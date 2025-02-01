Intel Arc B770 doğrulanmış olabilir: RTX 5070'e rakip geliyor

RTX 5070 ve RTX 4060 Ti Super'e rakip geliyor
Bilindiği gibi, Intel’in mevcut Battlemage serisi Arc B580 ve Arc B570 modelleriyle sınırlı. B580, rekabetçi fiyatlandırmasıyla büyük ilgi görürken, şimdiye kadar daha üst seviye bir model hakkında resmi bir açıklama yapılmamıştı. Ancak Linux kernel güncellemesinde görülen yeni PCI ID’leri, B770 gibi daha güçlü bir modelin yolda olabileceğini gösteriyor.
Öte yandan, Intel’in uzun vadeli GPU planları da gündemde. Gawroński'nin aktardığına göre, Battlemage'ın ardından gelecek olan Celestial serisi de şimdiden hazırlık aşamasında. Battlemage B770'in teknik detayları ve çıkış tarihi ise henüz paylaşılmadı. Ancak 2025 yılı içinde Intel’den yeni duyuruların gelmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P