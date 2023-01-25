Intel kendi ayağına mı sıkıyor?

Tam Boyutta Gör Pandemi döneminde adeta şaha kalkan yonga sektörü ekonomik krizin başlaması ile son yıllardaki en kötü dönemini yaşamaya başladı. Azalan talep nedeniyle sektörde üretim de yavaşlamış durumda. Sektör devlerinin çeyrek dönem gelirleri giderek azalıyor. Bununla birlikte daha kötüsü henüz yaşanmamış olabilir.

Intel tepki topluyor

Yatırım firması Bernstein bilgisayar sektöründe yaşanan stok fazlalığına rağmen Intel’in halen piyasaya ihtiyaçtan fazla bileşen sürmesini eleştirdi. Raflar dolu iken bile en küçük bir boşluğun kendi ürünleri ile doldurulmasını isteyen firmanın oldukça bencil davrandığını ve sektörü de ateşe attığını belirtiyor.

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Krizi fırsata çevirmek istediği anlaşılan Intel’in fiyat ve kapasite imkânlarını stratejik bir silaha dönüştürmeye çalıştığı dile getiriliyor. Ayrıca Intel’in perakende kanallarının tıkandığını bilmesine rağmen sevkiyat yapması kendi ayağına sıkmak olarak tanımlanıyor.

Zaten şişmiş olan yonga sektörünü daha da şişirmeye çalışmak elbette krizin daha da uzamasına neden olacak. Düşen ortalama fiyatlar nedeniyle Intel dahil tüm oyuncuların toparlanması da zaman alacak.

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