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    Intel Arc B770 doğrulanmış olabilir: RTX 5070'e rakip geliyor

    Intel, ekran kartı pazarında ürün yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Şimdi yeni bir sızıntıda, Arc Battlemage serisine eklenecek yüksek performanslı bir model ortaya çıktı.
    Intel Arc B770 doğrulanmış olabilir: RTX 5070'e rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, ekran kartı pazarındaki ikinci büyük atılımı olan Arc Battlemage GPU'lar için kolları sıvadı. Bildiğiniz gibi ilk nesil Arc Alchemist'in halefi olarak tanıtılan mimari, daha önce Intel Arc B580 ve B570 modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi Linux çekirdeğine eklenen kodlara göre, RTX 5070 veya RTX 4060 Ti Super'e rakip olacak daha güçlü bir GPU yolda olabilir.

    RTX 5070 ve RTX 4060 Ti Super'e rakip geliyor

    Bilindiği gibi, Intel’in mevcut Battlemage serisi Arc B580 ve Arc B570 modelleriyle sınırlı. B580, rekabetçi fiyatlandırmasıyla büyük ilgi görürken, şimdiye kadar daha üst seviye bir model hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Linux kernel güncellemesinde görülen yeni PCI ID’leri, B770 gibi daha güçlü bir modelin yolda olabileceğini gösteriyor.

    Intel Arc B770 doğrulanmış olabilir: RTX 5070'e rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Tomasz Gawroński tarafından paylaşılan bilgilere göre, söz konusu model en azından RTX 4070 ile rekabet edebilecek seviyede olabilir. Hatta fiyatlandırmaya bağlı olarak RTX 5070'e rakip olacak bir seçenek ortaya çıkabilir. Intel, Arc Alchemist serisinde A770 modelini amiral gemisi olarak konumlandırmıştı. Şimdi ise Battlemage ile benzer bir hamle görebiliriz.

    Öte yandan, Intel’in uzun vadeli GPU planları da gündemde. Gawroński'nin aktardığına göre, Battlemage'ın ardından gelecek olan Celestial serisi de şimdiden hazırlık aşamasında. Battlemage B770'in teknik detayları ve çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı. Ancak 2025 yılı içinde Intel’den yeni duyuruların gelmesi bekleniyor. 

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