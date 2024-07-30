TSMC, yeni nesil A14 süreç teknolojisinde High-NA EUV makinelerini kullanacak

Dünyanın en büyük bağımsız yarı iletken üreticisi olan TSMC, High-NA EUV litografi makinesi yol haritasını açıkladı. Firma, gelecek nesil A14 süreç teknolojisini 2027 yılının 3. çeyreğinde, geliştirilmiş A14P teknolojisini ise 2028’de piyasaya sürmeyi planlıyor. Aktarılanlara göre TSMC, bu süreçlerde High-NA EUV litografi makinelerini kullanacak. Hatta ilgili ilk dalga satın alma planlarının da yapıldığı belirtiliyor.
TSMC, yüklü miktarda High-NA EUV ekipmanı alacak
ASML'nin son teknoloji High-NA EUV temeli TwinScan EXE:5000 litografi makinelerinin tanesi yaklaşık 400 milyon dolara satılıyor. Ancak bu makinelerde parasını verip teslim alma gibi bir süreç bulunmuyor. Her firmanın (TSMC, Samsung, Intel) üretim standardı ve planları farklı ve dolayısıyla makinelerin de buna göre kalibre edilmesi gerekiyor. ASML, gerekli kalibrasyonların ardından 2027 yılına kadar TSMC’ye bu makineleri teslim etmiş olacak. TSMC ise birkaç ay boyunca makineleri test edecek.
Bununla birlikte aktarılanlara göre TSMC, ASML’nin eni High-NA EUV makineleri için en büyük sipariş hacmine sahip müşterisi olacak. Elbette net sipariş sayılarını kesin olarak bilmek pek mümkün değil ancak raporlara göre TSMC, 70 birimlik bir satın alım gerçekleştirecek. Bu da ASML’nin yalnızca TSMC’den 25-28 milyar dolar arasında bir gelir elde edeceğini gösteriyor. Ancak genelde endüstride bu tip ticaretlerde önemli indirim ve pazarlıklar yapılmakta. TSMC’nin halihazırda mevcut 3nm üretim hatlarının 2026’ya kadar dolduğu belirtiliyor. 2nm üretim ise 2025 yılının sonunda seri üretime başlayacak. Yeni nesil A14 (1,4nm) sürecinde ise TSMC’nin 2026’da risk deneme üretimine geçmesi bekleniyor.
Bilmeyenler için High-NA EUV litografi makineleri, mevcut EUV makinelerine kıyasla 1,7 kat daha küçük transistör üretimi sağlayarak çip yoğunluğunu 2,9 kat artırabiliyor. ASML'nin Twinscan EXE High-NA EUV litografi makineleri, 2nm'den daha küçük yeni nesil süreç teknolojileri üretmek için hayati önem taşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.