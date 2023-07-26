Tam Boyutta Gör Intel, bir süredir yeniden yapılanma planları yapıyor. Teknoloji devi, sadece fabrikalarında değil neredeyse şirketi bir bütün olarak yeniden yapılandırmak istiyor. Görünüşe Intel, bu süreç içerisinde gelir elde etmek amacıyla mevcut işlemci serisinin fiyatlarında bir artış yapabilir.

İntel işlemcilerde fiyat artışı olabilir

Bu söylenti haberinin kaynağında ise Almanya'nın tanınmış yayın organı PCGamesHardware ve forum moderatörü "Pockerclock" bulunuyor. Kaynağa göre Intel’in fiyat artışlarının bahsedildiği bir belge iki Alman tedarikçi tarafından doğrulanmış durumda. Aktarılanlara göre Intel'in fiyat artışlarından Alder Lake, Raptor Lake ve yakında çıkacak olan Raptor Lake Refresh işlemciler etkilenecek. Ayrıca, fiyat artışı "Core Ultra" markası altında gelecek olan Meteor Lake serisine de uzanacak.

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Öte yandan fiyat artışları Intel için bir ilk değil. Hatırlanacağı üzere firma, geçtiğimiz yıl yine tüm işlemcileri için aynı şeyi yapmış ve fiyatlar yüzde 20’ye varan oranlarla yükseltilmişti. Intel bu fiyat artışının kapsamını açıklamadığı gibi resmi olarak herhangi bir neden de açıklamadı. Ancak bunun Intel'in küresel çapta, özellikle de Doğu Almanya'da yarı iletken tesisler inşa etmesiyle ilgili olabileceğini belirtiyor.

Intel, Avrupa’da yeni üretim tesisleri kuracağını zaten açıklanmıştı. Bu dev yatırımlar için firma devlet destekli sübvansiyonlar ile maliyeti düşürmeye çalışıyor ancak Doğu Almanya'nın Magdeburg kentinde inşa edilecek olan 17 milyar Euro'luk bir çip fabrikasında işler istendiği gibi gitmedi. Intel bu tesis için istediği sübvansiyon miktarını elde edemedi. Ek olarak bu fiyat artışları Intel tarafından resmi olarak doğrulanmadı. İlerleyen süreçte daha net bilgiler gün yüzüne çıkacaktır.

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Intel, tüm işlemcilerinde fiyat artışı yapabilir