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Intel’den hız aşırtmalı Core i3 işlemci

Son dönemde işlemcilerinde hız aşırtma yeteneklerini belirli bir gruba özel hale getiren Intel, Kaby Lake ailesi ile birlikte fiyat seviyesini biraz daha aşağıya çekiyor.
2 yıl
3,8b
1
27
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde Intel’in hız aşırtma tutkunlarına yönelik olarak hazırladığı işlemciler Core i7 ve Core i5 serileri içerisinde yer alıyordu. Tüketicilerden gelen yoğun talep nedeniyle Core i3 serisi yeniden hız aşırtma dünyasına geri dönüyor.

Makul Fiyata Hız Aşırtma

Aslında geçen yılın sonlarında bir BIOS güncellemesi ile K serisi haricindeki Skylake işlemcilerin hız aşırtılabileceği gündeme gelmişti. Pek çok üretici bu güncellemeyi sunduktan kısa bir süre sonra Intel cephesinden itiraz geldi ve bu imkanın önü kapatıldı.

Görünen o ki tüketicilerden gelen yoğun talep ve eleştiri sonrasında Intel hız aşırtma serisini genişletmeye karar verdi. Kısa süre içerisinde piyasaya çıkması beklenen masaüstü Kaby Lake ailesinde, Intel Core i3-7350K işlemcisi hız aşırtma seçeneği sunacak.

Intel Core i3-7350K işlemcisi çift çekirdekli ve 4 izlek birimine sahip. 4.2GHz aşırtılmış hız ile ailedeki en güçlü Core i3 işlemci olacak model, 4MB Seviye 3 önbellek ve 91W TDP değeri barındırıyor. İşlemcinin tavsiye edilen perakende fiyatı 177$ seviyesinde.

Ayrıca Bkz. "Nvidia GeForce GTX 1080 Ti ufukta göründü"

Intel böylece giriş seviyesindeki kullanıcılara da hız aşırtma imkanı sunmaya başlamış oldu. Muhtemelen pek çok kullanıcı bu karardan memnun kalacaktır. Zira Kaby Lake ailesinde hız aşırtma yapmak isteyenler 250$ fiyat etiketli Core i5-7600K veya 360$ seviyesinde Core i7-7700K işlemcileri tercih etmek zorundaydı.

 

http://wccftech.com/intel-kaby-lake-core-i3-7350k-cpu/ Yorum Yaz
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Biggest Star 2 yıl en beğenilen
i3 7350K = $177.34
i5 7400 = $194.95
Aradaki fark $17.61 ve 2 çekirdek yerine 4 çekirdekli işlemci alınıyor. Modern oyunların daha fazla çekirdek kullandığını düşünürsek i5 7400 çok daha iyi bir tercih olur. Yanlış mı düşünüyorum?
i3 7350K = $177.34i5 7400 = $194.95Aradaki fark $17.61 ve 2 çekirdek yerine 4 çekirdekli işlemci alınıyor. Modern oyunların daha fazla çekirdek kullandı...
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3 Yanıt Yanıtla +29
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Dovahkiin 2 yıl
Sadece işlemciyle olacak birşey değil ki. Anakarta ekstra para vereceğiz, muhtemelen harici bir soğutma da gerekecek.
Giriş seviye anakart ve en ucuz i5'i almak çok daha mantıklı olacaktır.
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RaptorFX 2 yıl
Resme bakarken kör olduk.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
800 mhz arttırımlar artık oc den sayılıyor. Büyük çöküş demektir bu. İşlemcilerde darboğaz mevcut ve performanslarında ciddi etkiler olmayacak demek.
Eskiden timinglerle oynamadan, işlemciye voltaj vermeden bu değerler alınıyordu. En kütük işlemci, en kalas anakartla veriyordu bu değerleri ki biz çarpan kilidi kapalı herhalde pek çıkmıyor diye çöpe atıyorduk.
Şimdi " oc olabiliyor" diyerek satılıyor. garip.
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qaanx 2 yıl
Makul fiyata ?
Tr fiyatı 650 tl falan olur galiba
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Iron Mask 2 yıl
177 $ mı yüksek.
Amerika da öğrencilerin rahatça alabileceği bir fiyat.
Bizim ülkece alım gücümüz düşük ve gün geçtikçe düşüyor.
Dolar bugünü 3.30 dan kapadı ve yakın zamanda düşeceğine dair bir emare yok.
Ama hamdolsun istikrar var.
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jitemci 2 yıl
fiyatlar yüksek
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tobepeople 2 yıl
Intel'in eski işlemcileri gayet bu hızları ve daha fazla performansı verebiliyor yeni sistem kurmanın bir mantığı yok.
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mamad 2 yıl
Demek ki Amd'nin yeni işlemcileri i3'e rakip olmayı başarabilecek bu sefer.
Intel alt seviyede rekabetin canlanacağını anlamış olmalı.
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ELECTROMER 2 yıl
Biride çıkıp demiyor ki 91 watt i3 mü olur diye. İ7 6700K 91 watt zaten.
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-Oxy.gen- 2 yıl
700 tlye i3=çöp
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