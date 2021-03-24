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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel kurumsal müşterilere döküm için kolları sıvadı

    Arizona bölgesinde 20 milyar dolarlık yeni tesisler kurmaya hazırlanan Intel; ABD ve AB kaynaklı kurumsal müşterilere 7nm sürecinde yonga üretmeyi planlıyor.
    24 Mart 2021, 12:00 (1 sa.)
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel kurumsal müşterilere döküm için kolları sıvadı
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    Pandemi döneminin de etkisiyle son aylarda ortaya çıkan yonga krizi ilgili sektörleri derinden etkiliyor. TSMC kapasite arttırmak için var gücüyle çalışırken farklı çözümlere yönelen üreticiler de mevcut.

    Intel devreye giriyor

    Intel bilindiği üzere kendi işlemcileri için döküm de yapan bir firma. Bununla birlikte verimsizlik sorunları nedeniyle istenen kapasite bir türlü yakalanamadı. Yine de yonga krizinin derinleşecek olması ABD hükümetini harekete geçirdi.

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    Intel ve hükümet yetkilileri bir süredir görüşmeler yapıyordu. Bu görüşmeler sonucunda 20 milyar dolarlık bir döküm yatırımı çıktı. Intel kurumsal yonga taleplerini karşılamak için Arizona bölgesinde 20 milyar dolarlık iki döküm tesisi kuracak.

    Döküm tesislerinin ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine yönelik olarak çalışacağı ve kurumsal siparişleri karşılayacağı belirtiliyor. 2023 yılında tesislerin 7nm ile üretime başlaması planlanıyor. Kulağa küçük gibi gelse de özellikle savunma sanayiinde yonga tüketimi oldukça fazla ve Intel’in bu alana destek olması krizin etkilerini bir miktar hafifletebilir.

    Dr. Randhir Thakur liderliğinde çalışacak olan döküm tesisinin 3000 yetenek odaklı iş pozisyonu, 3000 inşaat odaklı iş pozisyonu ve 15 000 uzun dönemli iş pozisyonu oluşturacağı ifade ediliyor. Intel hükümetten bir finans desteği elde edecek mi bilinmiyor ancak zaten siparişler yatırımı karşılayacak düzeyde olacaktır.



    https://www.techpowerup.com/280085/intel-to-enter-third-party-foundry-business-set-up-usd-20-billion-fabs-in-arizona
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 2 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    G Gökay16 (Gökay Genç) 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    İntel deki üretim ve yatırım gücü kimsede yok. TSMC ye kalınca üretim dünyada kıtlık oluyor işte. Ne ekran kartı yetiyor ne işlemci ne konsol ne de otomotiv sanayi için çip üretimi. İntel pes etse zatem AMD ne yapacağını şaşırır. Kendi fabrikası olmadığından %15 lerdeki üretim rolünü asla aşamaz.
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