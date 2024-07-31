Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, maliyet azaltımı için binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

    Intel maliyetleri azaltmak ve yeniden yapılanmayı fonlamak için binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Firma aynı zamanda araştırma, geliştirme ve yeni tesisler için harcama yapıyor.
    Intel, maliyet azaltımı için binlerce kişiyi işten çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Intel, maliyetleri düşürmek ve kazanç düşüşü ile pazar payı kayıplarını telafi etmeye yönelik iddialı bir çabayı finanse etmek için binlerce kişiyi işten çıkarmayı planlıyor. Şirkete yakın kaynakların aktardığına göre işten çıkarma hamlesi bu hafta içinde açıklanabilir. Firma Perşembe günü ikinci çeyreğe ilişkin sonuçlarını açıklayacak.

    Intel, binlerce kişiyi kovacak

    Teknoloji devinin küresel çapta 110.000 çalışanı bulunuyor. Firma daha önce 2022 yılında işte çıkarmalar yapacağını duyurmuş ve 2023'te işgücünü yaklaşık yüzde 5 azaltmıştı. Şirket ayrıca bazı alanlardaki harcamalarını da kısacağını bildirmişti. Bu hamleler neticesinde ise 2025 yılına kadar 10 milyar dolara kadar tasarruf sağlayacağını tahmin ediyordu.

    Analistler Intel’in yarın açıklayacağı ikinci çeyrek sonuçlarında gelirlerin bir önceki yıla kıyasla yatay seyredeceğini tahmin ediyor. Piyasa beklentisine göre ise Intel, 2024'ün ikinci yarısında mütevazı bir şekilde büyüyecek ve toplam yıl gelirleri sadece yüzde 3 artarak 55,7 milyar dolara ulaşacak. Firmanın toplam yıllık gelirleri 2021'den bu yana artış göstermedi.

    Intel CEO’su Pat Gelsinger ise şirketi arı iletken endüstrisinde yeniden ön plana çıkmasına yardımcı olmak amacıyla araştırma ve geliştirmeye büyük harcamalar yaparken devasa üretim tesisleri inşa ediyor. Gelsinger, diğer çip üreticileri için yarı iletkenler üretecek fabrikalar kurarak gelirleri çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Bütüncül olarak ise AMD ve Nvidia’ya kaybedilen pazar paylarının geri alınması ve yarı iletken üretiminde eski konuma geri dönülmesi hedefleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir böbrek kaç tl ventolin kalp çarpıntısı cam yutarsak ne olur teknosa garanti sorgulama lg tv biss key nasıl girilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız