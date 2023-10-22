Intel 14.nesil kilitli (K-sız) işlemciler netleşti: İşte özellikleri

- Intel 14.nesil kilitli işlemciler netleşti
- Intel 14.nesil kilitli işlemciler ve özellikleri
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Intel 14.nesil kilitli işlemciler netleşti
Kaçıranlar için Intel daha önce bu CPU'ların bir listesini PCN web sitesinde (Ürün Değişikliği Bildirimi) yayınlamıştı. Ancak bu listede ek ayrıntılar olmadan yalnızca işlemci adları ve ürün kodları yer alıyordu. Bugün Gigabyte ve NZXT kaynaklı bir sızıntı ise, bu işlemcilerin tüm detayları açığa çıktı.
Bilmeyenler için B0, Raptor Cove/Raptor Lake P çekirdeklerini temsil ediyor. C0 ise, daha eski Golden Cove/Alder Lake'e ait. Bu bağlamda listelerden birinde yalnızca C0 gösterilse de Core i5-14400'ün gerçekten de her iki kalıpla piyasaya sürüleceği görülüyor. 14500T ise, birinde B0, diğerinde C0 olarak görülüyor. Ancak muhtemel olarak ilkini temel alacak.
Toplamda, 14. Nesil Core işlemci serisinin tamamı artık altısı K serisine ait olan 24 farklı modelden oluşuyor. Bu modeller, orta seviye sistemler ve hız aşırtmaya ilgi duymayan kullanıcıları hedefleyecek. T serisi modellerin ise, Mini PC'lerde, Hepsi Bir Arada (AIO) sistemlerde ve el konsolları gibi gömülü sistemlerde kullanılması bekleniyor.
14.Nesil Raptor Lake Refresh kiltli (K) işlemciler kuvvetle muhtemel CES 2024 (9-12 Ocak) civarında satışa çıkacak. İşte tüm Intel 14.nesil kilitli işlemciler:
|İşlemci
|Saat Hızı
|Önbellek
|Güç TDP
|Intel Core i9-14900F (B0)
|2,0GHz
|36MB
|65W
|Intel Core i9-14900 (B0)
|2,0GHz
|36MB
|65W
|Intel Core i9-14900T (B0)
|1,1GHz
|36MB
|35W
|Intel Core i7-14700F (B0)
|2,1GHz
|33MB
|65W
|Intel Core i7-14700 (B0)
|2,1GHz
|33MB
|65W
|Intel Core i7-14700T (B0)
|1,3GHz
|33MB
|35W
|Intel Core i5-14600 (B0)
|2,7GHZ
|24MB
|65W
|Intel Core i5-14600T (B0)
|1,8GHz
|24MB
|35W
|Intel Core i5-14500 (C0)
|2,6GHZ
|24MB
|65W
|Intel Core i5-14500T (B0)
|1,7GHz
|24MB
|35W
|Intel Core i5-14400 (C0)
|2,5GHz
|20MB
|65W
|Intel Core i5-14400F (C0)
|2,5GHz
|20MB
|65W
|Intel Core i5-14400F (B0)
|2,5GHz
|20MB
|65W
|Intel Core i5-14400T (C0)
|1,5GHz
|20MB
|35W
|Intel Core i3-14100 (H0)
|3,5GHz
|12MB
|65W
|Intel Core i3-14100F (H0)
|3,5GHz
|12MB
|65W
|Intel Core i3-14100T (H0)
|2,7GHz
|12MB
|35W
|Intel Core 300T (H0)
|3,4GHz
|6MB
|35W
|Intel Core 300 (H0)
|3,9GHz
|6MB
|46W
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.