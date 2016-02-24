Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel kadınlara özel Counter Strike turnuvasında 30.000 dolar ödül veriyor

Kadınlar oyun dünyasında gittikçe daha fazla boy göstermeye başladılar. Intel de kadınlara özel Counter Strike turnuvasına 30.000 dolar ödül vererek desteğini sunacak.
3 yıl
2,5b
1
25
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kadınlar oyun dünyasında gittikçe daha fazla yer edinmeye başladı. Her ne kadar özellikle e-spor turnuvalarında hala erkeklerin egemenliği çok fazla olmasına karşın kadınlar da kendi aralarında turnuvalar düzenleyerek aktif bir şekilde oyun dünyasında yer alıyorlar.
Katowice'de düzenlenecek olan Intel Challange'da Counter Strike Source ve Counter Strike: Global Offensive oyunları için kadınlara özel bir turnuva olacak. Bu turnuvada Intel de 30.000 dolar ödül dağıtarak kadın oyunculara desteğini sunacağını açıkladı. 
Polonya'nın güneyinde bulunan Kotawice'de 4-6 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Intel Challange muhtemelen Twitch gibi canlı yayın platformlarında da yayınlanacaktır. Turnuvaya Avrupa'dan Exertus, Kuzey Amerika'dan Team Karma ve Çin'den ise Elysium katılacak.

http://www.tweaktown.com/news/50612/intel-joins-support-girl-gaming-30k-cs-go-female-comp/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bluepower 3 yıl en beğenilen
gcb1903
Kadın yazmış ya. Bak kadın ne bayan diyeceksin. Kadın ne kadar kaba bir kelime. Hakaret resmen.Orta okulda duvarın dibinde kavga eden kişileri tarif ederken beden öğretmenimiz Zerrine ( bkz. saygım kalmadı ) bir kadınla bir adam kavga ediyorlar hocam dediğim için yarım saat tahtaya çıkartıp ne kadar kaba, cahil ve o anda utancımdan şuan hatırlamadığım bir ton laf söylemesine sebep olan durumu hatırladım. Kadın denmez bayan denir bayan. Hocam burayı okuyorsanız sizin ta ... bayanlığınıza hayranım. Neyse içimi döktüm rahatladım biraz. Yıllardır içimde kalmış nedense haberi çeviren arkadaşa kısmet oldu dökülmek.

Anadolu çomarı detected.
gcb1903Kadın yazmış ya. Bak kadın ne bayan diyeceksin. Kadın ne kadar kaba bir kelime. Hakaret resmen.Orta okulda duvarın dibinde kavga eden ki...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndaCakan 3 yıl gcb1903
gcb1903
Kadın yazmış ya. Bak kadın ne bayan diyeceksin. Kadın ne kadar kaba bir kelime. Hakaret resmen.
Orta okulda duvarın dibinde kavga eden kişileri tarif ederken beden öğretmenimiz Zerrin'e ( bkz. saygım kalmadı ) " bir kadınla bir adam kavga ediyorlar hocam " dediğim için yarım saat tahtaya çıkartıp ne kadar kaba, cahil ve o anda utancımdan şuan hatırlamadığım bir ton laf söylemesine sebep olan durumu hatırladım.
Kadın denmez bayan denir bayan. Hocam burayı okuyorsanız sizin ta ... bayanlığınıza hayranım. Neyse içimi döktüm rahatladım biraz. Yıllardır içimde kalmış nedense haberi çeviren arkadaşa kısmet oldu dökülmek.

Asıl bayan denmez kadın denir çünkü bay bayan cinsiyet belirtmez
gcb1903Kadın yazmış ya. Bak kadın ne bayan diyeceksin. Kadın ne kadar kaba bir kelime. Hakaret resmen.Orta okulda duvarın dibinde kavga e...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ø 3 yıl
Bizim ayşegülü göndermek lazım söve söve oynar ve oynatır takımı. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
Pozitif ayrımcılık dediğin hatta direk ayrımcılık ,neden erkek takımlar ile kadın takımlar aynı turnuvada değil
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menergy 3 yıl
Ne kadar çok kadın oyuncu x654456456645 erkek oyuncuya eşit oldugu için yerinde bir hamle

not:Kimse yok böyle bişey demesin bizler yapmasakda twitch.tv de görüyoruz hiç bir yeteneği olmayıp binlerce kişiyi bağlayan sırf güzel olup ve oyun oynadığı için :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
can_celik 3 yıl BekirTemel
BekirTemel

Pozitif ayrımcılık dediğin hatta direk ayrımcılık ,neden erkek takımlar ile kadın takımlar aynı turnuvada değil

aynı tip bir başlık hltv de de görmüştüm :) ''nasıl okuldaki matematik sınavında dişilerle erkeklere ayrı sınav yapmıyorsanız, e-spor da da cinsiyetleri ayırmamanız gerekiyor'' gibisinden... fizyolojik olarak doğru, çünkü e-spor kas gücüne dayalı bir şey değil. ama unutulan bir şey var.

