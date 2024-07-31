Intel, maliyet azaltımı için binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Intel, binlerce kişiyi kovacak
Teknoloji devinin küresel çapta 110.000 çalışanı bulunuyor. Firma daha önce 2022 yılında işte çıkarmalar yapacağını duyurmuş ve 2023'te işgücünü yaklaşık yüzde 5 azaltmıştı. Şirket ayrıca bazı alanlardaki harcamalarını da kısacağını bildirmişti. Bu hamleler neticesinde ise 2025 yılına kadar 10 milyar dolara kadar tasarruf sağlayacağını tahmin ediyordu.
Analistler Intel’in yarın açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında gelirlerin bir önceki yıla kıyasla yatay seyredeceğini tahmin ediyor. Piyasa beklentisine göre ise Intel, 2024'ün ikinci yarısında mütevazı bir şekilde büyüyecek ve toplam yıl gelirleri sadece yüzde 3 artarak 55,7 milyar dolara ulaşacak. Firmanın toplam yıllık gelirleri 2021'den bu yana artış göstermedi.
Intel CEO’su Pat Gelsinger ise şirketi arı iletken endüstrisinde yeniden ön plana çıkmasına yardımcı olmak amacıyla araştırma ve geliştirmeye büyük harcamalar yaparken devasa üretim tesisleri inşa ediyor. Gelsinger, diğer çip üreticileri için yarı iletkenler üretecek fabrikalar kurarak gelirleri çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Bütüncül olarak ise AMD ve Nvidia’ya kaybedilen pazar paylarının geri alınması ve yarı iletken üretiminde eski konuma geri dönülmesi hedefleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.