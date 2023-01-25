Intel kendi ayağına mı sıkıyor?

Intel tepki topluyor
Yatırım firması Bernstein bilgisayar sektöründe yaşanan stok fazlalığına rağmen Intel’in halen piyasaya ihtiyaçtan fazla bileşen sürmesini eleştirdi. Raflar dolu iken bile en küçük bir boşluğun kendi ürünleri ile doldurulmasını isteyen firmanın oldukça bencil davrandığını ve sektörü de ateşe attığını belirtiyor.
Krizi fırsata çevirmek istediği anlaşılan Intel’in fiyat ve kapasite imkânlarını stratejik bir silaha dönüştürmeye çalıştığı dile getiriliyor. Ayrıca Intel’in perakende kanallarının tıkandığını bilmesine rağmen sevkiyat yapması kendi ayağına sıkmak olarak tanımlanıyor.
Zaten şişmiş olan yonga sektörünü daha da şişirmeye çalışmak elbette krizin daha da uzamasına neden olacak. Düşen ortalama fiyatlar nedeniyle Intel dahil tüm oyuncuların toparlanması da zaman alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?