dişilerde, kendilerini bir eylemi çok iyi yapmaya (burdaki eylem 'iyi cs oynamak' oluyor) adamak yok denilecek kadar az... yani, misalen, her gün 5 saat cs oynayan, emek veren, nasıl daha iyi olacağını düşünüp uygulamaya çalışan erkek ve dişi sayısı arasında dağlaaar kadar fark var. (bu sadece e-spor da değil, her eyleme genişletebilirsiniz)

o yüzden, e-spor cinsiyetlere göre ayrılmasa, mesela cs top16 da, 2 tane 'dişi' barındıran takım olur, onlar da 1 takımda 1 tane olur en fazla. (pyth in yerine zAAz daha iyi iş yapabilir mesela NiP de :) )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kemak 3 yıl
Kadınları oyun pazarının içine çekmek fena fikir değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 3 yıl
Erkek-dişi
Adam-kadın
Oğlan-kız
Bay-bayan

Şunların ayrımını yapamayan sığ insanlar hala var. Bunlara hakaret yükleyince kendinizi yücelttiğinizi mi sanıyorsunuz bir de.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nerdeoeskibayramlar 3 yıl
İtina ile blokluyorum kadın mevzusuna takılanları. Beyin yoksunusunuz yemin ediyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bluepower 3 yıl en beğenilen
gcb1903
Kadın yazmış ya. Bak kadın ne bayan diyeceksin. Kadın ne kadar kaba bir kelime. Hakaret resmen.Orta okulda duvarın dibinde kavga eden kişileri tarif ederken beden öğretmenimiz Zerrine ( bkz. saygım kalmadı ) bir kadınla bir adam kavga ediyorlar hocam dediğim için yarım saat tahtaya çıkartıp ne kadar kaba, cahil ve o anda utancımdan şuan hatırlamadığım bir ton laf söylemesine sebep olan durumu hatırladım. Kadın denmez bayan denir bayan. Hocam burayı okuyorsanız sizin ta ... bayanlığınıza hayranım. Neyse içimi döktüm rahatladım biraz. Yıllardır içimde kalmış nedense haberi çeviren arkadaşa kısmet oldu dökülmek.

Anadolu çomarı detected.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 3 yıl
twitch chat yıkılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gcb1903 3 yıl
Kadın yazmış ya. Bak kadın ne bayan diyeceksin. Kadın ne kadar kaba bir kelime. Hakaret resmen.
Orta okulda duvarın dibinde kavga eden kişileri tarif ederken beden öğretmenimiz Zerrin'e ( bkz. saygım kalmadı ) " bir kadınla bir adam kavga ediyorlar hocam " dediğim için yarım saat tahtaya çıkartıp ne kadar kaba, cahil ve o anda utancımdan şuan hatırlamadığım bir ton laf söylemesine sebep olan durumu hatırladım.
Kadın denmez bayan denir bayan. Hocam burayı okuyorsanız sizin ta ... bayanlığınıza hayranım. Neyse içimi döktüm rahatladım biraz. Yıllardır içimde kalmış nedense haberi çeviren arkadaşa kısmet oldu dökülmek.
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndaCakan 3 yıl gcb1903
gcb1903
Kadın yazmış ya. Bak kadın ne bayan diyeceksin. Kadın ne kadar kaba bir kelime. Hakaret resmen.
Orta okulda duvarın dibinde kavga eden kişileri tarif ederken beden öğretmenimiz Zerrin'e ( bkz. saygım kalmadı ) " bir kadınla bir adam kavga ediyorlar hocam " dediğim için yarım saat tahtaya çıkartıp ne kadar kaba, cahil ve o anda utancımdan şuan hatırlamadığım bir ton laf söylemesine sebep olan durumu hatırladım.
Kadın denmez bayan denir bayan. Hocam burayı okuyorsanız sizin ta ... bayanlığınıza hayranım. Neyse içimi döktüm rahatladım biraz. Yıllardır içimde kalmış nedense haberi çeviren arkadaşa kısmet oldu dökülmek.

Asıl bayan denmez kadın denir çünkü bay bayan cinsiyet belirtmez
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nezcafe 3 yıl gcb1903
Konuyu çok apayry bir yere çekmek istemem ama hayatynyzyn ilerleyen kysymlarynda bir kadyna bayan derseniz linç edilme ihtimaliniz yüksek, bunu ciddi söylüyorum. Ya?ynyzy bilmiyorum ama bu yyllar çok uzak de?il, üniversite yyllaryndan bahsediyorum.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TITAN 3 yıl gcb1903
gcb1903

Kadın yazmış ya. Bak kadın ne bayan diyeceksin. Kadın ne kadar kaba bir kelime. Hakaret resmen.
Orta okulda duvarın dibinde kavga eden kişileri tarif ederken beden öğretmenimiz Zerrin'e ( bkz. saygım kalmadı ) " bir kadınla bir adam kavga ediyorlar hocam " dediğim için yarım saat tahtaya çıkartıp ne kadar kaba, cahil ve o anda utancımdan şuan hatırlamadığım bir ton laf söylemesine sebep olan durumu hatırladım.

