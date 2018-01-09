Intel otonom sürüş için 2018'de önemli adımlar atacak

Otonom sürüş alanındaki önemli firmalardan olan MobilEye'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Intel, kısa süre içerisinde pazarda ağırlığını hissettirmek istiyor. Öyle ki bu sene içerisinde MobilEye'ın Road Experiment Management (REM) isimli yarı otonom sürüş sistemini bazı otomobillerde görebiliriz.

11 adet otomobil üreticisi ile anlaşma imzalayan Intel, bu üreticilerin 2018 ve 2019 yıllarında piyasaya süreceği bazı modellerinde MobilEye'ın geliştirdiği 2. seviye ve üzeri otonom sürüş özelliklerine yer verecek. Bu teknoloji araçların yarı otonom teknolojisine kavuşup basit bir şekilde frenleme, yön verme ve hızlanma hareketlerini yapabilmelerini sağlayacak. REM'in asıl amacı olan tam otonom sürüşe kıyasla basit bir durum olsa da, önemli bir adım olarak görülebilir.

Bunun yanısıra otonom sürüş sistemlerinde kullanılacak gerçek zamanlı haritalar için veri toplayacak olan MobilEye ve Intel ikilisi bu veriyi şu anda yollarda olan 2 milyon araçta yer alan MobilEye'ın EyeQ4 çipi aracılığıyla toplayacak. Araçlardaki sensörlerden aldığı verilerle HD haritalar oluşturacak olan çip o anki yol koşullarını paylaşacak.

Çin'in en büyük otomotiv üreticisi ve aynı zamanda Volkswagen'in ülkedeki ortağı olan SAIC ile de birliktelik kuran Intel, bu sayede Çin'de de bir varlığa sahip olacak ve gelecek birlikteliklere kapı açmış olacak.