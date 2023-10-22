Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler netleşti: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Bu haftanın başlarında Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyurdu ve yeni CPU'lar raflarda yerini almaya başladı. Ancak daha düşük TDP'ye ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Son olarak bu işlemcilerin tüm özellikleri internete sızdı. Gelin hep birlikte 14.nesil kilitli işlemcilere göz atalım..

Intel 14.nesil kilitli işlemciler netleşti

Kaçıranlar için Intel daha önce bu CPU'ların bir listesini PCN web sitesinde (Ürün Değişikliği Bildirimi) yayınlamıştı. Ancak bu listede ek ayrıntılar olmadan yalnızca işlemci adları ve ürün kodları yer alıyordu. Bugün Gigabyte ve NZXT kaynaklı bir sızıntı ise, bu işlemcilerin tüm detayları açığa çıktı.

Tam Boyutta Gör Her iki kaynak tarafından sağlanan liste, genel olarak birbirleri ile tutarlı. Bu görüntülerde, 14.Nesil orta seviye ve kilitli (K-sız) işlemcilerin temel saat hızı, önbellek boyutları ve TDP'lerini görüyoruz. Ancak Turbo saat hızları belirtilmemiş. Ayrıca B0 ve C0 gibi işlemci revizyonlarına da erken bir bakış sunuyor.

Bilmeyenler için B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu bağlamda listelerden birinde yalnızca C0 gösterilse de Core i5-14400'ün gerçekten de her iki kalıpla piyasaya sürüleceği görülüyor. 14500T ise, birinde B0, diğerinde C0 olarak görülüyor. Ancak muhtemel olarak ilkini temel alacak.

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Toplamda, 14. Nesil Core işlemci serisinin tamamı artık altısı K serisine ait olan 24 farklı modelden oluşuyor. Bu modeller, orta seviye sistemler ve hız aşırtmaya ilgi duymayan kullanıcıları hedefleyecek. T serisi modellerin ise, Mini PC'lerde, Hepsi Bir Arada (AIO) sistemlerde ve el konsolları gibi gömülü sistemlerde kullanılması bekleniyor.

14.Nesil Raptor Lake Refresh kiltli (K) işlemciler kuvvetle muhtemel CES 2024 (9-12 Ocak) civarında satışa çıkacak. İşte tüm Intel 14.nesil kilitli işlemciler:

Intel 14.nesil kilitli işlemciler ve özellikleri İşlemci Saat Hızı Önbellek Güç TDP Intel Core i9-14900F (B0) 2,0GHz 36MB 65W Intel Core i9-14900 (B0) 2,0GHz 36MB 65W Intel Core i9-14900T (B0) 1,1GHz 36MB 35W Intel Core i7-14700F (B0) 2,1GHz 33MB 65W Intel Core i7-14700 (B0) 2,1GHz 33MB 65W Intel Core i7-14700T (B0) 1,3GHz 33MB 35W Intel Core i5-14600 (B0) 2,7GHZ 24MB 65W Intel Core i5-14600T (B0) 1,8GHz 24MB 35W Intel Core i5-14500 (C0) 2,6GHZ 24MB 65W Intel Core i5-14500T (B0) 1,7GHz 24MB 35W Intel Core i5-14400 (C0) 2,5GHz 20MB 65W Intel Core i5-14400F (C0) 2,5GHz 20MB 65W Intel Core i5-14400F (B0) 2,5GHz 20MB 65W Intel Core i5-14400T (C0) 1,5GHz 20MB 35W Intel Core i3-14100 (H0) 3,5GHz 12MB 65W Intel Core i3-14100F (H0) 3,5GHz 12MB 65W Intel Core i3-14100T (H0) 2,7GHz 12MB 35W Intel Core 300T (H0) 3,4GHz 6MB 35W Intel Core 300 (H0) 3,9GHz 6MB 46W

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Intel 14.nesil kilitli işlemciler netleşti: İşte özellikleri