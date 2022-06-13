Intel Meteor Lake mobil işlemciler ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

Bu yılın sonlarında piyasaya çıkacak Raptor Lake mimarisinin ardından beklenen Meteor Lake mimarisi önemli performans artışları ile gelecek. Intel bu hafta işlemcinin detaylarını bir sempozyumda sergiledi.

Intel Meteor Lake neler sunacak?

Intel Meteor Lake mimarisi 10nm yani Intel 7 nodundan 7nm yani Intel 4 noduna geçişi temsil ediyor. Sadece geçiş olarak yüzde 20 civarında bir performans artışı iddiası mevcut. Performans çekirdekleri Redwood Cove adını alırken verimlilik çekirdekleri ise Crestmont olarak isimlendiriliyor.

Intel Arc A380 6GB piyasaya çıkıyor 5 sa. önce eklendi

Sergilenen işlemci Meteor Lake P mobil seriye ait. 6 performans ve 8 verimlilik çekirdeği barındıran yonga seti 4 katmandan oluşuyor. İşlemci katmanı yanında grafiklerin olduğu katman, girdi-çıktı birimlerinin olduğu katman ve kontrolcülerin olduğu katman yer alıyor. Çekirdek ve grafik biriminin haricinde diğer katmanların daha olgun üretim süreçlerine sahip olması muhtemel.

Her çekirdek için 2.5MB olmak üzere 20MB Seviye 3 ön bellek, her performans çekirdeği için 2MB Seviye 2 ön bellek ve iki verimlilik çekirdeği kümesi için toplam 8MB Seviye 2 ön bellek ayrılmış. Raptor Lake mimarisinde olduğu gibi Meteor Lake mimarisinde de ön bellek kapasiteleri önemli artışlar gösterecek. Intel Meteor Lake en erken gelecek yıl ikinci yarısında tüketici ile buluşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Meteor Lake karşınızda