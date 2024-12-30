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    Intel kararlı: 24GB VRAM'e sahip Arc Pro serisi geliyor

    Intel, uzun zamandır beklenen Intel Arc Battlemage ekran kartları için daha fazla model hazırlıyor olabilir. "Pro" serisi altında 24GB'a kadar VRAM kapasitesi görebiliriz. İşte detaylar...
    Intel kararlı: 24GB VRAM'e sahip Arc Pro serisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, ekran kartı pazarındaki ikinci büyük atılımı olan Arc Battlemage GPU'lar için kolları sıvadı. Bildiğiniz gibi ilk nesil Arc Alchemist'in halefi olarak tanıtılan mimari, daha önce Intel Arc B580 ve B570 modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi Intel, daha yüksek kapasiteli bir "Pro" serisi hazırlıyor olabilir. İşte muhtemel çıkış tarihi ve daha fazlası...

    Üretkenlik uygulamalarını hedefleyecek

    Kaçıranlar için Battlemage, Intel’in 2022 yılında piyasaya sürdüğü ilk nesil özel ekran kartı serisi olan Arc Alchemist’in devamı niteliğinde. Alchemist’in en güçlü modeli Arc A770, Nvidia’nın GeForce RTX 3060 modeli ile benzer performans sunarken, şu anda piyasada olan tek Battlemage ekran kartı Arc B580'in RTX 4060 Ti modeline rakip olduğunu görmüştük. Ancak Intel'in planları bundan daha büyük olabilir.

    Quantum Bits'e göre Intel, AI (yapay zeka) pazarındaki artan talebe yönelik 24 GB VRAM kapasiteli bir model hazırlıyor. Bu modelin, Arc B580 ile aynı donanımı kullanması beklenirken, bellek modül başına kapasite artışı veya her iki tarafta çift modül gibi farklı özellikler görebiliriz. Ayrıca yeni GPU, oyun ve tüketici pazarına kıyasla üretkenlik uygulamalarını hedefleyecek. Söz konusu bellek artışı, büyük dil modelleri (LLM'ler) ve üretici yapay zeka gibi AI çıkarımlarına yönelik olacağını doğruluyor.

    Daha önce Intel, herhangi bir Arc PRO modeli piyasaya sürmedi. Serideki en yüksek model olan Arc PRO A60 olurken, veri merkezleri için tasarlanan "Data Center GPU Flex 170" adlı bir model tanıtılmıştı. Şu anda, Battlemage Pro modelleri için kesin çıkış tarihi veya tam teknik özellikler hakkında bir bilgi bulunmuyor.  Ancak bunun için 2025 yılına işaret edildiğini belirtelim. 

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