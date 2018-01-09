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Intel otonom sürüş için 2018'de önemli adımlar atacak

Otonom sürüş alanında önemli bir hamleyle MobilEye'ı bünyesine katan Intel, 2018 ve 2019 yılında firmanın yarı otonom sürüş teknolojisini kullanması için 11 adet otomobil üreticisiyle anlaştı.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Intel otonom sürüş için 2018'de önemli adımlar atacak
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Otonom sürüş alanındaki önemli firmalardan olan MobilEye'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Intel, kısa süre içerisinde pazarda ağırlığını hissettirmek istiyor. Öyle ki bu sene içerisinde MobilEye'ın Road Experiment Management (REM) isimli yarı otonom sürüş sistemini bazı otomobillerde görebiliriz.
11 adet otomobil üreticisi ile anlaşma imzalayan Intel, bu üreticilerin 2018 ve 2019 yıllarında piyasaya süreceği bazı modellerinde MobilEye'ın geliştirdiği 2. seviye ve üzeri otonom sürüş özelliklerine yer verecek. Bu teknoloji araçların yarı otonom teknolojisine kavuşup basit bir şekilde frenleme, yön verme ve hızlanma hareketlerini yapabilmelerini sağlayacak. REM'in asıl amacı olan tam otonom sürüşe kıyasla basit bir durum olsa da, önemli bir adım olarak görülebilir.
Bunun yanısıra otonom sürüş sistemlerinde kullanılacak gerçek zamanlı haritalar için veri toplayacak olan MobilEye ve Intel ikilisi bu veriyi şu anda yollarda olan 2 milyon araçta yer alan MobilEye'ın EyeQ4 çipi aracılığıyla toplayacak. Araçlardaki sensörlerden aldığı verilerle HD haritalar oluşturacak olan çip o anki yol koşullarını paylaşacak.
Çin'in en büyük otomotiv üreticisi ve aynı zamanda Volkswagen'in ülkedeki ortağı olan SAIC ile de birliktelik kuran Intel, bu sayede Çin'de de bir varlığa sahip olacak ve gelecek birlikteliklere kapı açmış olacak.

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gxhero 1 yıl
Arkadaş otonom aracın güvenliği güvenlikle alakası olmayan bir firmanın elinde olacaksa ben hayatımın kime kaça satılacağını düşünmeye başlarım. Ne anlatıyorsun kardeş diyenler için "Bu aracı aldınız diyelim ameraganın yada rt nin canını sıkacak bir şey yaptı mı uzaktan tek kod ile 150km ile giden aracın frenleri kilitleseler gözünüzü morg da açarsınız ve ailenize diyecekleri yazılım hatası olmuş" bu arada DH admini yazdıklarımın %51 yayınlanmıyor acaba neden siyasi mi bulunuyor? :D
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Blasterreal 1 yıl
Arabalarda kullanılan chipler yüzünden araçlar %30 yavaşlayacak anlaşıldı
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Kerim5100 1 yıl
Çok erken değil mi ya :D
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selahattın ısık 1 yıl
Yongalarinda acik cikarsa arac yavaslayacak mi..
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Tugrul_512bit 1 yıl
Artık Türkiye'ye şoför göçmeni alırız.
Allah ediyi Allah.
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Astforum 1 yıl
Robotlaşma ile işçiler, bu otonom sürücüler ile şoförler ve sırayla diğer sektörler işsiz kalacak. Sonrası kaos. Allah sonumuzu hayır etsin.
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