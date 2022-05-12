Intel Project Amber tanıtıldı

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Bulut altyapılarının giderek yaygın hale gelmesi özellikle pandemi dönemindeki uzaktan çalışma zorunluluğu ile birlikte hız kazandı. Bununla birlikte şirketlerin değerli verilerini koruması da zorlaştı. Intel bu soruna yönelik olarak Project Amber çözümünü duyurdu.

Project Amber nedir?

Gizli bir bilgi işlem ortamında güvenin temel dayanağı, doğrulama ya da kanıtlama denilen bir süreçle oluşturulur. Bu güvenilirliğin doğrulanması, daha hassas iş yüklerini buluta taşırken müşterilerin verilerini ve fikri mülkiyetlerini koruması için kritik bir gereksinimdir.

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Intel Project Amber çözümü işletmelere bir bilgi işlem varlığının bulut, uç ve şirket içi ortamlarında uzaktan güvenilirlik doğrulamasını sağlıyor. Ayrıca gizli bilgi işlem iş yüklerini barındıran altyapı sağlayıcısından bağımsız çalışıyor.

Intel Xeon Ölçeklenebilir platformunda bulunan Intel Software Guard Extensions (Intel SGX); bugün gizli bilgi işleme güç katan temel teknolojilerden biri ve düzenli olarak hassas veriler işleyen işletmeler için faydalı bulut kullanımı durumlarına olanak tanıyor.

Buluttan bağımsız olacak şekilde tasarlanan bu hizmet; genel bulutta, özel/hibrit bulut içerisinde ve uçta gizli bilgi işlem iş yüklerini destekleyecek. Kanıtlama sağlamak için bir üçüncü tarafı sürece dahil etmek, kullanıcılara gizli bilgi işlem güvencesi sağlamak için bağımsızlık ve tarafsızlık sunmaya yardımcı oluyor.

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Project Amber gizli bilgi işlem taahhüdünü ileri taşımak amacıyla üçüncü taraf kanıtlaması için yeni bir çoklu bulut, çoklu güvenilir yürütme ortamı hizmeti oluşturma çabalarının ilk adımı olarak gösteriliyor.

Project Amber ilk sürümünde; sanal olmayan sürücüler (bare metal container), sanal makineler (VM'ler) ve Intel TEE'leri kullanan sanal makinelerde çalışan sürücüler olarak dağıtılan gizli bilgi işlem iş yüklerini desteklemeyi amaçlıyor.

Intel ayrıca Project Amber gibi güven hizmetlerini etkinleştirmek için bağımsız yazılım satıcıları (ISV'ler) ile birlikte çalışıyor. ISV'lerin yazılımları ve hizmetleri artırmak için Project Amber'ı etkinleştirmesini sağlayan API'lar gibi yeni yazılım araçları, Intel'in platformlarını ve teknolojilerini tamamlayacak ve müşterilere ve ortaklara daha fazla değer katacak.

Intel, 2022'nin ikinci yarısında Project Amber'ın bir müşteri pilot uygulamasını başlatmayı ve ardından 2023'ün birinci yarısında genel kullanımına sunmayı planlıyor.

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