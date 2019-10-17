Intel sunuculara DDR5 ve PCIe 5.0'ı getiriyor

Son dönemde gerek üretim süreçleri konusunda olsun gerekse de PCIe 4 konusunda olsun Intel’in geri kaldığını ve eleştirildiğini görüyoruz. Rakibinin gerisinde kalan Intel bu anlamda önemli bir adım atmak üzere.

LGA4677 geliyor

Farklı sunumlardan elde edilen bilgilere göre firma PCIe 5 ve DDR5 teknolojilerini teknoloji dünyasına sunmak için kolları sıvadı. 2021 yılı itibariyle en azından sunucu tarafında bu iki teknolojiyi görme şansımız olacak.

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LGA4677 olacağı tahmin edilen yeni soket Sapphire Rapids kod adını taşıyor. PCIe 5 ve 8 kanallı DDR5 teknolojisini barındıran soket sayesinde sunucularda çok daha hızlı ve verimli veri aktarımı mümkün olacak. Soketin 4677 pin ile oldukça büyük olacağı ifade ediliyor.

Bunun haricinde sunucu tarafında da Willow Cove mimarisine geçiş yapılacağı belirtiliyor. Intel’in ikinci nesil 10nm mimarisinde yer vereceği Sunny Cove mimarisini es geçen sunucular daha güçlü Willow Cove mimarisini kullanacak.

Intel’in yüksek maliyetler nedeniyle PCIe 5 ve DDR5 teknolojilerini ilk etapta sunucularda kullanmak istediği ifade ediliyor. Zaten bu iki teknolojinin son kullanıcıya inmesi 2020-2021 dönemleri için ön görülüyordu. Bu açıdan Intel’in trendi erken yakaladığını söylemek mümkün.