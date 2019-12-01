Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel: Qualcomm’un haksız lisanslamaları yüzünden milyarlarca dolar zarara uğradık

    Modem teknolojilerini haksız rekabet oluşturacak şekilde lisansladığı iddia edilen Qualcomm’a tepkiler büyüyor. Intel milyarlarca dolarlık zararın sorumlusu olarak Qualcomm'u gösterdi.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    3b
    2
    13
    Ağ Ürünleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel: Qualcomm’un haksız lisanslamaları yüzünden milyarlarca dolar zarara uğradık
    Tam Boyutta Gör

    İletişim teknolojileri konusunda dünya lideri durumunda olan Qualcomm ne yazık ki bu hâkim konumunu haksız rekabet oluşturmak için kullanabiliyor. Pek çok ülkede rakipleri zarara uğrattığı için tazminat cezasına çarptırılan Qualcomm’un ABD Ticaret Komisyonu ile önemli bir davası da devam ediyor.

    Tepkiler büyüyor

    Hatırlanacağı üzere 2017 başlarında Apple ve Qualcomm arasında bir hukuk kavgası başlamıştı. Apple ortağının modem lisanslamalarını haksız olarak fahiş fiyatlardan yaptığını iddia ederek lisans bedeli ödememiş ve konuyu yargıya taşımıştı. Qualcomm ise Apple’ın patent ihlali yaptığını iddia ederek cevap vermişti.

    Ayrıca Bkz. "Intel üretimin bir kısmını Samsung’a kaydıracak"

    Bu süreçte modem tedariğini Intel’den yapmaya karar veren Apple birden fazla yıla yayılan bir ortaklığa başlamıştı. Ne var ki farklı ülkelerde açılan bu davaların sonucunda Apple uzlaşmak zorunda kaldı. Qualcomm’a biriken lisans bedellerini ödedi ve birkaç yıl boyunca Qualcomm’dan modem tedariği yapmayı kabul etti.

    Bu süreç en ağır hasarı elbette Intel’e verdi. Modem tedariği yapmak için 14nm üretim bantlarını kapatan Intel işlemci üretiminde sıkıntı yaşamaya başladı. Apple’ın yeniden Qualcomm ile anlaşması sonrasında da elinde büyük yatırımlarla yapılmış Ar-Ge çalışmaları ve modem stoğu kaldı. Pazarda Qualcomm ile rekabet edecek konumda olmadığı için de modem bölümünü Apple’a sattı.

    Intel: Qualcomm’un haksız lisanslamaları yüzünden milyarlarca dolar zarara uğradık
    Tam Boyutta Gör

    Reuters’e bir açıklama yapan Intel sözcüsü; Qualcomm’un haksız olarak lisans anlaşması yapmaya devam ettiği için pazardan çıkmak zorunda kaldıklarını ve modem bölümünün satışında milyarlarca dolar zarar ettiklerini dile getirdi. Yani aslında yaşanan süreci kısaca özetlemiş oldu.

    Qualcomm’dan şikayetçi olan sadece Intel değil. Araç ekipman üreticileri de firmanın haksız rekabet uyguladığını ifade ediyor. Örneğin Continental AG, Qualcomm’un yonga tasarımcılarına teknolojilerini lisanslamadığını aksine büyük araç üreticilerine lisansladığını ve bu nedenle Samsung ve MediaTek ile çalışmayı bıraktığını belirtiyor.

    Qualcomm’un bileşen maliyetine göre değil bileşeni kullanan telefonun maliyetine göre bedel belirlemesi, teknik standartları sağlamak için gerekli olan patentleri erişime kapatması, rakip firmalardan teknoloji alımından vazgeçilmesi gibi pek çok politika nedeniyle Ticaret Komisyonu ile davası devam ediyor ve eğer suçlu bulunursa yüksek kar elde ettiği bu politikalardan vazgeçmek zorunda kalacak.



    https://www.phonearena.com/news/Intel-says-Qualcomms-illegal-licensing-practices-cost-it-billions_id120795 Yorum Yaz
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Vivo oyuncu odaklı USB Tip-C kablosu duyurdu
    12 sa.
    PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti
    13 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kerim5100 1 hf. en beğenilen
    Intel milyarlarca dolarlık zararın sorumlusu olarak Intel’i gösterdi.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    paco_ct 1 hf. darkaura
    intel yıllardır diğer firmalara uyguladığının karşılığını alıyor yanlış bir strateji ile işlemci geliştirmesini kenara itip diğer pazarlara yöneldi qualcomm da demek ki bütün işini iyi bir taktik ile lisanslarını kullanarak darbeyi vurdu hiç bir firma ağzını açamıyor açsa da başarısız oluyor amd de tam zamanında işlemci pazarında çok iyi bir atak yaptı her taraftan darbe yiyen intel geçmişin bedelini ödüyor büyük bir pazar payına sahipti ama yavaş yavaş o pazarda geriliyor intel şu anda sadece sudan çıkmış balık durumunda ne yapacağını iyi kestiremez ise çok daha büyük kayıplar yaşayacaktır,ingiliz gibi sömürü mantığından çıkıp iyi işler yapmasının başlangıcı olacak yada yılların devi intel de kuyunun dibinde çürüyecek nokia nın yaşadıklarını yaşayacak (bir dönem nokia marka telefonlar herkesin cebindeydi samsung geride kalıyordu o pazarda şimdiki durum ortada) örnekleme bir kenara bu tip durumlar kendini yenilmez sanan, hakkından fazlasını sömüren firmalar için gerçekten iyi oluyor,darısı apple başına
    intel yıllardır diğer firmalara uyguladığının karşılığını alıyor yanlış bir strateji ile işlemci geliştirmesini kenara itip diğer pazarlara yöneldi qualcomm da ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Merhaba, yazım hatası var.



