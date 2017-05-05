Intel ve BMW'nin otonom sürüş test araçları yollara çıktı

Intel bilgisayar için çip üretimiyle bilinen bir firma. Firmanın ürettiği çiplere sahip bilgisayarlar son dönemde otomotiv sektöründe de otonom sürüş amacıyla kullanılmaya başladı. Intel bugün BMW ortaklığıyla kurdukları otonom sürüş özelliklerinin test edileceği araç filosunun ilk aracının yollara çıktığını müjdeledi. Araçlar aynı zamanda Intel'in geçtiğimiz aylarda satın aldığı MobilEye firmasının da teknolojilerini barındıracak.

San Jose'de bir etkinlik düzenleyen çip üreticisi, 40 adet BMW 7 Serisinden oluşacak test filosunun ilk aracını Intel'in otonom sürüş grubu başkan yardımcısı Kathy Winter önderliğinde basına tanıttı. Filodaki bütün araçların yıl sonuna kadar yollarda olması beklenirken, bütün araçlarda MobilEye'ın yol taraması yapam çoklu kameraları yer alacak.

Etkinlik, şirketin yeni Intel Otonom Sürüş Garajında gerçekleşirken, Winter bu yeni garajın, otonom sürüş teknolojisinin araştırılacağı ve piyasaya sürülmeye hazırlanacağı bir çalışma alanı olacağını belirtiyor.