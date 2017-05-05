Intel ve BMW'nin otonom sürüş test araçları yollara çıktı

Haber Editörü
Intel bilgisayar için çip üretimiyle bilinen bir firma. Firmanın ürettiği çiplere sahip bilgisayarlar son dönemde otomotiv sektöründe de otonom sürüş amacıyla kullanılmaya başladı. Intel bugün BMW ortaklığıyla kurdukları otonom sürüş özelliklerinin test edileceği araç filosunun ilk aracının yollara çıktığını müjdeledi. Araçlar aynı zamanda Intel'in geçtiğimiz aylarda satın aldığı MobilEye firmasının da teknolojilerini barındıracak.
San Jose'de bir etkinlik düzenleyen çip üreticisi, 40 adet BMW 7 Serisinden oluşacak test filosunun ilk aracını Intel'in otonom sürüş grubu başkan yardımcısı Kathy Winter önderliğinde basına tanıttı. Filodaki bütün araçların yıl sonuna kadar yollarda olması beklenirken, bütün araçlarda MobilEye'ın yol taraması yapam çoklu kameraları yer alacak.
Etkinlik, şirketin yeni Intel Otonom Sürüş Garajında gerçekleşirken, Winter bu yeni garajın, otonom sürüş teknolojisinin araştırılacağı ve piyasaya sürülmeye hazırlanacağı bir çalışma alanı olacağını belirtiyor.
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gelecek hibrit ve elektrikli araçlarda güle güle bmw-audi-porcshe-mercedes-citroen vb araçlara
Bilmediğiniz birşey var ki şu anda ekeltrikli güç sistemlerine en çok yatırım yapan firma BMW. Piyasada daha bu araçları görmemiş olmanız bu konuda çalışmadıkları anlamına gelmiyor...
Daha sora yapmaları gereken tek şey zaten milyonlarca sayıda ürettikleri araçlara bu teknolojiyi entegre etmek olacak. TESLA'nın otonom araç teknolojisini son kullanıcıya sunmasını takdir ediyorum ancak, genel otomobil pazarında uzun vadeli bir geleceğinin olamayacağını duşünüyorum. Zaten GOOGLE bunu en baştan gördü ve otonom araç üretmek yerine bu teknolojinin altyapısını geliştirmeye odaklandı. Gelecekte marka bağımsız olarak olarak tüm otonom araçlar aynı sistemleri otomobillerine entegre edecekler.(Örnek:BOSCH'un ABS, ESP, Yakıt enjeksyon sistemleri, hava yastığı sistemleri vs.gibi).
Saygılar...