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    Intel sunuculara DDR5 ve PCIe 5.0'ı getiriyor

    Sunucu tarafında vites arttıran Intel, DDR5 ve PCIe 5.0 gibi teknolojileri en erken 2021 yılında sunmak istiyor. Böylece sunucu tarafında rakibine alan bırakmamış olacak.
    3 sa.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Son dönemde gerek üretim süreçleri konusunda olsun gerekse de PCIe 4 konusunda olsun Intel’in geri kaldığını ve eleştirildiğini görüyoruz. Rakibinin gerisinde kalan Intel bu anlamda önemli bir adım atmak üzere.

    LGA4677 geliyor

    Farklı sunumlardan elde edilen bilgilere göre firma PCIe 5 ve DDR5 teknolojilerini teknoloji dünyasına sunmak için kolları sıvadı. 2021 yılı itibariyle en azından sunucu tarafında bu iki teknolojiyi görme şansımız olacak.

    Ayrıca Bkz. "Tek 8-pin bağlantılı XFX Radeon RX 5500 ekran kartı ortaya çıktı"

    LGA4677 olacağı tahmin edilen yeni soket Sapphire Rapids kod adını taşıyor. PCIe 5 ve 8 kanallı DDR5 teknolojisini barındıran soket sayesinde sunucularda çok daha hızlı ve verimli veri aktarımı mümkün olacak. Soketin 4677 pin ile oldukça büyük olacağı ifade ediliyor.

    Bunun haricinde sunucu tarafında da Willow Cove mimarisine geçiş yapılacağı belirtiliyor. Intel’in ikinci nesil 10nm mimarisinde yer vereceği Sunny Cove mimarisini es geçen sunucular daha güçlü Willow Cove mimarisini kullanacak.

    Intel’in yüksek maliyetler nedeniyle PCIe 5 ve DDR5 teknolojilerini ilk etapta sunucularda kullanmak istediği ifade ediliyor. Zaten bu iki teknolojinin son kullanıcıya inmesi 2020-2021 dönemleri için ön görülüyordu. Bu açıdan Intel’in trendi erken yakaladığını söylemek mümkün.

     


    https://www.guru3d.com/news-story/intel-server-platform-going-for-socket-lga4677-with-pcie-5-and-ddr5-memory.html Yorum Yaz
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    MR.BERK 2 sa.
    Önce bi 7nm ye geçin de sonra psı 5.0 konuşulur, daha 4.0 yeni doğdu 2021 e anca bu yaygınlaşır.
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    MsSsS 2 sa. MR.BERK
    Ryzen kullanan biri olarak söylüyorum 10nm altına düşmek çokmu önemli? şahsen bence 14nm'de iyi işler yapıyorlarsa zarın boyutu çok önemli değil.
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    şoray uzun yolda 2 sa.
    intel pcie 5 e gecerek amd yi boşa çıkarmayı planlıyoda aşırı bi etkisi yok diye biliyorum pcie versiyonunun yanlışım varsa düzeltin.
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    Edward Teach 2 sa.
    2021'de sunuculara gelecekse -o da intel'in ipi iki gün sonra vazgeçerler- masaüstüne daha sonra gelecek demektir.2022 olsa amd ddr5 pci-e 5'e çoktan geçer o zamana.neyin yiğitliğini yapmaya çalışıyorlar anlamak güç.
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