak kullanmak ardından evde iş yerinde ekran olan her yerde telefon olarak kullanmak süper olurdu.
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shadowtr 3 yıl
win 8 de kurmuşlar. 10 da kurarlar sıkıntı yok.
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brktmr 3 yıl
Arayüzü telefon için uyarlayıp x86 tabanlı bi windows işletim sistemi yapmak için bi engel mi var ? Microsoft neden böyle bi adım atıyo ?
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emre1393 3 yıl
Windows 10 kursunlar
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