    Intel milyarlarca dolarlık zararın sorumlusu olarak Intel’i gösterdi.



    *****



    diz üstü bilgisayarda AMD ye yaptığına Saysınlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Beş para etmez işlemcilere bir sürü para isterken iyiydi değil mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    Intel haklı...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oklawa 1 hf.
    Bu süreçte modem tedariğini Intel’den yapmaya karar veren Apple birden fazla yıla yayılan bir ortaklığa başlamıştı. Ne var ki farklı ülkelerde açılan bu davaların sonucunda Apple uzlaşmak zorunda kaldı. Qualcomm’a biriken lisans bedellerini ödedi ve birkaç yıl boyunca Qualcomm’dan modem tedariği yapmayı kabul etti.




    Apple ile riskli bir ortaklık neticesinde yatırımlara para harcanmış ve üretim yapılmış.



    Apple Qualcomm ile anlaşmak zorunda kalınca yatırım ellerinde patlamış. Boşa giden paralar bir yana intel hala yeterli işlemci de üretemiyor, yansıması işlemci bölümünü de vuruyor.



    2021 yılına kadar intelden düzgün işler beklememek lazım gibi görünüyor, rocket lake serisi de en fazla 8/16 ve 14nm çıkacakmış. 2021'de bile 10nm masaüstü işlemci planı görünmüyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dark_prince60 1 hf.
    İntel bütün dünyayı dolandırdı millete i7 işlemci sattı, açık kapılar yamanınca işlemci performansı i5 seviyesine düştü. Peki aradaki farkı müşteriye ödedi mi? Hayır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr-erkam89 1 hf. yeni yorumcu
    inter ettiğini yaşıyor, ehh etme bulma dünyası işte!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Cpt. MacMillan 1 hf.
    intel ben oynamıyorum yaaa.. Deyip sektörü bırakmasa bari AMD den ayrı Qualcomm dan ayrı darbe yetmesi zorlamış baya bi. Bu arada Qualcomm haksız rekabet ortamı yaratmış gibi...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    selahattın ısık 1 hf.
    intel : qualcom un bizden önce davranması nedeniyle milyarla dolarlık kardan olduk..
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 hf.
    "...teknik standartları sağlamak için gerekli olan patentleri erişime kapatması..."



