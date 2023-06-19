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    Intel, rekor anlaşmayla İsrail’e devasa bir yatırım yapıyor

    Intel, küresel ölçekteki dev yatırımlarına hız kesmeden devam edecek gibi görünüyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, yaptığı açıklamada Intel’in rekor yatırımını duyurdu.
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    Intel, rekor anlaşmayla İsrail’e devasa bir yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bir süre önce yaptığı açıklamada ABD'li çip üreticisi Intel’in İsrail'de yeni bir fabrika için 25 milyar dolar harcayacağını söyledi. Planlanan bu dev yatırım İsrail’in şimdiye kadar çekmeyi başardığı en büyük uluslararası yatırım olacak.

    İsrail'e yapılan en büyük yatırım

    İsrail Maliye Bakanlığı, Kiryat Gat'taki fabrikanın 2027 yılında açılacağını, en az 2035 yılına kadar faaliyet göstereceğini ve binlerce kişiyi istihdam edeceğini söyledi. Bakanlık, anlaşma kapsamında Intel'in mevcut %5'lik vergi yerine %7,5 oranında vergi ödeyeceğini de sözlerine ekledi. Şirketin web sitesine göre Intel, İsrail'de faaliyet gösterdiği yaklaşık elli yıl boyunca ülkenin en büyük özel sektör işvereni ve ihracatçısı haline geldi. Intel aynı zamanda İsrail’in elektronik ve bilgi endüstrisinin de lideri konumunda.

    Intel, 2017 yılında, gelişmiş sürücü destek sistemleri geliştiren ve dağıtan İsrail merkezli Mobileye Global'i 15 milyar dolara satın almış ve geçen yıl halka açmıştı. Öte yandan anlaşmayı televizyonda yaptığı konuşmada duyuran Netanyahu, bunu "İsrail ekonomisi için muazzam bir başarı” olarak nitelendirdi ve yatırımdan “Uluslararası bir şirketin İsrail'e yaptığı en büyük yatırım" şeklinde bahsetti. Intel yaptığı açıklamada İsrail'deki faaliyetlerinin şirketin küresel başarısında "çok önemli bir rol oynadığını" söyledi.

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