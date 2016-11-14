Intel’den hız aşırtmalı Core i3 işlemci

Genelde Intel’in hız aşırtma tutkunlarına yönelik olarak hazırladığı işlemciler Core i7 ve Core i5 serileri içerisinde yer alıyordu. Tüketicilerden gelen yoğun talep nedeniyle Core i3 serisi yeniden hız aşırtma dünyasına geri dönüyor.

Makul Fiyata Hız Aşırtma

Aslında geçen yılın sonlarında bir BIOS güncellemesi ile K serisi haricindeki Skylake işlemcilerin hız aşırtılabileceği gündeme gelmişti. Pek çok üretici bu güncellemeyi sunduktan kısa bir süre sonra Intel cephesinden itiraz geldi ve bu imkanın önü kapatıldı.

Görünen o ki tüketicilerden gelen yoğun talep ve eleştiri sonrasında Intel hız aşırtma serisini genişletmeye karar verdi. Kısa süre içerisinde piyasaya çıkması beklenen masaüstü Kaby Lake ailesinde, Intel Core i3-7350K işlemcisi hız aşırtma seçeneği sunacak.

Intel Core i3-7350K işlemcisi çift çekirdekli ve 4 izlek birimine sahip. 4.2GHz aşırtılmış hız ile ailedeki en güçlü Core i3 işlemci olacak model, 4MB Seviye 3 önbellek ve 91W TDP değeri barındırıyor. İşlemcinin tavsiye edilen perakende fiyatı 177$ seviyesinde.

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Intel böylece giriş seviyesindeki kullanıcılara da hız aşırtma imkanı sunmaya başlamış oldu. Muhtemelen pek çok kullanıcı bu karardan memnun kalacaktır. Zira Kaby Lake ailesinde hız aşırtma yapmak isteyenler 250$ fiyat etiketli Core i5-7600K veya 360$ seviyesinde Core i7-7700K işlemcileri tercih etmek zorundaydı.