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    Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler netleşti: İşte özellikleri

    14.nesil Intel Raptor Lake kilitli işlemciler için geri sayım başladı. Son olarak Gigabyte ve NZXT veritabanında ailede yer alacak tüm modeller açığa çıktı. İşte özellikleri...
    Intel 14.nesil kilitli işlemciler netleşti: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın başlarında Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerini duyurdu ve yeni CPU'lar raflarda yerini almaya başladı. Ancak daha düşük TDP'ye ve hız aşırtma kilidine sahip modellerin gelecek yıla kadar mevcut olması beklenmiyor. Son olarak bu işlemcilerin tüm özellikleri internete sızdı. Gelin hep birlikte 14.nesil kilitli işlemcilere göz atalım..

    Intel 14.nesil kilitli işlemciler netleşti

    Kaçıranlar için Intel daha önce bu CPU'ların bir listesini PCN web sitesinde (Ürün Değişikliği Bildirimi) yayınlamıştı. Ancak bu listede ek ayrıntılar olmadan yalnızca işlemci adları ve ürün kodları yer alıyordu. Bugün Gigabyte ve NZXT kaynaklı bir sızıntı ise, bu işlemcilerin tüm detayları açığa çıktı.

    Intel 14.nesil kilitli işlemciler netleşti: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Her iki kaynak tarafından sağlanan liste, genel olarak birbirleri ile tutarlı. Bu görüntülerde, 14.Nesil orta seviye ve kilitli (K-sız) işlemcilerin temel saat hızı, önbellek boyutları ve TDP'lerini görüyoruz. Ancak Turbo saat hızları belirtilmemiş. Ayrıca B0 ve C0 gibi işlemci revizyonlarına da erken bir bakış sunuyor. 

    Bilmeyenler için B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu bağlamda listelerden birinde yalnızca C0 gösterilse de Core i5-14400'ün gerçekten de her iki kalıpla piyasaya sürüleceği görülüyor. 14500T ise, birinde B0, diğerinde C0 olarak görülüyor. Ancak muhtemel olarak ilkini temel alacak. 

    Toplamda, 14. Nesil Core işlemci serisinin tamamı artık altısı K serisine ait olan 24 farklı modelden oluşuyor. Bu modeller, orta seviye sistemler ve hız aşırtmaya ilgi duymayan kullanıcıları hedefleyecek. T serisi modellerin ise, Mini PC'lerde, Hepsi Bir Arada (AIO) sistemlerde ve el konsolları gibi gömülü sistemlerde kullanılması bekleniyor.

    14.Nesil Raptor Lake Refresh kiltli (K) işlemciler kuvvetle muhtemel CES 2024 (9-12 Ocak) civarında satışa çıkacak. İşte tüm Intel 14.nesil kilitli işlemciler:

    Intel 14.nesil kilitli işlemciler ve özellikleri
    İşlemci Saat Hızı Önbellek Güç TDP
    Intel Core i9-14900F (B0) 2,0GHz 36MB 65W
    Intel Core i9-14900 (B0) 2,0GHz 36MB 65W
    Intel Core i9-14900T (B0) 1,1GHz 36MB 35W
    Intel Core i7-14700F (B0) 2,1GHz 33MB 65W
    Intel Core i7-14700 (B0) 2,1GHz 33MB 65W
    Intel Core i7-14700T (B0) 1,3GHz 33MB 35W
    Intel Core i5-14600 (B0) 2,7GHZ 24MB 65W
    Intel Core i5-14600T (B0) 1,8GHz 24MB 35W
    Intel Core i5-14500 (C0) 2,6GHZ 24MB 65W
    Intel Core i5-14500T (B0) 1,7GHz 24MB 35W
    Intel Core i5-14400 (C0) 2,5GHz 20MB 65W
    Intel Core i5-14400F (C0) 2,5GHz 20MB 65W
    Intel Core i5-14400F (B0) 2,5GHz 20MB 65W
    Intel Core i5-14400T (C0) 1,5GHz 20MB 35W
    Intel Core i3-14100 (H0) 3,5GHz 12MB 65W
    Intel Core i3-14100F (H0) 3,5GHz 12MB 65W
    Intel Core i3-14100T (H0) 2,7GHz 12MB 35W
    Intel Core 300T (H0) 3,4GHz 6MB 35W
    Intel Core 300 (H0) 3,9GHz 6MB 46W
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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