Kadın denmez bayan denir bayan. Hocam burayı okuyorsanız sizin ta ... bayanlığınıza hayranım. Neyse içimi döktüm rahatladım biraz. Yıllardır içimde kalmış nedense haberi çeviren arkadaşa kısmet oldu dökülmek.

Bayan hitap ederken kullanılır cahil arkadaşım.

Örneğin Merhaba bayan gibi. Merhaba kadın denmez.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sör Aragorn 3 yıl
Yerinde bir hareket olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ION 3 yıl
Bi sıfır eksik koymuşsun 30 dolar zannettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biyturs_OnSr 3 yıl

Intel kadınlara özel Counter Strike turnuvasında 30.00 dolar ödül veriyor

Vay be.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FC5775AB9 3 yıl
Gamer grills twitch chatin halini düşünmek bile şimdiden gülmeme sebep oluyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2485 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turnuva, intel ve
5 etiket daha kotawice intel challenge Oyunlar Yazılım Alkan Adakaner
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Xiaomi'den orta seviyede iddialı telefon: Mi 4s 3 yıl Samsung Galaxy S6 Edge 2015'in en iyi akıllı telefonu seçildi! 3 yıl Kablosuz mouse ve klavye kullanıcıları hacklenme riskiyle karşı karşıya 3 yıl Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek 3 yıl Mobil cihazlardan 4K aktarımı artık daha akıcı olacak 3 yıl Omate Rise akıllı saat pazarında yükselmeyi hedefliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinde Sony IMX260 sensör kullanılıyor 3 yıl Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi 3 yıl Facebook yeni emojilerini global kullanıma açtı 3 yıl Huawei 5 yıl içerisinde akıllı telefon sektöründe lider olmayı hedefliyor 3 yıl Siri, Mac’lerin Menu çubuğuna yerleşmeye hazırlanıyor 3 yıl Galaxy S7 ve G5 Micro SD kartı dahili depolama olarak kabul etmeyecek 3 yıl Mophie, Galaxy S7 ve S7 Edge için kablosuz şarj destekli kılıflarını duyurdu 3 yıl DisplayMate: "En iyi ekrana sahip akıllı telefon Samsung Galaxy S7" 3 yıl Samsung Galaxy S7 inceleme videosu 3 yıl Akıllı telefonlar en çok hangi arıza ile teknik servislere gidiyor? 3 yıl Justice League'in çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklandı 3 yıl Xiaomi Mi5'in ilk kamera örnekleri yayınlandı 3 yıl 6 GB RAM ve kavisli ekran: Vivo Xplay 5 3 yıl Spotify verilerini Google Cloud Platformu'na taşıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Intel kadınlara özel Counter Strike turnuvasında 30.000 dolar ödül veriyor Sonraki AMD düşük güç tüketimine sahip yeni yongalarını duyurdu 3 yıl Amazon'da hoverboard satışı tamamen durdu 3 yıl Playstation VR yarışa beklenenden erken çıkabilir 3 yıl Boston Dynamics'in son insansı robotu hayranlık uyandırıyor 3 yıl Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar 3 yıl Sony Xperia Z serisi gidiyor yerine Xperia X serisi geliyor 3 yıl Coca Cola kartonlarından sanal gerçeklik gözlüğü 3 yıl Sony Xperia X ailesi inceleme ilk izlenim videosu 3 yıl NASA patates yetiştirmeye başladı 3 yıl Falcon 9 tekrar havalanıyor! SpaceX'in denemesini canlı izleyin 3 yıl Panasonic "sağlam" akıllı telefonlarını ortaya çıkardı 3 yıl Android'i bilgisayarınıza getiren Remix OS beta sürecine giriyor 3 yıl Oppo'dan dünyanın en hızlı şarj teknolojisi mi geliyor? 3 yıl Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması 3 yıl Spreadtrum, mobil yonga pazarında vites yükseltiyor 3 yıl İlk AMD Polaris grafik kartları Nisan ayında geliyor 3 yıl PowerVR grafik birimleri, giriş seviyesine de en iyi performansı sunmak istiyor 3 yıl Acer'dan 1TB bulut depolama destekli Liquid Jade 2 3 yıl Kritik DNS açığı tüm interneti risk altına alıyor 3 yıl Apollo astronotlarının Ay'da duydukları ilginç ses Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim