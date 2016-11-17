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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel üst seviye Xeon E5-2699A V4 işlemcisini duyurdu

Veri merkezi ve iş istasyonu tarafında çalışmalarını hızlandıran Intel, hakim olduğu pazardan pay kaptırmamak için ardı ardına yeni işlemciler piyasaya sürüyor.
2 yıl
2,6b
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9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Farklı kategorilere yönelik işlemcilerini birbiri ardına değil de karışık bir sıra halinde piyasaya süren Intel, bir sene içerisinde üç farklı mimariden tanıtımlar yapabiliyor. Bu yıl hem Broadwell, hem Skylake hem de Kaby Lake ailelerini bir arada görme şansımız oldu.

Yeni Amiral Gemisi

Bu yılın başlarında Intel’in iş istasyonlarına hitap eden Broadwell-EP işlemci ailesi piyasaya çıkmıştı. Toplamda 20 işlemciden oluşan Broadwell-EP serisinde 4 çekirdekten 22 çekirdeğe kadar ölçeklenen modeller yer alıyordu. Serinin tepe modeli ise 22 çekirdek 44 izlek biriminden oluşan Xeon E5-2699 V4 idi.

Firma bugün bir duyuru yaparak serideki işlemci sayısını 21’e çıkardı. Yeni eklenen işlemci ayrıca yeni tepe modeli ünvanını da aldı. Intel E5-2699A V4 adındaki yeni işlemci yine 22 çekirdek ve 44 izlek birimine sahip. 145W ısıl tasarım gücü sunan işlemci 55MB Seviye 3 önbellek barındırıyor.


Ayrıca Bkz. "Intel’den hız aşırtmalı Core i3 işlemci"
Yeni işlemcinin farkı 2.4GHz saat hızında çalışması. Bu sayede LINPAC konusunda yüzde 4.8 oranında artış elde ediliyor. Diğer bir fark da fiyatında. Orijinal işlemci 4115$ seviyesindeydi. Yeni işlemci ise 4900$ civarında. 

Veri merkezi ve profesyonel bilgisayar Top 500 listesinde Intel Xeon ailesinin pazar payı yüzde 92 civarında. AMD’nin Zen hamlesine karşı sağlam durabilmek için gelecek yıl Intel’in önemli duyuruları olacak. Bunlardan birisi Skylake-EP serisi.

Skylake-EP

İş istasyonları ve yüksek performanslı sistemlere hitap edecek yeni Skylake işlemciler Purley kod adını taşıyor. Segmentine göre Skylake-EP/EX ve Skylake-EN/ES şeklinde iki farklı Xeon V5 işlemci kolu yer alacak. Yeni seride pek çok önemli teknoloji yer alıyor.

Bunlardan ilki yeni nesil Omni-Path iç bağlantı teknolojisi. 100GB/s iç bağlantı hızlarına ulaşabilen teknoloji ayrıca yüzde 56 daha düşük gecikme sunuyor. Ayrıca Switch Chip mimarisi ile 48 porta kadar da çıkılabiliyor. Tüm platform Lewisburg kontrolcü merkezi tarafından yönetiliyor.

Yeni seride işlemciler 28 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek. Ayrıca 2S, 4S ve 8S yapılarına uygun olacak. İşlemci başına 6 kanal DDR4 bellek desteği, 2666MHz desteği, LGA 3647 soketi gibi diğer özellikler yer alacak. 2017 yılının ortalarında piyasaya çıkması beklenen Skylake-EP serisi yanında ayrıca yapay zekaya odaklı Knights Mill adındaki yeni Xeon Phi işlemcisi de sahneye çıkacak.

http://wccftech.com/intel-xeon-e5-2699a-v4-skylake-ep-2017-launch Yorum Yaz
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sis651 2 yıl
Fotoğrafçı tanıdıklar video render işlemleri için bir PC toplamıştı, 2011 model iki Xeon işlemci baya iyi iş çıkarıyordu. Hani eski olduğu için ucuza alabiliyorlardı ama aynı maliyetle güncel bir sisteme göre performansı iyi mi kötü mü deneyemedik pek...
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Tugrul_512bit 2 yıl
200 tane Node-js data server kurulup bol bol oyun müzik film döküman download yaptırılır çok rahat. İnternet yokken de cinebench açılır benchmark kasılır.
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jitemci 2 yıl
böyle bir işlemciye ihtiyaç yok
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Jack Martin 2 yıl
Bol çekirdek isteyenler kaçırmasın
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DH Misafiri 2 yıl
ağaoğlu alır
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arno.mdr 2 yıl
Ülkemizde 20 bin den gider heralde.
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emre1393 2 yıl
Gta V açar mı?

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codered1983 2 yıl
Son kullanıcı ve Xeon bu baya düşündürdü beni,
dolar 2017 sonu 4 TL.
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efefps 2 yıl
para varsa neden olmasın
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