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    Anlık Bildirim

    Intel, TSMC'nin 2nm sürecinin ilk müşterilerinden olmaya çalışıyor: Peki ama neden?

    TSMC'nin 2nm sürecine ilk erişen olmak için şirketler yarışıyor. Apple'ın yanı sıra Intel'in de TSMC'nin 2nm müşterileri listesine girebileceği belirtiliyor. Peki Intel neden böyle bir hamle yapıyor?
    Intel, TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    TSMC'nin 2nm sürecine ilk erişen olmak için Apple ve Intel gibi şirketler yarışıyor. Taiwan Economic Daily, TSMC'nin 2025 yılına kadar üretime geçmesi beklenen ilk 2nm çip partisinin Apple, Intel ve diğer şirketlerden ilgi gördüğünü bildirdi. Apple, TSMC'nin özel müşterisi olduğu için firmanın 2nm tedariğinin bir kısmını yeni nesil iPhone'ları için ayırmayı başardığı söyleniyor. Daha önce de belirtildiği gibi 2nm işlemcileri ilk olarak iPhone 17'de görebiliriz.

    Apple'ın yanı sıra Intel'in de TSMC'nin 2nm müşterileri listesine girebileceği belirtiliyor. Intel'in bu üretim sürecini gelecekteki Nova Lake CPU serisi için kullanması bekleniyor. Nova Lake işlemciler hakkında pek konuşulmadı ancak, yakın zamanda HWiNFO yazılımında serinin entegre grafikleri için destek eklediği bilgisi görüldü. Henüz Nova Lake CPU'ları hakkında çok fazla ayrıntıya sahip olmasak da, işlemcilerin Intel tarihindeki en büyük mimari gelişme olacağı söyleniyor. CPU performansındaki artışın Lunar Lake yongalarına göre %50'den fazla olduğu söyleniyor.

    Intel neden böyle bir hamle yapıyor?

    Intel'in TSMC'nin 2nm sürecini CPU karolarında mı kullanacağı yoksa GPU'larında mı kullanacağını henüz bilmiyoruz. Ancak geleneksel olarak Intel'in CPU çekirdeklerini kendisinin ürettiğini biliyoruz. Şirketin 2024'ün ikinci yarısında üretime girecek 18A üretim süreciyle beraber bu haber tezat gibi durabilir. Üretim teknolojisi liderliğinde TSMC'nin gerisine düşen Intel, bu sefer aynı hataya düşmeyerek gelişmiş fabrikasyon teknolojilerine erişimi garanti altına almaya çalışıyor gibi görünüyor. Belki de Intel,18A'da yakın zamanda yeterli üretim kapasitesine erişemeyeceği için böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. Intel 4 teknolojisiyle üretilen son nesil Meteor Lake işlemcilerde de başta GPU olmak üzere TSMC üretimi kısımlar bulunuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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