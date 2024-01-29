Intel, TSMC'nin 2nm sürecinin ilk müşterilerinden olmaya çalışıyor: Peki ama neden?

Apple'ın yanı sıra Intel'in de TSMC'nin 2nm müşterileri listesine girebileceği belirtiliyor. Intel'in bu üretim sürecini gelecekteki Nova Lake CPU serisi için kullanması bekleniyor. Nova Lake işlemciler hakkında pek konuşulmadı ancak, yakın zamanda HWiNFO yazılımında serinin entegre grafikleri için destek eklediği bilgisi görüldü. Henüz Nova Lake CPU'ları hakkında çok fazla ayrıntıya sahip olmasak da, işlemcilerin Intel tarihindeki en büyük mimari gelişme olacağı söyleniyor. CPU performansındaki artışın Lunar Lake yongalarına göre %50'den fazla olduğu söyleniyor.
Intel neden böyle bir hamle yapıyor?
Intel'in TSMC'nin 2nm sürecini CPU karolarında mı kullanacağı yoksa GPU'larında mı kullanacağını henüz bilmiyoruz. Ancak geleneksel olarak Intel'in CPU çekirdeklerini kendisinin ürettiğini biliyoruz. Şirketin 2024'ün ikinci yarısında üretime girecek 18A üretim süreciyle beraber bu haber tezat gibi durabilir. Üretim teknolojisi liderliğinde TSMC'nin gerisine düşen Intel, bu sefer aynı hataya düşmeyerek gelişmiş fabrikasyon teknolojilerine erişimi garanti altına almaya çalışıyor gibi görünüyor. Belki de Intel,18A'da yakın zamanda yeterli üretim kapasitesine erişemeyeceği için böyle bir tercihte bulunmuş olabilir. Intel 4 teknolojisiyle üretilen son nesil Meteor Lake işlemcilerde de başta GPU olmak üzere TSMC üretimi kısımlar bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.