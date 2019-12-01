Intel: Qualcomm’un haksız lisanslamaları yüzünden milyarlarca dolar zarara uğradık

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İletişim teknolojileri konusunda dünya lideri durumunda olan Qualcomm ne yazık ki bu hâkim konumunu haksız rekabet oluşturmak için kullanabiliyor. Pek çok ülkede rakipleri zarara uğrattığı için tazminat cezasına çarptırılan Qualcomm’un ABD Ticaret Komisyonu ile önemli bir davası da devam ediyor.

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Hatırlanacağı üzere 2017 başlarında Apple ve Qualcomm arasında bir hukuk kavgası başlamıştı. Apple ortağının modem lisanslamalarını haksız olarak fahiş fiyatlardan yaptığını iddia ederek lisans bedeli ödememiş ve konuyu yargıya taşımıştı. Qualcomm ise Apple’ın patent ihlali yaptığını iddia ederek cevap vermişti.

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Bu süreçte modem tedariğini Intel’den yapmaya karar veren Apple birden fazla yıla yayılan bir ortaklığa başlamıştı. Ne var ki farklı ülkelerde açılan bu davaların sonucunda Apple uzlaşmak zorunda kaldı. Qualcomm’a biriken lisans bedellerini ödedi ve birkaç yıl boyunca Qualcomm’dan modem tedariği yapmayı kabul etti.

Bu süreç en ağır hasarı elbette Intel’e verdi. Modem tedariği yapmak için 14nm üretim bantlarını kapatan Intel işlemci üretiminde sıkıntı yaşamaya başladı. Apple’ın yeniden Qualcomm ile anlaşması sonrasında da elinde büyük yatırımlarla yapılmış Ar-Ge çalışmaları ve modem stoğu kaldı. Pazarda Qualcomm ile rekabet edecek konumda olmadığı için de modem bölümünü Apple’a sattı.

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Reuters’e bir açıklama yapan Intel sözcüsü; Qualcomm’un haksız olarak lisans anlaşması yapmaya devam ettiği için pazardan çıkmak zorunda kaldıklarını ve modem bölümünün satışında milyarlarca dolar zarar ettiklerini dile getirdi. Yani aslında yaşanan süreci kısaca özetlemiş oldu.

Qualcomm’dan şikayetçi olan sadece Intel değil. Araç ekipman üreticileri de firmanın haksız rekabet uyguladığını ifade ediyor. Örneğin Continental AG, Qualcomm’un yonga tasarımcılarına teknolojilerini lisanslamadığını aksine büyük araç üreticilerine lisansladığını ve bu nedenle Samsung ve MediaTek ile çalışmayı bıraktığını belirtiyor.

Qualcomm’un bileşen maliyetine göre değil bileşeni kullanan telefonun maliyetine göre bedel belirlemesi, teknik standartları sağlamak için gerekli olan patentleri erişime kapatması, rakip firmalardan teknoloji alımından vazgeçilmesi gibi pek çok politika nedeniyle Ticaret Komisyonu ile davası devam ediyor ve eğer suçlu bulunursa yüksek kar elde ettiği bu politikalardan vazgeçmek zorunda kalacak.

https://www.phonearena.com/news/Intel-says-Qualcomms-illegal-licensing-practices-cost-it-billions_id120795