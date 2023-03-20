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    Anlık Bildirim

    Intel Raptor Lake yenilemesi için tarih verildi: Ryzen 7000X3D serisine yanıt geliyor

    Intel, 2023 yılında yeni işlemcileri için bazı önemli planlar yapıyor. Bugün uzun süredir gündemde olan Intel Raptor Lake Refresh işlemciler için muhtemel lansman tarihi paylaşıldı.
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    Intel Raptor Lake yenilemesi için tarih verildi! Tam Boyutta Gör
    13.Nesil Raptor Lake işlemciler ile pazara sıkı bir geri dönüş yapan Intel, mevcut mimaride yeni bir güncellemeye imza atmaya hazırlanıyor. Bu noktada yonga devi, yakında Raptor Lake Refresh masaüstü işlemciler ile karşımıza çıkacak. Bugün ise yaklaşan işlemci ailesinin lansman tarihi ortaya çıktı. 

    Intel Raptor Lake yenilemesi için tarih belli oldu

    Intel Raptor Lake Refresh, tam olarak adından da anlaşılacağı gibi mevcut 13. Nesil Raptor Lake işlemcilerde küçük optimizasyonları beraberinde getirecek. Bildirilenlere göre bu yeni CPU'lar, Intel 7 işlem düğümünü kullanmaya devam edecek ve mevcut LGA 1700/1800 anakartlarla uyumlu olacak. 

    Intel Raptor Lake Refresh ailesinin 35W, 65W ve 125W işlemcilere sahip tüm tüketici ve giriş seviyesi iş istasyonu platformlarını içermesi bekleniyor. Bu bağlamda Meteor Lake/Arrow Lake mimarisinden önce ara çözüm niteliğinde olacak diyebiliriz.

    Hatırlayacak olursak Intel'den alınan yakın tarihli bir yol haritası, Intel Raptor Lake Refresh masaüstü işlemcilerin 2023'ün üçüncü çeyreğinde piyasaya sürüleceğini bizlere göstermişti. Bugün paylaşılan raporlar ise, yeni işlemci ailesinin bu yılın Ağustos ayında tanıtılacağını söylüyor. İşlemci pazarında yaşanan rekabet düşünüldüğünde yeni haberin şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim kısa süre önce AMD, Zen 4 Ryzen 7000 serisini 3D V-Cache Ryzen 7000X3D modelleri ile yeniledi. Görünüşe göre Intel, en yakın rakibine hızlı bir yanıt vermeyi planlıyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 7 saat önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 3 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 4 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 4 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 4 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 6 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 6 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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