Intel üst seviye Xeon E5-2699A V4 işlemcisini duyurdu

Farklı kategorilere yönelik işlemcilerini birbiri ardına değil de karışık bir sıra halinde piyasaya süren Intel, bir sene içerisinde üç farklı mimariden tanıtımlar yapabiliyor. Bu yıl hem Broadwell, hem Skylake hem de Kaby Lake ailelerini bir arada görme şansımız oldu.

Yeni Amiral Gemisi

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Skylake-EP

Yeni seride işlemciler 28 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek. Ayrıca 2S, 4S ve 8S yapılarına uygun olacak. İşlemci başına 6 kanal DDR4 bellek desteği, 2666MHz desteği, LGA 3647 soketi gibi diğer özellikler yer alacak. 2017 yılının ortalarında piyasaya çıkması beklenen Skylake-EP serisi yanında ayrıca yapay zekaya odaklı Knights Mill adındaki yeni Xeon Phi işlemcisi de sahneye çıkacak.

http://wccftech.com/intel-xeon-e5-2699a-v4-skylake-ep-2017-launch

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Bu yılın başlarında Intel’in iş istasyonlarına hitap eden Broadwell-EP işlemci ailesi piyasaya çıkmıştı. Toplamda 20 işlemciden oluşan Broadwell-EP serisinde 4 çekirdekten 22 çekirdeğe kadar ölçeklenen modeller yer alıyordu. Serinin tepe modeli ise 22 çekirdek 44 izlek biriminden oluşan Xeon E5-2699 V4 idi.Firma bugün bir duyuru yaparak serideki işlemci sayısını 21’e çıkardı. Yeni eklenen işlemci ayrıca yeni tepe modeli ünvanını da aldı. Intel E5-2699A V4 adındaki yeni işlemci yine 22 çekirdek ve 44 izlek birimine sahip. 145W ısıl tasarım gücü sunan işlemci 55MB Seviye 3 önbellek barındırıyor.Yeni işlemcinin farkı 2.4GHz saat hızında çalışması. Bu sayede LINPAC konusunda yüzde 4.8 oranında artış elde ediliyor. Diğer bir fark da fiyatında. Orijinal işlemci 4115$ seviyesindeydi. Yeni işlemci ise 4900$ civarında.Veri merkezi ve profesyonel bilgisayar Top 500 listesinde Intel Xeon ailesinin pazar payı yüzde 92 civarında. AMD’nin Zen hamlesine karşı sağlam durabilmek için gelecek yıl Intel’in önemli duyuruları olacak. Bunlardan birisi Skylake-EP serisi.İş istasyonları ve yüksek performanslı sistemlere hitap edecek yeni Skylake işlemciler Purley kod adını taşıyor. Segmentine göre Skylake-EP/EX ve Skylake-EN/ES şeklinde iki farklı Xeon V5 işlemci kolu yer alacak. Yeni seride pek çok önemli teknoloji yer alıyor.Bunlardan ilki yeni nesil Omni-Path iç bağlantı teknolojisi. 100GB/s iç bağlantı hızlarına ulaşabilen teknoloji ayrıca yüzde 56 daha düşük gecikme sunuyor. Ayrıca Switch Chip mimarisi ile 48 porta kadar da çıkılabiliyor. Tüm platform Lewisburg kontrolcü merkezi tarafından yönetiliyor.