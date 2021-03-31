Intel üretim tekniklerini piyasayı yakalamak için yeniden adlandıracak

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Mavi ekip özellikle de AMD’nin TSMC ile el sıkışması sayesinde hızla 7 nm’ye geçişi sonrasında ardı ardına verdiği erteleme haberleri nedeniyle kullanıcılardan eleştiri yağmuruna tutuluyor.

Intel üretim tekniğinin adlandırmasını değiştirebilir

Son gelen haberlere göre firma bu durumu üretim nodlarını adlandırmada izleyeceği yeni strateji ile düzeltmeye çalışacak. Henüz yeni adlandırmaya dair detay paylaşılmazken Intel’den Chelsea Hughes endüstride üretim tekniklerinin adlandırmasındaki tutarsızlık ve karışıklığa dikkat çekmiş.

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Bununla birlikte Hughes’a göre mevcut nanometre adlandırması transistör düzeyindeki en son yenilikleri doğru yansıtmıyor. Donanım dünyasında da bu görüşün karşılığı mevcut. Intel’in 14 nm’sinin TSMC’nin 14 nm sürecinden daha iyi olduğu uzun süredir tartışılmasının yanı sıra çeşitli testlerde de ortaya konulmuştu.

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