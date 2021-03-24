Intel kurumsal müşterilere döküm için kolları sıvadı

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Pandemi döneminin de etkisiyle son aylarda ortaya çıkan yonga krizi ilgili sektörleri derinden etkiliyor. TSMC kapasite arttırmak için var gücüyle çalışırken farklı çözümlere yönelen üreticiler de mevcut.

Intel devreye giriyor

Intel bilindiği üzere kendi işlemcileri için döküm de yapan bir firma. Bununla birlikte verimsizlik sorunları nedeniyle istenen kapasite bir türlü yakalanamadı. Yine de yonga krizinin derinleşecek olması ABD hükümetini harekete geçirdi.

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Intel ve hükümet yetkilileri bir süredir görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmeler sonucunda 20 milyar dolarlık bir döküm yatırımı çıktı. Intel kurumsal yonga taleplerini karşılamak için Arizona bölgesinde 20 milyar dolarlık iki döküm tesisi kuracak.

Döküm tesislerinin ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olarak çalışacağı ve kurumsal siparişleri karşılayacağı belirtiliyor. 2023 yılında tesislerin 7nm ile üretime başlaması planlanıyor. Kulağa küçük gibi gelse de özellikle savunma sanayiinde yonga tüketimi oldukça fazla ve Intel’in bu alana destek olması krizin etkilerini bir miktar hafifletebilir.

Dr. Randhir Thakur liderliğinde çalışacak olan döküm tesisinin 3000 yetenek odaklı iş pozisyonu, 3000 inşaat odaklı iş pozisyonu ve 15 000 uzun dönemli iş pozisyonu oluşturacağı ifade ediliyor. Intel hükümetten bir finans desteği elde edecek mi bilinmiyor ancak zaten siparişler yatırımı karşılayacak düzeyde olacaktır.

https://www.techpowerup.com/280085/intel-to-enter-third-party-foundry-business-set-up-usd-20-billion-fabs-in-arizona

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