Intel Raptor Lake yenilemesi için tarih verildi: Ryzen 7000X3D serisine yanıt geliyor

Intel Raptor Lake yenilemesi için tarih belli oldu
Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Bildirilenlere göre bu yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak.
Intel Raptor Lake Refresh ailesinin 35W, 65W ve 125W işlemcilere sahip tüm tüketici ve giriş seviyesi iş istasyonu platformlarını içermesi bekleniyor. Bu bağlamda Meteor Lake/Arrow Lake mimarisinden önce ara çözüm niteliğinde olacak diyebiliriz.
Hatırlayacak olursak Intel'den alınan yakın tarihli bir yol haritası, Intel Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini bizlere göstermişti. Bugün paylaşılan raporlar ise, yeni işlemci ailesinin bu yılın Ağustos ayında tanıtılacağını söylüyor. İşlemci pazarında yaşanan rekabet düşünüldüğünde yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim kısa süre önce AMD, Zen 4 Ryzen 7000 serisini 3D V-Cache Ryzen 7000X3D modelleri ile yeniledi. Görünüşe göre Intel, en yakın rakibine hızlı bir yanıt vermeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)