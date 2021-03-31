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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel üretim tekniklerini piyasayı yakalamak için yeniden adlandıracak

    Yarıiletken üreticisi Intel son yıllar yeni nodlara geçiş planında ardı ardına gelen erteleme haberiyle gündemde. Kullanıcıların tepkisini çeken duruma farklı bir çözüm yolda.
    31 Mart 2021, 15:45 (51 dk.)
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel üretim tekniklerini piyasayı yakalamak için yeniden adlandıracak
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    Mavi ekip özellikle de AMD’nin TSMC ile el sıkışması sayesinde hızla 7 nm’ye geçişi sonrasında ardı ardına verdiği erteleme haberleri nedeniyle kullanıcılardan eleştiri yağmuruna tutuluyor.

    Intel üretim tekniğinin adlandırmasını değiştirebilir

    Son gelen haberlere göre firma bu durumu üretim nodlarını adlandırmada izleyeceği yeni strateji ile düzeltmeye çalışacak. Henüz yeni adlandırmaya dair detay paylaşılmazken Intel’den Chelsea Hughes endüstride üretim tekniklerinin adlandırmasındaki tutarsızlık ve karışıklığa dikkat çekmiş.

    Intel üretim tekniklerini piyasayı yakalamak için yeniden adlandıracak
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    Ayrıca Bkz. "TSMC fiyatları %25 arttırabilir"

    Bununla birlikte Hughes’a göre mevcut nanometre adlandırması transistör düzeyindeki en son yenilikleri doğru yansıtmıyor. Donanım dünyasında da bu görüşün karşılığı mevcut. Intel’in 14 nm’sinin TSMC’nin 14 nm sürecinden daha iyi olduğu uzun süredir tartışılmasının yanı sıra çeşitli testlerde de ortaya konulmuştu.



    Kaynakça https://www.techpowerup.com/280390/intel-could-rename-its-semiconductor-nodes-to-catch-up-with-the-industry https://www.techpowerup.com/272489/intel-14-nm-node-compared-to-tsmcs-7-nm-node-using-scanning-electron-microscope?cp=2
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    cocainbar 1 saniye önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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    Orodruin (Candaş Ulaş) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    14nm üretip 10nm'ye denk ya da 10nm üretip işte bizim aslında 7 nm'ye denk demekte, benim boyum 1 metre ama işte 1.60'a denk demek gibi birşey.

    - Levent Pekcan-

    Doğru söylemiş tam olarak bu üçkağıdı yapıyor intel.
    14nm üretip 10nm'ye denk ya da 10nm üretip işte bizim aslında 7 nm'ye denk demekte, benim boyum 1 metre ama işte 1.60'a denk demek gibi birşey. - L...
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    Executor Arhentir (Erdem ) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    10.nesilden daha az çekirdek ile daha fazla güç çeken , cayır cayır yanan cpuyu nasıl yapabiliyor ilk önce bunu açıklasın pintel.
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    Father Torque 18 dk. ( Mesaj Silindi )
    Intel: Bende şahin var ama doğan görünümlü
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    14nm üretip 10nm'ye denk ya da 10nm üretip işte bizim aslında 7 nm'ye denk demekte, benim boyum 1 metre ama işte 1.60'a denk demek gibi birşey.

    - Levent Pekcan-

    Doğru söylemiş tam olarak bu üçkağıdı yapıyor intel.
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