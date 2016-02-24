Intel kadınlara özel Counter Strike turnuvasında 30.000 dolar ödül veriyor

Kadınlar oyun dünyasında gittikçe daha fazla yer edinmeye başladı. Her ne kadar özellikle e-spor turnuvalarında hala erkeklerin egemenliği çok fazla olmasına karşın kadınlar da kendi aralarında turnuvalar düzenleyerek aktif bir şekilde oyun dünyasında yer alıyorlar.

Katowice'de düzenlenecek olan Intel Challange'da Counter Strike Source ve Counter Strike: Global Offensive oyunları için kadınlara özel bir turnuva olacak. Bu turnuvada Intel de 30.000 dolar ödül dağıtarak kadın oyunculara desteğini sunacağını açıkladı.

Polonya'nın güneyinde bulunan Kotawice'de 4-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Intel Challange muhtemelen Twitch gibi canlı yayın platformlarında da yayınlanacaktır. Turnuvaya Avrupa'dan Exertus, Kuzey Amerika'dan Team Karma ve Çin'den ise Elysium katılacak.

http://www.tweaktown.com/news/50612/intel-joins-support-girl-gaming-30k-cs-go-female-comp/index.html