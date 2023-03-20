Intel Raptor Lake yenilemesi için tarih verildi: Ryzen 7000X3D serisine yanıt geliyor

Tam Boyutta Gör 13.Nesil Raptor Lake işlemciler ile pazara sıkı bir geri dönüş yapan Intel, mevcut mimaride yeni bir güncellemeye imza atmaya hazırlanıyor. Bu noktada yonga devi, yakında Raptor Lake Refresh masaüstü işlemciler ile karşımıza çıkacak. Bugün ise yaklaşan işlemci ailesinin lansman tarihi ortaya çıktı.

Intel Raptor Lake yenilemesi için tarih belli oldu

Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Bildirilenlere göre bu yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.

Intel Raptor Lake Refresh ailesinin 35W, 65W ve 125W işlemcilere sahip tüm tüketici ve giriş seviyesi iş istasyonu platformlarını içermesi bekleniyor. Bu bağlamda Meteor Lake/Arrow Lake mimarisinden önce ara çözüm niteliğinde olacak diyebiliriz.

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Hatırlayacak olursak Intel'den alınan yakın tarihli bir yol haritası, Intel Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini bizlere göstermişti. Bugün paylaşılan raporlar ise, yeni işlemci ailesinin bu yılın Ağustos ayında tanıtılacağını söylüyor. İşlemci pazarında yaşanan rekabet düşünüldüğünde yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim kısa süre önce AMD, Zen 4 Ryzen 7000 serisini 3D V-Cache Ryzen 7000X3D modelleri ile yeniledi. Görünüşe göre Intel, en yakın rakibine hızlı bir yanıt vermeyi planlıyor.

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Intel Raptor Lake yenilemesi için tarih verildi!