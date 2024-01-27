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    Anlık Bildirim

    Intel Lunar Lake işlemciler, Samsung'un LPDDR5X bellekleriyle gelebilir

    Güney Kore medyasının iddiasına göre Intel, yılın sonunda çıkacak Lunar Lake kod adlı işlemcilerde paket içi bellek olarak kullanacağı LPDDR5X bellekleri için Samsung ile sözleşme imzaladı.
    Intel Lunar Lake işlemciler Samsung belleklerle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Güney Kore medyasının iddiasına göre Intel, bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürülecek Lunar Lake kod adlı işlemcilerde paket içi bellek olarak kullanacağı LPDDR5X bellekleri tedariği için Samsung ile sözleşme imzaladı. Eğer bilgiler doğruysa bu Samsung için büyük bir tasarım kazanımı olacak, çünkü Intel önümüzdeki birkaç yıl içinde on milyonlarca Lunar Lake CPU tedarik edecek.

    Intel'in Lunar Lake MX platformu ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için tasarlanıyor. İşlemci paketi üzerinde 16 GB veya 32 GB LPDDR5X-8533 bellekler bulunacak. Böylelikle platformun kapladığı alanı azalarak, bellek modülleri veya lehimlenmiş bellek yongaları içeren geleneksel tasarımlara göre performans artacak. Lunar Lake'in yalnızca paket içi belleği destekleyecek şekilde tasarlandığı göz önüne alındığında, şirketin dizüstü bilgisayar platformları on milyonlarca adet satıldığı için Samsung, LPDDR5X-8533 bellek ürünlerinin büyük bir kısmını Intel'e satma imkanına kavuşabilir. Bu arada, Samsung'un Lunar Lake için özel LPDDR5X bellek tedarikçisi olup olmayacağı belli değil.

    Baştan tasarlanmış mimariyle yüksek verimlilik sunacak

    Intel, Lunar Lake işlemcilerin, yüksek watt başına performans verimliliği sunmak üzere baştan tasarlanmış yeni bir mikro mimariye sahip olduğunu belirtiyor. Şirketin önceki yol haritasında Lunar Lake işlemcilerin 18A süreciyle üretileceği belirtiliyordu. Ancak 20A ile de gelebileceği söyleniyor.

    Son slaytlara göre Intel'in Lunar Lake MX platformu, CPU + GPU yongası, system-on-chip karosu ve iki bellek paketinden oluşan Foveros tabanlı çoklu çiplet tasarıma sahip olacak. CPU yongasının 8 adede kadar çekirdek (4 yüksek performanslı Lion Cove ve 4 Skymont enerji tasarruflu çekirdek), 12 MB önbellek, 8 adede kadar Xe2 GPU kümesi ve 6 adede kadar NPU 4.0 yapay zeka birimi bekleniyor. Platformun, fansız sistemler için 8W güç limitine ve aktif soğutma sistemine sahip tasarımlar için 17W - 30W'lık bir güç limitine sahip olması bekleniyor.

    Apple, üç senedir Mac'lerde kullandığı M serisi işlemcilerinde paket içi bellek teknolojisini kullanıyor. Intel'in Lunar Lake MX'i ile bu teknoloji, ince ve hafif dizüstü bilgisayarlar için endüstri çapında bir trend haline gelebilir. 

    Kaynakça https://www.digitimes.com/news/a20240125PD210.html https://www.digitimes.com/news/a20240125PD210.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 4 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 6 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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