    Qualcomm'un burada yaptığı modem için önemli ve gerekli patentleri elinde bulundurması ve hatta kullandırmaması. Ya beni kullanacaksın ya da kendininkini "patent ihlali" yaparak kullanacaksın. Kısaca modem tekeli kurmuşlar. Apple ve Intel Qualcomm'un bu tekel durumunu bilerek risk sermayesi yapıyorlardı. Intel sonra havlu attı, olay bu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    darkaura 1 hf.
    bunu ufak bir sirket soylese inanabilirim ama intel gibi dunyaya yayillmis global bir dev haksiz yere milyarlarca dolar zarara ugrayacak ve bunu sineye cekecek. boyle dev sirketlerin arge bolumu kadar hukuk departmanlari, pahali avukat ordulari olur. lisans davalari, patent kavgalari bu sirketler icin gundelik is rutini. gercek bir haksizlik olsa, kanunu bir acik yakalasalar en ust mahkemeye kadar kovalarlardi bunu. intel rekabet edemedim demiyorda bu sekilde agliyor. kaldiki yukarda siralanan oyunlarin hepsi intelin amd gibi diger rakiplerine karsi uyguladigi yontemler.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    paco_ct 1 hf. darkaura
    intel yıllardır diğer firmalara uyguladığının karşılığını alıyor yanlış bir strateji ile işlemci geliştirmesini kenara itip diğer pazarlara yöneldi qualcomm da demek ki bütün işini iyi bir taktik ile lisanslarını kullanarak darbeyi vurdu hiç bir firma ağzını açamıyor açsa da başarısız oluyor amd de tam zamanında işlemci pazarında çok iyi bir atak yaptı her taraftan darbe yiyen intel geçmişin bedelini ödüyor büyük bir pazar payına sahipti ama yavaş yavaş o pazarda geriliyor intel şu anda sadece sudan çıkmış balık durumunda ne yapacağını iyi kestiremez ise çok daha büyük kayıplar yaşayacaktır,ingiliz gibi sömürü mantığından çıkıp iyi işler yapmasının başlangıcı olacak yada yılların devi intel de kuyunun dibinde çürüyecek nokia nın yaşadıklarını yaşayacak (bir dönem nokia marka telefonlar herkesin cebindeydi samsung geride kalıyordu o pazarda şimdiki durum ortada) örnekleme bir kenara bu tip durumlar kendini yenilmez sanan, hakkından fazlasını sömüren firmalar için gerçekten iyi oluyor,darısı apple başına
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3035 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel, qualcomm ve
    4 etiket daha Apple Ağ Ürünleri Donanım Ekrem71
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. The Witcher dizisiyle ilgili ilk yorumlar, dizinin "efsane" olduğu yönünde 1 hf. Kriptocular seyahatleri için artık Bitcoin ve Binance Coin kullanabiliyor 1 hf. Honor yeni amiral gemisi V30 Pro ile iddialı | Mobilite 1 hf. Rusya’nın merkez bankası, ödemelerde Bitcoin ve kripto para kullanımına karşı 1 hf. Eklemlerdeki yüklenmeyi tespit eden akıllı bandaj geliştirildi 1 hf. 21 milyon Mixcloud kullanıcısının verileri dark webde satışa sunuldu 1 hf. Araştırmacılar, beyindeki bilinmeyenleri çözebilmek için yeni yöntem geliştirdiler 1 hf. PS5 kontrolcüsü net bir şekilde sızdırıldı 1 hf. Huawei Mate X için Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesinin beta sürümü yayınlanmaya başlandı 1 hf. Redmi K30'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 1 hf. Motorola Razr'ın ekran değişimi yalnızca 300 dolara mal olacak 1 hf. Sıradışı tasarıma sahip Mi Mix Alpha'nın seri üretimi başladı 1 hf. iPhone SE 2 modelinin 399 dolar fiyat etiketiyle geleceği iddia ediliyor 1 hf. Apple Haritalar’daki problemli sınırlarda daha dikkatli olacak 1 hf. 2. El bilgisayar pazarındayız | Güney Kore donanım dünyası 1 hf. Samsung, Galaxy Fold satışlarını 60 ülkeye genişletecek 1 hf. Steam Sonbahar İndirimleri'nde 50 TL altına alınabilecek oyunlar 1 hf. Candy Crush Soda Saga oyunu, yapımcı şirkete 2 milyar dolar kazandırdı 1 hf. Twitter dallanma şeklinde sohbet akışını getiriyor 1 hf. Oyun videoları içerisinde oyun oynamak mümkün olacak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Intel: Qualcomm’un haksız lisanslamaları yüzünden milyarlarca dolar zarara uğradık Sonraki Fiat Panda Cross 4x4 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Stadia kontrolcüsü telefon ve bilgisayarlarda bir süre daha kablolu kalacak 1 hf. Avrupa Birliği, Google’ın veri toplama politikalarını araştırıyor 1 hf. Çin, deepfake video içeriklerini yasaklama kararı aldı 1 hf. Merakla beklenen 'Vakıf' uyarlamasının çekimleri başladı 1 hf. Diş eti hastalıklarının tedavisi için antibiyotikli çubuklar geliştirildi 1 hf. Codemasters, Project Cars’ın geliştiricisi Slightly Mad Studios’u satın aldı 1 hf. Yahoo Finance 70 milyon kullanıcısına kapsamlı kripto verileri sunacak 1 hf. Yeni Suzuki Vitara Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Alman bankaları 2020'de kripto varlıklarına izin verecek 1 hf. Kanamayı durduran manyetik sıvı geliştirildi 1 hf. Alibaba Cloud, kendi geliştirdiği makine öğrenimi algoritmasını GitHub'da paylaştı 1 hf. Bu video iPhone 11 Pro Max ile çekildi | iPhone 11 Pro gündüz kamera testi 1 hf. Huawei Nova 6'nın, renk ve depolama seçenekleri açıklandı 1 hf. Oppo Reno 3 Pro 5G'nin tasarımı ortaya çıktı 1 hf. Çin'de bir Redmi Note 7 Pro patladı! 1 hf. Huawei MatePad Pro'nun daha büyük ve daha güçlü versiyonları geliyor 1 hf. LG G8 ThinQ için kararlı Android 10 güncellemesi yayınlanmaya başlandı 1 hf. Samsung Galaxy S8 ve Note 8 kullanıcılarına kötü haber: Android 10 yok 1 hf. Xiaomi Mi 10, Şubat 2020'de 100W hızlı şarj ile gelebilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Xiaomi Robot Süpürge (1.nesil,S50,1S,1C, STYJ02YM) Kullanıcıla...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim